А Килиан обогнал Кавани.

«ПСЖ» разгромил в гостях ближайшего преследователя: теперь после 0:3 «Марсель» отстает от лидера на 8 очков, «Монако» – на 10.

Главные герои – Лео Месси и Килиан Мбаппе, соорудившие все три гола. На 25-й минуте Месси после выхода в контратаку вырезал на Мбаппе, который реализовал выход 1-на-1.

Через 4 минуты ассистировал уже Килиан: Лео с близкого расстояния прошил Пау Лопеса и забил 700-й гол на клубном уровне. 672 из них аргентинец вкрутил за «Барселону», теперь 28 за «ПСЖ».

Еще на счету Месси 24 (12+12) очка в 20 матчах Лиги 1 за «ПСЖ» в сезоне-2022/23. Он уже превзошел показатели прошлого сезона: тогда было 6+14.

Во втором тайме парижане забили еще один исторический гол: с передачи Месси Мбаппе оформил дубль. Второй мяч стал для француза 200-м за «ПСЖ» – он сравнялся с лучшим бомбардиром клуба Эдинсоном Кавани. При этом Килиан потратил на это на 55 матчей меньше: управился за 246 (301 у Кавани). А в текущем сезоне у Килиана 29 голов в 29 матчах.

После игры Килиан Мбаппе купался в комплиментах. Вот что сказал главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье: «Безусловно, лучший нападающий в мире. Он бежит быстро, все делает быстро и умеет проявлять себя в важных матчах».

А вот слова Игора Тудора из «Марселя»: «Мбаппе – игрок с другой планеты».

«ПСЖ» отомстил марсельскому клубу за матч 8 февраля: тогда «Марсель» обыграл парижан на «Велодроме» (2:1) и выбил из Кубка Франции.