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Быстрый гол Диаса и очень пресный «Тоттенхэм». У «Милана» первая победа в плей-офф за 10 лет

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Солидные 1:0.

«Милан» переиграл «Тоттенхэм» в малособытийном матче 1/8 финала Лиги чемпионов – 1:0.

Миланцам помог быстрый гол. Уже на 7-й минуте Тео Эрнандес включился в фирменной манере, продавил Кристиана Ромеро и подхватил мяч. Дальше пульнул с острого угла – спас Фрэйзер Форстер. Кипер еще и отбил добивание Браима Диаса в упор, но тот не сдался и в прыжке внес мяч в ворота. 

«Тоттенхэм» играл без основной пары центральных полузащитников (Бентанкур надолго вылетел, Хейбьерг поймал дисквалификацию) и в целом действовал примитивно. «Милан» без проблем отбивался и искал моменты на контратаках: Пьер Калулу и Де Кетеларе могли забивать, но больше голов зрители не получили.  

А это точно был кризисный «Милан»? 

«Милан» ждал победу в плей-офф ЛЧ 10 лет. Десять!

• «Милан» выиграл в плей-офф ЛЧ впервые с 2013-го. Тогда на «Сан Сиро» пала «Барселона» (2:0, забивали Кевин-Принс Боатенг и Салли Мунтари). Пройти в четвертьфинал не получилось – в ответке миланцам отгрузили четыре.

В следующем сезоне-2013/14 «Милан» без шансов вылетел от «Атлетико» (1:5 по сумме) и с тех пор в плей-офф не показывался. 

• Герой сегодняшнего матча – Браим Диас. Испанец стал самым юным автором гола «Милана» в плей-офф ЛЧ аж с 2004-го – тогда Кака забил «Депортиво» в возрасте 21 года и 336 дней. Диасу – 23 года и 195 дней. А еще гол Браима – самый быстрый в плей-офф для миланцев с 2010-го.

• «Тоттенхэм» снова начал 1/8 финала ЛЧ с поражения – в последний раз англичане выигрывали на этой стадии еще в 2019-м. В сезоне-2019/20 «Тоттенхэм» проиграл обе игры с «Лейпцигом» и на пару лет забыл про Лигу чемпионов. У Антонио Конте статистика даже хуже – он не побеждал в плей-офф ЛЧ 10 лет, с сезона-2012/13.

Шанс исправиться – 8 марта в Лондоне. 

Милан Италия – Тоттенхэм Англия 1:0 (1:0, 0:0)
Дата проведения
14 февраля, 23.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
1:0 – Браим Диас.
МиланТэтэрушану, Кьер, Тиав, Калулу, Эрнандес, Салемакерс (Жуниор Мессиас, 77), Крунич, Браим Диас (де Кетеларе, 77), Тонали (Побега, 86), Жиру, Рафаэл Леау (Ребич, 90).
ТоттенхэмФорстер, Эмерсон, Дайер, Лангле (Дэвис, 81), Ромеро, Перишич, Кулусевски (Ришарлисон, 70), Скипп, Сарр, Сон Хын Мин (Данджума, 81), Кейн.
Предупреждения:
Ромеро (48), Дайер (63), Тонали (80), Эрнандес (90).

Фото: REUTERS/Daniele Mascolo

4 комментария

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Jan Paskel
Ответ Farhat Sabitov
Это было "чисто итальянское убийство" в духе 90-х. Быстрый гол и минимальная активность, кому как, но по мне... уже после первого тайма было ясно, что "россинери" задушат Хотспур. Увы, Конте пока не научил свою команду атаковать.
Ты серьёзно? весь матч Милан бежал как лошади силмарриона в контратаки. и мог напихать так 3,4,5. Ну, забили один. значит столько хватит.
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Farhat Sabitov
Это было "чисто итальянское убийство" в духе 90-х. Быстрый гол и минимальная активность, кому как, но по мне... уже после первого тайма было ясно, что "россинери" задушат Хотспур. Увы, Конте пока не научил свою команду атаковать.
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Вячеслав Старцев
Это следовало ожидать! Не вечно же Милану проигрывать Тоттенхэму. Такой клуб обязан хотя бы несколько раз выиграть у Лондона. А то за 7 матчей такая статистика была и всего 2 забитых мяча. Это разве Милан? Это какой-то Спартак из ЛЧ 1:18 был...
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Jan Paskel
Милан порадовал энергией. Просто врубили 4 передачу с самого начала, переключая на пятую. Мне очень понравилось, это был шикарный футбол.
+12
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+12
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