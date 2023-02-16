Вы это видели?
Блог

«Сити» – уже лидер АПЛ! Какие там расклады в чемпионской гонке?

Микель Артета Микель Артета
Пеп Гвардиола Пеп Гвардиола
Футбол Футбол

У «Арсенала» матч в запасе.

«Ман Сити» обыграл «Арсенал» (3:1) в гостях – и вышел на первое место в АПЛ.

Команда Пепа Гвардиолы разобралась с соперником за второй тайм, не сильно пострадала от спорного пенальти и сравнялась с лондонцами по очкам.

Почему «Сити» – лидер?

При равном количестве очков первый показатель в АПЛ – разница мячей.

Тут у «Сити» есть уверенное преимущество: +36, в то время как у «Арсенала» поскромнее, лишь +26.

Да, команда Пепа чуть-чуть больше пропускает (сейчас был 23-й мяч), но намного больше забивает: 59 голов против 47 у «Арсенала».

Как «Арсенал» растерял отрыв?

Еще три недели назад лондонцы были уверенно первые – с отрывом в восемь очков. И что теперь?

У «Арсенала» месяц без побед. 22 января обыграли «Ман Юнайтед», и все еще было хорошо. После этого проиграли «Сити» кубковый матч – можно понять. А в АПЛ:

❌ Поражение от «Эвертона» – 0:1

⚖️ Ничья с «Брентфордом» – 1:1

❌ Поражение от «Сити» – 1:3.

«Сити» щелкнул «Арсенал» – и обогнал. Этот матч затмил ЛЧ

Пока «Сити» набирал, у «Арсенала» только одно очко из девяти возможных.

Что в календаре? И какой матч у «Арсенала» в запасе?

Любимые расклады.

• У «Арсенала» дальше непростой выезд к «Астон Вилле» и своему бывшему Унаи Эмери. Затем крепкие «Лестер» и «Эвертон» – одни на подъеме, другие уже снесли команду Артеты в начале месяца (с ливерпульцами как раз отложенный матч, поэтому два так рядом). В марте топ-соперников в чемпионате нет, но вернется ЛЕ, календарь станет жестче – с кем играть, узнают только после первых матчей плей-офф, лондонцы вступят с 1/8 финала.

• У «Сити» 1/8 финала ЛЧ уже – после матча с «Ноттингемом» команде Пепа играть с набравшим ход «Лейпцигом» в гостях. Еще через три дня мчать к «Борнмуту» из зоны вылета. Потом – топовый теперь «Ньюкасл» и кусачий «Кристал Пэлас», где тренер Патрик Виейра к тому же наверняка захочет помочь родной команде в борьбе за титул.

Математическая модель FiveThirtyEight теперь однозначно за «Сити» в чемпионской гонке: дает им 62% на защиту титула, у «Арсенала» осталось 35% шансов.

А какие у вас теперь прогнозы на исход сезона?

Фото: REUTERS/Matthew Childs, David Klein

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Brigant
МЮ чемпион ! Он всех победит а сити и арсенал потеряют очки
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Артемий Дмитриев
Только не пишите пожалуйста, что МЮ в гонке за чемпионство, фанаты могут верить, но незаинтересованные люди должны понимать, что с таким футболом не берут чемпионство, вся надежда на Рэшфорда, а он забил то 11/12 голов, Вегхорст в разы хуже Нктетии, игры первым номером я даже в матче против Лидса не видел. Тен хаг молодец большой, но уж точно не для чемпионства в первом же сезоне, а первая четвёрка уже давно известна и все в ней в целом могут быть довольны и были бы довольны перед начала сезоном таким результатом уж точно!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ненавидящий2.0
Ответ Jaxongir Shodiev
Если не расклеются и займут второе место, то это будет лучший сезон Арсенала за последние 10 лет
Если не расклеются, то должны занимать первое, а не второе
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
s_i
Подождите, сейчас МЮ подтянется
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Jaxongir Shodiev
Если не расклеются и займут второе место, то это будет лучший сезон Арсенала за последние 10 лет
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий