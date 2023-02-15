Быстрый гол Диаса и очень пресный «Тоттенхэм». У «Милана» первая победа в плей-офф за 10 лет
Солидные 1:0.
«Милан» переиграл «Тоттенхэм» в малособытийном матче 1/8 финала Лиги чемпионов – 1:0.
Миланцам помог быстрый гол. Уже на 7-й минуте Тео Эрнандес включился в фирменной манере, продавил Кристиана Ромеро и подхватил мяч. Дальше пульнул с острого угла – спас Фрэйзер Форстер. Кипер еще и отбил добивание Браима Диаса в упор, но тот не сдался и в прыжке внес мяч в ворота.
«Тоттенхэм» играл без основной пары центральных полузащитников (Бентанкур надолго вылетел, Хейбьерг поймал дисквалификацию) и в целом действовал примитивно. «Милан» без проблем отбивался и искал моменты на контратаках: Пьер Калулу и Де Кетеларе могли забивать, но больше голов зрители не получили.
А это точно был кризисный «Милан»?
«Милан» ждал победу в плей-офф ЛЧ 10 лет. Десять!
• «Милан» выиграл в плей-офф ЛЧ впервые с 2013-го. Тогда на «Сан Сиро» пала «Барселона» (2:0, забивали Кевин-Принс Боатенг и Салли Мунтари). Пройти в четвертьфинал не получилось – в ответке миланцам отгрузили четыре.
В следующем сезоне-2013/14 «Милан» без шансов вылетел от «Атлетико» (1:5 по сумме) и с тех пор в плей-офф не показывался.
• Герой сегодняшнего матча – Браим Диас. Испанец стал самым юным автором гола «Милана» в плей-офф ЛЧ аж с 2004-го – тогда Кака забил «Депортиво» в возрасте 21 года и 336 дней. Диасу – 23 года и 195 дней. А еще гол Браима – самый быстрый в плей-офф для миланцев с 2010-го.
• «Тоттенхэм» снова начал 1/8 финала ЛЧ с поражения – в последний раз англичане выигрывали на этой стадии еще в 2019-м. В сезоне-2019/20 «Тоттенхэм» проиграл обе игры с «Лейпцигом» и на пару лет забыл про Лигу чемпионов. У Антонио Конте статистика даже хуже – он не побеждал в плей-офф ЛЧ 10 лет, с сезона-2012/13.
Шанс исправиться – 8 марта в Лондоне.
- Дата проведения
- 14 февраля, 23.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Гол:
- 1:0 – 7 Браим Диас.
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Милан –
Тэтэрушану, Кьер, Тиав, Калулу, Эрнандес, Салемакерс (Жуниор Мессиас, 77), Крунич, Браим Диас (де Кетеларе, 77), Тонали (Побега, 86), Жиру, Рафаэл Леау (Ребич, 90).
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Тоттенхэм –
Форстер, Эмерсон, Дайер, Лангле (Дэвис, 81), Ромеро, Перишич, Кулусевски (Ришарлисон, 70), Скипп, Сарр, Сон Хын Мин (Данджума, 81), Кейн.
Фото: REUTERS/Daniele Mascolo
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