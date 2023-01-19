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Холанд распустил волосы для фотосета GQ. И рассказал про скучнейшую жизнь (да-да)

Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд
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Непривычный Эрлинг.

Эрлинг Холанд забил 21 гол в 17 матчах АПЛ. Британскому изданию GQ удалось вытащить норвежца на фотосессию и поговорить о ментальности, целях в карьере и игровых секретах. 

Холанда не слишком заботит мнение окружающих: «Я не сижу в соцсетях и не читаю комментарии о себе. Вы не можете контролировать то, что люди говорят, думают и пишут о вас. Так что я ничего не могу с этим поделать».

Норвежский форвард не расслабляется во время матчей: «Я стараюсь быть умнее, сообразительнее, опережая людей, против которых я играю. Я стараюсь включать голову. Потому что если я сделаю это, если у меня будет одна секунда, то я смогу завершить, и он не сможет заблокировать [удар], например.

Они думают, что я пробью так (показывает влево), а я подаюсь туда (показывает вправо) и забиваю. Это то, о чем я все время думаю»,

«От Златана до Ван Перси, Варди, Агуэро, Балотелли, Джеко и Негредо», – говорит Холанд, отвечая, за кем из нападающих он наблюдал в детстве. 

«Мне нравится быть под давлением и получать новые вызовы», – признается игрок.

Холанд ищет вдохновение в медитации: «Стресс никому не идет на пользу. Я ненавижу стресс и стараюсь не нервничать. Концепция медитации состоит в том, чтобы отпустить подобные мысли. Это все индивидуально, но в моем случае сработало очень хорошо».

«Я очень сосредоточен на сне. Пожалуй, для меня самое главное в жизни – это сон. Его должно быть не просто много, это должен быть хороший сон», – рассуждает Эрлинг. Он часто носит специальные очки, фильтрующие синий свет, исходящий от экранов смартфона или компьютера, чтобы лучше спать. По этой же причине он отключает Wi-Fi на ночь.

И объясняет, что его жизнь на самом деле довольно скучна: «У меня регулярно спрашивают, чем я занимаюсь в свободное время. Этот вопрос меня озадачивает, потому что я мало что делаю. Просыпаюсь, завтракаю, еду на базу, затем отправляюсь на медицинские процедуры – все это занимает почти весь день. Потом я иду домой, готовлюсь к следующей тренировке, ужинаю и ложусь спать».

Холанд живет только сегодняшним днем: «Я стараюсь не думать о предстоящих играх. Живу здесь и сейчас. Пытаюсь не думать о том, что было вчера и что будет завтра».

Норвежец невероятно голоден до побед: «Постараюсь сделать все, что в моих силах, чтобы выиграть с «Ман Сити» трофеи и попытаться изменить правила игры. Моя цель – выиграть Лигу чемпионов».

Не забывает и о родной сборной: «Норвегия – маленькая страна. Но вы видите, что маленькие страны на чемпионатах мира способны вытворять фантастические вещи. Мы надеемся пройти квалификацию к следующему ЧМ, это тоже одна из главных моих целей».

Холанд надеется, что после 30 станет только лучше: «Посмотрите на Бензема. Ему 35, и он в лучшей форме за всю карьеру. Через 12 лет я надеюсь стать лучшей версией самого себя».

И философски подходит к травмам в футболе: «Я не думаю, что об этом нужно беспокоиться. Травмы – часть нашей работы. Вероятно, когда-нибудь я снова получу повреждение. Конечно, надеюсь, что этого не случится, но футбол – опасный вид спорта. В норвежском языке есть такая поговорка: «Жизнь не сияет каждый божий день». Некоторые дни хуже других, и такова жизнь».

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Фото: GQ

39 комментариев

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Port Royal
Волосы уже как у металлиста
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grachkovmihail@gmail.com
Ответ шампион
Он тут похож скорее на рок-музыканта из какой-нибудь альтернативной группы 90х. Интервью кстати хорошее, ничего лишнего, никакой дури.
Скорее из какого нибудь бойз бэнда, аля Backstreet Boys, при всем уважении.
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grachkovmihail@gmail.com
Ответ Арман Мартиросян
Как это развидеть?
уже никак. С нами это останется до конца.
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QUIKSILVER
Жесткий кринж
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Dzh SG
ща только осталось ему бороду отрастить
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9chymzyxvz
Классное интервью. Но все комменты конечно попытки смешно пошутить над фотками
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Nice_Fellow
Эрлинг Таргариен.
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Мукунку хороший
Ответ Russian Horse
Женя из папиных дочек - великолепна 😍
Повзрослела и заматерела)
+2
0
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Арман Мартиросян
Как это развидеть?
+1
0
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kotopandych
Ответ шампион
Он тут похож скорее на рок-музыканта из какой-нибудь альтернативной группы 90х. Интервью кстати хорошее, ничего лишнего, никакой дури.
На предпоследней фотке чисто молодой норвежский Маликов
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АРТУР АЛИЕВ
Ответ kaka10
Одна из самых ужасных фотосессий, что я видел. Не знаю, что хотел показать фотограф этой работой. Но Холланду лучше сниматься в другом стиле конечно, а то выглядит как страшная скандинавская или немецкая бабёха. Футболист топовый. Речь только о фотографиях.
ага. такое ощущение, что у фотографа была цель сделать из него гея
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-2
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Уся Ваткин
Под Шамана косит: "Я узкий"
0
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Deathember
Ответ шампион
Он тут похож скорее на рок-музыканта из какой-нибудь альтернативной группы 90х. Интервью кстати хорошее, ничего лишнего, никакой дури.
Хоть одно нормальное сравнение. А то остальные видят длинные волосы и сразу БАБА.
+3
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+3
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Epicman
Ответ Александр Самбур
Как заднеприводный
специалист что ли?
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Konstantin Meerov
эта женщина определенно умеет играть в футбол
+2
-1
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aleksandr-sevidov@mail.ru
Эта баба отгружает регулярно лучшим клубам мира… мало кто может над ним посмеяться и он сам это прекрасно знает
0
-1
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Матвей Суицидин
Ответ kaka10
Одна из самых ужасных фотосессий, что я видел. Не знаю, что хотел показать фотограф этой работой. Но Холланду лучше сниматься в другом стиле конечно, а то выглядит как страшная скандинавская или немецкая бабёха. Футболист топовый. Речь только о фотографиях.
Он хотел сказать, что за маской брутального страйкера-убийцы скрывается нежный и ранимый и даже немного женственный ребенок.
+1
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l1973
Ваай мама, чё за тёлка?
+3
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шампион
Он тут похож скорее на рок-музыканта из какой-нибудь альтернативной группы 90х. Интервью кстати хорошее, ничего лишнего, никакой дури.
+8
0
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reteka
На девочку похож, еще бы волосы попышней.
+2
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BuTaJIbKa
прям диссонанс: статья интересная, но фото - ужос...
+1
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KozlikX
Похож на бурушку, коня Ильи Муромца
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KozlikX
Я бы ей не дал
+4
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KozlikX
Ответ kaka10
Одна из самых ужасных фотосессий, что я видел. Не знаю, что хотел показать фотограф этой работой. Но Холланду лучше сниматься в другом стиле конечно, а то выглядит как страшная скандинавская или немецкая бабёха. Футболист топовый. Речь только о фотографиях.
-А почему груди?
-мышцы !
+2
0
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Russian Horse
Женя из папиных дочек - великолепна 😍
+19
-1
+18
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