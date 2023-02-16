Горячий Де Брюйне против «Арсенала»: забил, ассистировал, толкнул Артету и увернулся от бутылки
«Манчестер Сити» выиграл важнейший матч у «Арсенала» (3:1), а Кевин Де Брюйне поучаствовал во всех голах «Сити».
• Открыл счет, перехватив неудачную передачу Такехиро Томиясу и перебросив мяч через Аарона Рэмсдейла.
• Вынудил ошибиться в передаче Габриэла – с этого началась вторая голевая атака «Сити».
• Выкатил голевой пас для Холанда, и тот установил 3:1.
Это не все!
В первом тайме бельгиец повздорил с Микелем Артетой. Мяч прикатился к тренеру «Арсенала», и Артета откинул его, хотя к мячу тянулся игрок «Ман Сити». Де Брюйне оттолкнул Артету и что-то крикнул, угрожая пальцем.
Напомнило тот самый эпизод с Пепом Гвардиолой и Криштиану Роналду.
Другой момент возник в самом конце, когда Де Брюйне заменили на Кэлвина Филлипса. Кевин проходил мимо трибуны с фанатами «Арсенала» и увернулся от бутылки, которая в него полетела.
А после матча пошутил над эпизодом в соцсетях. «У какого-нибудь есть пиво? Спасибо!»
Еще одна бутылка прилетела точно в угловой флажок, он пострадал сильнее Де Брюйне.
Кевин только улыбался.
И поприветствовал фанатов «Сити».
Отличный матч: забил и ассистировал, вывел себе 4+12 по гол+пас (и это только в АПЛ!), а команда вернула долгожданное лидерство, пусть по потерянным очкам «Сити» пока и уступает «Арсеналу».
А ведь Де Брюйне в 2023-м даже выпадал из основы: в этом году в 4 матчах из 9 до «Арсенала» начинал на скамейке запасных, дважды даже не выходил на поле. И теперь очень важный вклад в один из главных матчей сезона.
Вечер удался.
Спорный пенальти «Арсенала» – за стык после удара. По делу ли?
«Сити» щелкнул «Арсенал» – и обогнал. Этот матч затмил ЛЧ
- Дата проведения
- 15 февраля, 22.30, «Эмирейтс»
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Арсенал –
Рэмсдейл, Томиясу (Уайт, 83), Габриэл, Салиба, Зинченко, Джака (Фабиу Виейра, 83), Жоржиньо, Эдегор, Сака, Нкетиа, Мартинелли (Троссард, 76).
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Манчестер Сити –
Эдерсон, Уокер, Аке, Рубен Диаш, Гюндоган, де Брюйне (Филлипс, 87), Грилиш (Фоден, 77), Бернарду Силва, Родри, Марез (Аканджи, 61), Холанд.
Фото: REUTERS/Matthew Childs, David Klein; Gettyimages.ru/ Julian Finney
https://www.youtube.com/watch?v=JSWPlan1EbA