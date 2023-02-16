Вы это видели?
Блог

Нереальный перф «Дортмунда» оценил даже Боули! Держите галерею лучших шоу от «Желтой стены»

Лига чемпионов УЕФА Лига чемпионов УЕФА
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
Футбол Футбол

Важный домашний матч «Дортмунда» – гарантия красивого перфоманса «Желтой стены». На игру 1/8 финала Лиги чемпионов против «Челси» фанаты тоже сделали замечательную заготовку. 

Смотрите!

 

«И каждый раз стоило быть рядом с тобой» – текстовое сопровождение к путешествующему болельщику с рюкзаком, перед которым весь мир, озаренный золотыми лучами «Дортмунда». 

Оценил даже владелец «Челси» Тодд Боули.

Лучшие перфомансы «Дортмунда»: джокер с биноклем, череп и отец с сыном в желто-черных цветах

Давайте вспомним другие замечательные акции – их очень много!

9 апреля 2013-го. «Сигнал Идуна Парк», 1/4 финала финала Лиги чемпионов. Гигантский баннер с джокером, который через бинокль наблюдает за полем – туда выходят игроки «Боруссии» и «Малаги». Под персонажем – отсылка к 1997-у и последнему для «Боруссии» Кубку чемпионов – «По следам трофея, который мы потеряли». Телетрансляция позволяет оценить масштаб полотна – он явно высотой в девятиэтажку. Игроки тоже замечают перфоманс – они поворачивают головы влево, показывают друг другу и глазеют на баннер.

Через два тайма «Дортмунд» организует великий камбэк. Оба гола на последних минутах забивают в ворота, за которыми беснуется «Желтая стена».

Апрель 2019-го, матч против «Вольфсбурга». Фан-сектор «Боруссии» разворачивает гигантское изображение отца и сына в черно-желтых цветах. Ниже надпись: «Меня привел на трибуну отец. Так же, как когда-то привели и его».

Редкий момент – баннер так растрогал игроков, что они подбегают к трибуне не в финале матча, а до стартового свистка.

Опять «Вольфсбург». Южная трибуна «Сигнал Идуна» полностью покрыта черными и желтыми шарфами. Внезапно из гущи болельщиков выныривает огромный (600 квадратных метров) череп. Под ним надпись: «Боруссия Дортмунд» до самой смерти».

Февраль 2009-го, матч с «Энерги» в Бундеслиге. Внушительный баннер в сочетании с огромным красным сердцем. Фанаты сравнили «Боруссию» с сердцебиением, жить без которого невозможно.

Сентябрь 2011-го, «Арсенал». Первый после внушительного перерыва матч Лиги чемпионов фанаты «Боруссии» встретили баннером «Вернуться в высшее общество».

Сентябрь 2019-го, матч в группе ЛЧ с «Барселоной». Смена шаблона. «Желтая стена» отошла от традиционных форматов и запустила в воздух разноцветный серпантин – он сложился в буквы BVB.

Февраль 2020-го, матч с «Айнтрахтом» в Бундеслиге. Сильное высказывание, посвященное родному городу. «Желтая стена» окрасилась в красно-белые цвета, появился герб в Германии. Но за несколько секунд цвета сменились на черно-желтые, а герб – на лого «Боруссии». Надпись гласит: «Большой город Дортмунд – моя мечта».

🟨 «Желтая стена» – главная фанатская трибуна Германии. Она делает «Дортмунд» великим – и неважно, что из-за нее клуб теряет деньги

Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay, Thilo Schmuelgen; Gettyimages.ru/Lars Baron; кадры трансляции «Матч ТВ»

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Никита Лукьянченко
Вот это перфы, остается ток позавидовать Дортмунду и его преданным фанам!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Bayern2004
Фанатам Боруссии мой пламенный мегареспект! То как вы любите свой клуб достойно уважения...Браво Дортмунд.
Я (по возможности конечно) посещаю игры Баварии,и своими голосовыми связками скорее поддерживаю Мюнхен,поскольку из Дублина иначе делать сложнее.
Успеха всем немецким клубам в нынешнем розыграше ПО ЛЧ!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
erabog@icloud.com
«Даже Боули», да этому человеку покажи как собака вокруг себя крутится, он ее за пару миллионов евро прикупит.
Но перфоманс топ, как всегда
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Никита Самарин
Жёлтая стена 🔝
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kyancey
Перф в матче с «Малагой» в сезоне 2012/13 - легендарнейший на все времена!
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lindeman
Как всегда круто
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
robson82
Посмотреть бы на их перфомансы, когда и у них fan-id введут.
+20
-3
+17
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Тиджани Бабангида
Молодцы - марку держат !
Лучшие перфомансы Топ-5 лиг в Дортмунде.
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий