«Сити» – уже лидер АПЛ! Какие там расклады в чемпионской гонке?

У «Арсенала» матч в запасе.

«Ман Сити» обыграл «Арсенал» (3:1) в гостях – и вышел на первое место в АПЛ.

Команда Пепа Гвардиолы разобралась с соперником за второй тайм, не сильно пострадала от спорного пенальти и сравнялась с лондонцами по очкам.

Почему «Сити» – лидер?

При равном количестве очков первый показатель в АПЛ – разница мячей.

Тут у «Сити» есть уверенное преимущество: +36, в то время как у «Арсенала» поскромнее, лишь +26.

Да, команда Пепа чуть-чуть больше пропускает (сейчас был 23-й мяч), но намного больше забивает: 59 голов против 47 у «Арсенала».

Как «Арсенал» растерял отрыв?

Еще три недели назад лондонцы были уверенно первые – с отрывом в восемь очков. И что теперь?

У «Арсенала» месяц без побед. 22 января обыграли «Ман Юнайтед», и все еще было хорошо. После этого проиграли «Сити» кубковый матч – можно понять. А в АПЛ:

❌ Поражение от «Эвертона» – 0:1

⚖️ Ничья с «Брентфордом» – 1:1

❌ Поражение от «Сити» – 1:3.

Пока «Сити» набирал, у «Арсенала» только одно очко из девяти возможных.

Что в календаре? И какой матч у «Арсенала» в запасе?

Любимые расклады.

• У «Арсенала» дальше непростой выезд к «Астон Вилле» и своему бывшему Унаи Эмери. Затем крепкие «Лестер» и «Эвертон» – одни на подъеме, другие уже снесли команду Артеты в начале месяца (с ливерпульцами как раз отложенный матч, поэтому два так рядом). В марте топ-соперников в чемпионате нет, но вернется ЛЕ, календарь станет жестче – с кем играть, узнают только после первых матчей плей-офф, лондонцы вступят с 1/8 финала.

• У «Сити» 1/8 финала ЛЧ уже – после матча с «Ноттингемом» команде Пепа играть с набравшим ход «Лейпцигом» в гостях. Еще через три дня мчать к «Борнмуту» из зоны вылета. Потом – топовый теперь «Ньюкасл» и кусачий «Кристал Пэлас», где тренер Патрик Виейра к тому же наверняка захочет помочь родной команде в борьбе за титул.

Математическая модель FiveThirtyEight теперь однозначно за «Сити» в чемпионской гонке: дает им 62% на защиту титула, у «Арсенала» осталось 35% шансов.

А какие у вас теперь прогнозы на исход сезона?

Фото: REUTERS/Matthew Childs, David Klein