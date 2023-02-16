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Горячий Де Брюйне против «Арсенала»: забил, ассистировал, толкнул Артету и увернулся от бутылки

Манчестер Сити Манчестер Сити
Кевин де Брюйне Кевин де Брюйне
Арсенал Арсенал
Микель Артета Микель Артета
болельщики болельщики
Футбол Футбол

«Манчестер Сити» выиграл важнейший матч у «Арсенала» (3:1), а Кевин Де Брюйне поучаствовал во всех голах «Сити».

• Открыл счет, перехватив неудачную передачу Такехиро Томиясу и перебросив мяч через Аарона Рэмсдейла.

• Вынудил ошибиться в передаче Габриэла – с этого началась вторая голевая атака «Сити».

• Выкатил голевой пас для Холанда, и тот установил 3:1.

Это не все! 

В первом тайме бельгиец повздорил с Микелем Артетой. Мяч прикатился к тренеру «Арсенала», и Артета откинул его, хотя к мячу тянулся игрок «Ман Сити». Де Брюйне оттолкнул Артету и что-то крикнул, угрожая пальцем.

Напомнило тот самый эпизод с Пепом Гвардиолой и Криштиану Роналду.

Другой момент возник в самом конце, когда Де Брюйне заменили на Кэлвина Филлипса. Кевин проходил мимо трибуны с фанатами «Арсенала» и увернулся от бутылки, которая в него полетела.

А после матча пошутил над эпизодом в соцсетях. «У какого-нибудь есть пиво? Спасибо!»

Еще одна бутылка прилетела точно в угловой флажок, он пострадал сильнее Де Брюйне.

Кевин только улыбался.

И поприветствовал фанатов «Сити».

Отличный матч: забил и ассистировал, вывел себе 4+12 по гол+пас (и это только в АПЛ!), а команда вернула долгожданное лидерство, пусть по потерянным очкам «Сити» пока и уступает «Арсеналу».

А ведь Де Брюйне в 2023-м даже выпадал из основы: в этом году в 4 матчах из 9 до «Арсенала» начинал на скамейке запасных, дважды даже не выходил на поле. И теперь очень важный вклад в один из главных матчей сезона.

Вечер удался.

Спорный пенальти «Арсенала» – за стык после удара. По делу ли?

«Сити» щелкнул «Арсенал» – и обогнал. Этот матч затмил ЛЧ

Арсенал – Манчестер Сити 1:3 (1:1, 0:2)
Дата проведения
15 февраля, 22.30, «Эмирейтс»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 24 де Брюйне, 1:1 – 42, пенальти Сака, 1:2 – 72 Грилиш, 1:3 – 82 Холанд.
АрсеналРэмсдейл, Томиясу (Уайт, 83), Габриэл, Салиба, Зинченко, Джака (Фабиу Виейра, 83), Жоржиньо, Эдегор, Сака, Нкетиа, Мартинелли (Троссард, 76).
Манчестер СитиЭдерсон, Уокер, Аке, Рубен Диаш, Гюндоган, де Брюйне (Филлипс, 87), Грилиш (Фоден, 77), Бернарду Силва, Родри, Марез (Аканджи, 61), Холанд.
Предупреждения:
Уокер (34), Эдерсон (36), Бернарду Силва (45), Томиясу (48), Грилиш (62), Нкетиа (64).

Фото: REUTERS/Matthew Childs, David Klein; Gettyimages.ru/ Julian Finney

8 комментариев

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Gon3a1e5@mail.ru
Все попробовал за вечер. И любовь и ненависть😁
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Garrincha_the best
Вот это футбол!
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Lifar Skladchikov
Интересно, этих .удил, которые кидают бутылки потом находят и штрафуют? В целом, если кинуть в голову бутылку с верхней трибуны, то можно небольшое сотрясение получить, игрока заменят, если он ключевой (как КДБ) это повлияет на ход матча.
+1
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Алмаз Хазиев
крутой игрок
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Obdob
Эпизод КДБ и Артеты напомнил золотые времена Эль-Класико, когда Криш толкнул Пепа
https://www.youtube.com/watch?v=JSWPlan1EbA
0
-2
-2
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Gnider
"Увернулся от бутылки" - на зоне гарантирован авторитет
+6
-3
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llolishe
Чего же так за сборную на ЧМ не играл
+1
-4
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Ученик Пепа
Кдб суетолог😎
+6
-1
+5
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