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🥕 Морковь – новая любовь Холанда. Всегда ест ее по дороге на тренировку

Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд
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Еще один секрет бешеной результативности?

Осенью Эрлинг Холанд рассказывал о любви к папиной лазанье, бычьим сердцам и норме в 6000 килокалорий в день, но недавно мы узнали новый пункт его рациона. Оказалось, что норвежец очень любит морковь. 

Обычно он ест ее в тот момент, когда подъезжает к базе «Ман Сити». Там его регулярно караулят фанаты, желающие заполучить автограф. Холанд не отказывает в просьбах и ставит роспись прямо с морковкой в зубах.

Вот как это выглядит:

В соцсетях уже предполагают, что морковь – главный секрет бешеной результативности Холанда. 

Многие считают, что Эрлинг демонстративно поедает корнеплоды, чтобы подать хороший пример молодому поколению.

Морковь полезна для здоровья?

Богатая витаминами и клетчаткой, морковь полезна для иммунитета, пищеварения, здоровья сердца и сосудов. 

Например, морковь содержит каротин (витамин А), при его нехватке могут проявиться перхоть, сухость кожи, ломкость ногтей и волос, а также нарушение зрения, известное как куриная слепота.

Кроме того, употребление моркови обеспечивает длительное насыщение за счет высокого сожержания пищевых волокон и медленных углеводов. В результате человек съедает меньше пищи, и калорийность суточного рациона снижается.

И еще кое-что о диете Холанда

Меню норвежца не ограничивается лазаньей и морковью. В документальном фильме Haaland: The Big Decision Эрлинг поделился, что ест много субпродуктов:

«Вы такое не едите, но я забочусь о своем теле. Я думаю, что важнее всего есть качественную еду – и желательно, чтобы она была от местных производителей. Говорят, что мясо вредно. Какое? Котлета в «Макдональдсе»? Или мясо, которое дает корова на соседней ферме? Я ем сердце и печень».

После этого Эрлинг уточнил, что потребляет до 6000 калорий в день. Считается, что среднесуточная норма калорий для мужчин – примерно 2500-2700. У норвежца чрезвычайно быстрый обмен веществ – и на поле он сжигает гораздо больше калорий, чем обычный человек. 

«Субпродукты часто остаются в тени, но богаты белком, который может быть полезен для поддержания мышц и процесса восстановления. Это очень важно для спортсмена, – объясняет Daily Mail диетолог Дуэйн Меллор. – Как правило, в сердце больше витаминов, а в печени – железа и витамина B12. Сердце также богато железом, но содержит меньше насыщенных жиров. Зато больше цинка.

Мясо травяного откорма – важная часть того, как Холанд относится к своей диете. Это может повысить его производительность. Часто в элитном спорте успехи связаны с уверенностью в диете и тренировках. Качество самих субпродуктов тоже очень важно».

Не переживайте, Эрлингу свойственны и человеческие слабости. «Моя любимая еда – это то, что мы почти никогда не едим. Мне нравятся кебаб и кебаб-пицца. Я их люблю, но не могу есть. Сижу дома и думаю: «Было бы шикарно съесть сейчас». А потом иду к холодильнику и беру что-то другое. Вот моя жизнь. А еще мне нравится вино. Очень даже. Не буду врать».

У нас есть анализ диеты Холанда – обязательно почитайте!

6 тысяч килокалорий и говяжьи сердца – это точно нормально? Разбираем диету и привычки Холанда

Фото: instagram.com/erling.haaland; twitter.com; unsplash.com/Nick Fewings

26 комментариев

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Афанасий Дирихле
Вырасти хочет
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Дмитрий Раткович
Меня бабушка к моркови приучила,так что с детства так же лопаю
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Nuraly Amirov
Ответ Balt
- Эрлинг, за сколько брал такую морковку? - Кило мытой по акции за 20 рублей. Рекомендую.
Это где такие цены? Какой город?
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Олег Кузнецов
Неправильный образ жизни.) Тли дело у Кокорина, постоянные фотки около дорогих машин и оскорбления фанатов.)
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Заяцволк
Мы с Великим Алонсо и Криштиану тоже любим морковки, только чёрные
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Андрей Балабаев
На 4 фото он девушке намекает?
+2
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Вова Марлов
Я думаю, это перекус для того ,чтобы не допустить появления чувства голода, чтобы не выделялся гормон кортизол(при занятиях спортом это важный момент), который разрушает мышцы!А почему морковь?Потому что это удобно, скорее всего.
Плюс почти нулевая калорийность, можно хрумкать, сколько влезет. Ну, и для зрения хорошо🤓
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Gamberro
Просто на морковь скидка по карте 5ки
"Выручай-карта-это тема", добавил Эрлинг🤙
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Остап Бендер
Любовь-морковь! Продолжение
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EastKing
Я конечно слышал, что разные люди независимо друг от друга изобретали одинаковые вещи, но когда на одном сайте появляются посты на одну и ту же тему с разницей в час, да еще и попадают на главную, то это конечно перебор - https://www.sports.ru/tribuna/blogs/inenglishplease/3117031.html
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red hikkikomori
Ответ c0ncistad0r
Это Гелик)
Да ладно)
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Enotaz24
Прекрасно когда у тебя нет подагры, и можно есть все что угодно. А вот мне не повезло.
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c0ncistad0r
Ответ red hikkikomori
На 3 фото он как будто в "Ниве" сидит)
Это Гелик)
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El Fenomeno 9️⃣
На последнем фото похож на сына Соловьёва😆
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Recreated
Не, ну морковь действительно полезный продукт, а если она ещё и сочная и сладкая, то приятное, как говорится с полезным!
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№7
Ответ Mixos Demid
А вот Мбаппе не ест морковку, поэтому и не выиграл финал чемпионата мира!!!
Мбаппе , если верить слухам, то он по морковкам
+11
0
+11
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Александр Ихиритов
он что в леворульной машине сидит? это точно из англии фото? или отзеркалили?
0
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Mixos Demid
А вот Мбаппе не ест морковку, поэтому и не выиграл финал чемпионата мира!!!
0
0
0
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Mitya26
Ответ Balt
- Эрлинг, за сколько брал такую морковку? - Кило мытой по акции за 20 рублей. Рекомендую.
-А где это по акции?
- В Пятёрочке!
+5
0
+5
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red hikkikomori
На 3 фото он как будто в "Ниве" сидит)
+2
0
+2
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Никита Самарин
Багз Банни одобряет. 😏
+18
0
+18
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Balt
- Эрлинг, за сколько брал такую морковку?
- Кило мытой по акции за 20 рублей. Рекомендую.
+24
-1
+23
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Rudenzik
Что в этом такого, просто заправляется витаминами
+2
0
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Вадим Сидоров
Было дело ел каждый по морковке, но потом лицо жёлтое)
+3
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Вова Марлов
Я думаю, это перекус для того ,чтобы не допустить появления чувства голода, чтобы не выделялся гормон кортизол(при занятиях спортом это важный момент), который разрушает мышцы!А почему морковь?Потому что это удобно, скорее всего.
+15
0
+15
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