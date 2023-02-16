Горячий Де Брюйне против «Арсенала»: забил, ассистировал, толкнул Артету и увернулся от бутылки

«Манчестер Сити» выиграл важнейший матч у «Арсенала» (3:1), а Кевин Де Брюйне поучаствовал во всех голах «Сити».

• Открыл счет, перехватив неудачную передачу Такехиро Томиясу и перебросив мяч через Аарона Рэмсдейла.

• Вынудил ошибиться в передаче Габриэла – с этого началась вторая голевая атака «Сити».

• Выкатил голевой пас для Холанда, и тот установил 3:1.

Это не все!

В первом тайме бельгиец повздорил с Микелем Артетой. Мяч прикатился к тренеру «Арсенала», и Артета откинул его, хотя к мячу тянулся игрок «Ман Сити». Де Брюйне оттолкнул Артету и что-то крикнул, угрожая пальцем.

Напомнило тот самый эпизод с Пепом Гвардиолой и Криштиану Роналду.

Другой момент возник в самом конце, когда Де Брюйне заменили на Кэлвина Филлипса. Кевин проходил мимо трибуны с фанатами «Арсенала» и увернулся от бутылки, которая в него полетела.

А после матча пошутил над эпизодом в соцсетях. «У какого-нибудь есть пиво? Спасибо!»

Еще одна бутылка прилетела точно в угловой флажок, он пострадал сильнее Де Брюйне.

Кевин только улыбался.

И поприветствовал фанатов «Сити».

Отличный матч: забил и ассистировал, вывел себе 4+12 по гол+пас (и это только в АПЛ!), а команда вернула долгожданное лидерство, пусть по потерянным очкам «Сити» пока и уступает «Арсеналу».

А ведь Де Брюйне в 2023-м даже выпадал из основы: в этом году в 4 матчах из 9 до «Арсенала» начинал на скамейке запасных, дважды даже не выходил на поле. И теперь очень важный вклад в один из главных матчей сезона.

Вечер удался.

Фото: REUTERS/Matthew Childs, David Klein; Gettyimages.ru/ Julian Finney