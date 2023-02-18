🥕 Морковь – новая любовь Холанда. Всегда ест ее по дороге на тренировку

Еще один секрет бешеной результативности?

Осенью Эрлинг Холанд рассказывал о любви к папиной лазанье, бычьим сердцам и норме в 6000 килокалорий в день, но недавно мы узнали новый пункт его рациона. Оказалось, что норвежец очень любит морковь.

Обычно он ест ее в тот момент, когда подъезжает к базе «Ман Сити». Там его регулярно караулят фанаты, желающие заполучить автограф. Холанд не отказывает в просьбах и ставит роспись прямо с морковкой в зубах.

Вот как это выглядит:

В соцсетях уже предполагают, что морковь – главный секрет бешеной результативности Холанда.

Многие считают, что Эрлинг демонстративно поедает корнеплоды, чтобы подать хороший пример молодому поколению.

Морковь полезна для здоровья?

Богатая витаминами и клетчаткой, морковь полезна для иммунитета, пищеварения, здоровья сердца и сосудов.

Например, морковь содержит каротин (витамин А), при его нехватке могут проявиться перхоть, сухость кожи, ломкость ногтей и волос, а также нарушение зрения, известное как куриная слепота.

Кроме того, употребление моркови обеспечивает длительное насыщение за счет высокого сожержания пищевых волокон и медленных углеводов. В результате человек съедает меньше пищи, и калорийность суточного рациона снижается.

И еще кое-что о диете Холанда

Меню норвежца не ограничивается лазаньей и морковью. В документальном фильме Haaland: The Big Decision Эрлинг поделился, что ест много субпродуктов:

«Вы такое не едите, но я забочусь о своем теле. Я думаю, что важнее всего есть качественную еду – и желательно, чтобы она была от местных производителей. Говорят, что мясо вредно. Какое? Котлета в «Макдональдсе»? Или мясо, которое дает корова на соседней ферме? Я ем сердце и печень».

После этого Эрлинг уточнил, что потребляет до 6000 калорий в день. Считается, что среднесуточная норма калорий для мужчин – примерно 2500-2700. У норвежца чрезвычайно быстрый обмен веществ – и на поле он сжигает гораздо больше калорий, чем обычный человек.

«Субпродукты часто остаются в тени, но богаты белком, который может быть полезен для поддержания мышц и процесса восстановления. Это очень важно для спортсмена, – объясняет Daily Mail диетолог Дуэйн Меллор. – Как правило, в сердце больше витаминов, а в печени – железа и витамина B12. Сердце также богато железом, но содержит меньше насыщенных жиров. Зато больше цинка.

Мясо травяного откорма – важная часть того, как Холанд относится к своей диете. Это может повысить его производительность. Часто в элитном спорте успехи связаны с уверенностью в диете и тренировках. Качество самих субпродуктов тоже очень важно».

Не переживайте, Эрлингу свойственны и человеческие слабости. «Моя любимая еда – это то, что мы почти никогда не едим. Мне нравятся кебаб и кебаб-пицца. Я их люблю, но не могу есть. Сижу дома и думаю: «Было бы шикарно съесть сейчас». А потом иду к холодильнику и беру что-то другое. Вот моя жизнь. А еще мне нравится вино. Очень даже. Не буду врать».

У нас есть анализ диеты Холанда – обязательно почитайте!

Фото: instagram.com/erling.haaland; twitter.com; unsplash.com/Nick Fewings