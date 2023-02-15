Быстрый гол Диаса и очень пресный «Тоттенхэм». У «Милана» первая победа в плей-офф за 10 лет

Солидные 1:0.

«Милан» переиграл «Тоттенхэм» в малособытийном матче 1/8 финала Лиги чемпионов – 1:0.

Миланцам помог быстрый гол. Уже на 7-й минуте Тео Эрнандес включился в фирменной манере, продавил Кристиана Ромеро и подхватил мяч. Дальше пульнул с острого угла – спас Фрэйзер Форстер. Кипер еще и отбил добивание Браима Диаса в упор, но тот не сдался и в прыжке внес мяч в ворота.

«Тоттенхэм» играл без основной пары центральных полузащитников (Бентанкур надолго вылетел, Хейбьерг поймал дисквалификацию) и в целом действовал примитивно. «Милан» без проблем отбивался и искал моменты на контратаках: Пьер Калулу и Де Кетеларе могли забивать, но больше голов зрители не получили.

А это точно был кризисный «Милан»?

«Милан» ждал победу в плей-офф ЛЧ 10 лет. Десять!

• «Милан» выиграл в плей-офф ЛЧ впервые с 2013-го. Тогда на «Сан Сиро» пала «Барселона» (2:0, забивали Кевин-Принс Боатенг и Салли Мунтари). Пройти в четвертьфинал не получилось – в ответке миланцам отгрузили четыре.

В следующем сезоне-2013/14 «Милан» без шансов вылетел от «Атлетико» (1:5 по сумме) и с тех пор в плей-офф не показывался.

• Герой сегодняшнего матча – Браим Диас. Испанец стал самым юным автором гола «Милана» в плей-офф ЛЧ аж с 2004-го – тогда Кака забил «Депортиво» в возрасте 21 года и 336 дней. Диасу – 23 года и 195 дней. А еще гол Браима – самый быстрый в плей-офф для миланцев с 2010-го.

• «Тоттенхэм» снова начал 1/8 финала ЛЧ с поражения – в последний раз англичане выигрывали на этой стадии еще в 2019-м. В сезоне-2019/20 «Тоттенхэм» проиграл обе игры с «Лейпцигом» и на пару лет забыл про Лигу чемпионов. У Антонио Конте статистика даже хуже – он не побеждал в плей-офф ЛЧ 10 лет, с сезона-2012/13.

Шанс исправиться – 8 марта в Лондоне.

Фото: REUTERS/Daniele Mascolo