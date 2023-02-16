Нереальный перф «Дортмунда» оценил даже Боули! Держите галерею лучших шоу от «Желтой стены»

Важный домашний матч «Дортмунда» – гарантия красивого перфоманса «Желтой стены». На игру 1/8 финала Лиги чемпионов против «Челси» фанаты тоже сделали замечательную заготовку.

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«И каждый раз стоило быть рядом с тобой» – текстовое сопровождение к путешествующему болельщику с рюкзаком, перед которым весь мир, озаренный золотыми лучами «Дортмунда».

Оценил даже владелец «Челси» Тодд Боули.

Лучшие перфомансы «Дортмунда»: джокер с биноклем, череп и отец с сыном в желто-черных цветах

Давайте вспомним другие замечательные акции – их очень много!

9 апреля 2013-го. «Сигнал Идуна Парк», 1/4 финала финала Лиги чемпионов. Гигантский баннер с джокером, который через бинокль наблюдает за полем – туда выходят игроки «Боруссии» и «Малаги». Под персонажем – отсылка к 1997-у и последнему для «Боруссии» Кубку чемпионов – «По следам трофея, который мы потеряли». Телетрансляция позволяет оценить масштаб полотна – он явно высотой в девятиэтажку. Игроки тоже замечают перфоманс – они поворачивают головы влево, показывают друг другу и глазеют на баннер.

Через два тайма «Дортмунд» организует великий камбэк. Оба гола на последних минутах забивают в ворота, за которыми беснуется «Желтая стена».

Апрель 2019-го, матч против «Вольфсбурга». Фан-сектор «Боруссии» разворачивает гигантское изображение отца и сына в черно-желтых цветах. Ниже надпись: «Меня привел на трибуну отец. Так же, как когда-то привели и его».

Редкий момент – баннер так растрогал игроков, что они подбегают к трибуне не в финале матча, а до стартового свистка.

Опять «Вольфсбург». Южная трибуна «Сигнал Идуна» полностью покрыта черными и желтыми шарфами. Внезапно из гущи болельщиков выныривает огромный (600 квадратных метров) череп. Под ним надпись: «Боруссия Дортмунд» до самой смерти».

Февраль 2009-го, матч с «Энерги» в Бундеслиге. Внушительный баннер в сочетании с огромным красным сердцем. Фанаты сравнили «Боруссию» с сердцебиением, жить без которого невозможно.

Сентябрь 2011-го, «Арсенал». Первый после внушительного перерыва матч Лиги чемпионов фанаты «Боруссии» встретили баннером «Вернуться в высшее общество».

Сентябрь 2019-го, матч в группе ЛЧ с «Барселоной». Смена шаблона. «Желтая стена» отошла от традиционных форматов и запустила в воздух разноцветный серпантин – он сложился в буквы BVB.

Февраль 2020-го, матч с «Айнтрахтом» в Бундеслиге. Сильное высказывание, посвященное родному городу. «Желтая стена» окрасилась в красно-белые цвета, появился герб в Германии. Но за несколько секунд цвета сменились на черно-желтые, а герб – на лого «Боруссии». Надпись гласит: «Большой город Дортмунд – моя мечта».

Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay, Thilo Schmuelgen; Gettyimages.ru/Lars Baron; кадры трансляции «Матч ТВ»