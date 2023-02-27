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Шоу Месси и Мбаппе: сделали все голы в ворота «Марселя», у Лео вообще 700 мячей на клубном уровне

лига 1 Франция лига 1 Франция
Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
ПСЖ ПСЖ
Лионель Месси Лионель Месси
Футбол Футбол

А Килиан обогнал Кавани.

«ПСЖ» разгромил в гостях ближайшего преследователя: теперь после 0:3 «Марсель» отстает от лидера на 8 очков, «Монако» – на 10.

Главные герои – Лео Месси и Килиан Мбаппе, соорудившие все три гола. На 25-й минуте Месси после выхода в контратаку вырезал на Мбаппе, который реализовал выход 1-на-1.

Через 4 минуты ассистировал уже Килиан: Лео с близкого расстояния прошил Пау Лопеса и забил 700-й гол на клубном уровне. 672 из них аргентинец вкрутил за «Барселону», теперь 28 за «ПСЖ».

Еще на счету Месси 24 (12+12) очка в 20 матчах Лиги 1 за «ПСЖ» в сезоне-2022/23. Он уже превзошел показатели прошлого сезона: тогда было 6+14.

Во втором тайме парижане забили еще один исторический гол: с передачи Месси Мбаппе оформил дубль. Второй мяч стал для француза 200-м за «ПСЖ» – он сравнялся с лучшим бомбардиром клуба Эдинсоном Кавани. При этом Килиан потратил на это на 55 матчей меньше: управился за 246 (301 у Кавани). А в текущем сезоне у Килиана 29 голов в 29 матчах.

После игры Килиан Мбаппе купался в комплиментах. Вот что сказал главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье: «Безусловно, лучший нападающий в мире. Он бежит быстро, все делает быстро и умеет проявлять себя в важных матчах».

А вот слова Игора Тудора из «Марселя»: «Мбаппе – игрок с другой планеты».

«ПСЖ» отомстил марсельскому клубу за матч 8 февраля: тогда «Марсель» обыграл парижан на «Велодроме» (2:1) и выбил из Кубка Франции.

Марсель – ПСЖ 0:3 (0:2, 0:1)
Дата проведения
26 февраля, 22.45, «Оранж Велодром»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 25 Мбаппе, 0:2 – 29 Месси, 0:3 – 55 Мбаппе.
МарсельЛопес, Нуну Тавареш, Колашинац, Байи (Клосс, 66), Балерди, Малиновский (Унаи, 81), Верету, Ронжье, Гендузи, Санчес (Витинья, 81), Ундер (Пайет, 81).
ПСЖДоннарумма, Мукиеле (Заир-Эмери, 61), Рамос, Маркиньос, Кимпембе (Данилу Перейра, 16), Мендеш (Бернат, 76), Верратти, Фабиан Руис, Витинья, Месси, Мбаппе.

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3 комментария

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stoudemire
убойная связка, 2 чудо-паса от Лео и хладнокровие от Килиана при завершении. Это еще Мбаппе 1 момент с выходом один на один после паса Месси запорол) Хотя Лео тоже с 8 метров не попал в пустые ворота в 1 тайме.
Короче покуражились ребятки, но впереди Бавария, немцы такого бардака в обороне не допустят.
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BuTaJIbKa
Без Нея у них очень перспективная связка. Один может в любой момент отдать, другой - убежать. Мбаппе ещё 1 на 1 запорол в 1м тайме
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Валентин и ыч
как раз время сосредоточиться на внутреннем чемпионате.
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