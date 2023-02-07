Спасет человека, но пропустит топ-матч. Защитник «Лейпцига» – донор стволовых клеток

Но к Лиге чемпионов будет готов.

Вице-капитан и ключевой защитник «Лейпцига» Вилли Орбан может пропустить ближайший тур чемпионата Германии. Со командой он не тренируется с конца прошлой недели.

Из-за особого проявления благотворительности.

Орбан будет сдавать стволовые клетки. Есть человек, которого это может спасти

Еще в 2017-м Вилли Орбан зарегистрировался в реестре доноров костного мозга – как раз когда соответствующую кампанию начал «Лейпциг». Недавно Орбан узнал, что в его помощи нуждается больной раком крови.

Сам «Лейпциг» рассказал, что 8 февраля в Дрездене футболист станет донором стволовых клеток периферической крови (PBSC). Такая процедура помогает пациентам в 90% случаев (еще в 10% требуется брать костный мозг).

Чтобы увеличить количество стволовых клеток, Орбан с субботы делал специальные инъекции. С воскресенья он работал в клубе по индивидуальной программе.

«Конечно, сначала удивился, когда получил уведомление, что могу стать донором, – признался Орбан. – И как можно скорее захотел поучаствовать. У меня есть шанс спасти жизнь другому человеку, приложив совсем небольшие усилия. Очень надеюсь, что смогу помочь ему полностью вылечиться. Возможно, я пропущу матч против «Униона», но футбол в этом случае второстепенен. Надеюсь, что это вдохновит больше людей становиться донорами».

Ликбез: что такое стволовые клетки и как они работают?

Простыми словами о медицинской стороне.

Стволовые – это клетки, из которых формируются все клетки крови в организме. При донорстве их забирают у одного человека и пересаживают пациенту, которому нужно лечение. Далее у пациента благодаря этому созревать новые клетки крови, которые заменят раковые.

Перед процедурой донорства рекомендуют употреблять продукты с высоким содержанием кальция (потому что его уровень у донора может упасть при процедуре) и много пить. Сеанс забора клеток длится примерно четыре-пять часов.

Как проходит процедура, доступно рассказано на сайте центра Memorial Sloan Kettering. Донора подключают к аппарату с помощью капельницы или катетера. Кровь проходит через аппарат, там от нее отделяются стволовые клетки. Во время этой процедуры можно пользоваться телефоном, читать, смотреть телевизор.

После – донор в течение нескольких часов носит повязки на местах уколов. К повседневным делам в большинстве случаев можно вернуться после процедуры. Но когда возвращаться к физическим нагрузкам – вопрос к врачам, все случаи индивидуальны.

Организм заменит забранные стволовые клетки в течение двух-трех месяцев.

Орбан рискует пропустить топ-матч – против «Униона» со 2-го места

И игрок важен для команды, и матч для сезона тоже:

• Орбан – четвертый в истории «Лейпцига» по проведенным матчам. Играет за клуб с 2015-го, в этом сезоне – все 19 матчей без замен.

• «Лейпциг» идет четвертым в Бундеслиге, матч 11 февраля у них против «Униона» – сенсации сезона со второго места. Разница между ними – три очка. От лидирующей «Баварии» – четыре.

Так что Вилли может пропустить действительно топ-матч: не по вывеске, но по статусу и таблице .

Кстати, в Германии недавно был похожий пример: защитник «Карлсруэ» Марсель Франке по той же причине пропустил октябрьский матч с «Дармштадтом» в Бундеслиге-2. Он успешно стал донором, до этого сыграл 7 октября, а вернулся 19-го, причем выдержал 120 минут кубковой игры.

Вилли Орбану еще важнее, чем к «Униону», вернуться на поле 22 февраля – «Лейпциг» будет принимать «Манчестер Сити» в 1/8 финала Лиги чемпионов. К этому моменту ему наверняка играть разрешат.

Фото: globallookpress.com / Jan Woitas / Robert Michael / сайт «Лейпцига»