Холанд распустил волосы для фотосета GQ. И рассказал про скучнейшую жизнь (да-да)

Непривычный Эрлинг.

Эрлинг Холанд забил 21 гол в 17 матчах АПЛ. Британскому изданию GQ удалось вытащить норвежца на фотосессию и поговорить о ментальности, целях в карьере и игровых секретах.

Холанда не слишком заботит мнение окружающих: «Я не сижу в соцсетях и не читаю комментарии о себе. Вы не можете контролировать то, что люди говорят, думают и пишут о вас. Так что я ничего не могу с этим поделать».

Норвежский форвард не расслабляется во время матчей: «Я стараюсь быть умнее, сообразительнее, опережая людей, против которых я играю. Я стараюсь включать голову. Потому что если я сделаю это, если у меня будет одна секунда, то я смогу завершить, и он не сможет заблокировать [удар], например.

Они думают, что я пробью так (показывает влево), а я подаюсь туда (показывает вправо) и забиваю. Это то, о чем я все время думаю»,

«От Златана до Ван Перси, Варди, Агуэро, Балотелли, Джеко и Негредо», – говорит Холанд, отвечая, за кем из нападающих он наблюдал в детстве.

«Мне нравится быть под давлением и получать новые вызовы», – признается игрок.

Холанд ищет вдохновение в медитации: «Стресс никому не идет на пользу. Я ненавижу стресс и стараюсь не нервничать. Концепция медитации состоит в том, чтобы отпустить подобные мысли. Это все индивидуально, но в моем случае сработало очень хорошо».

«Я очень сосредоточен на сне. Пожалуй, для меня самое главное в жизни – это сон. Его должно быть не просто много, это должен быть хороший сон», – рассуждает Эрлинг. Он часто носит специальные очки, фильтрующие синий свет, исходящий от экранов смартфона или компьютера, чтобы лучше спать. По этой же причине он отключает Wi-Fi на ночь.

И объясняет, что его жизнь на самом деле довольно скучна: «У меня регулярно спрашивают, чем я занимаюсь в свободное время. Этот вопрос меня озадачивает, потому что я мало что делаю. Просыпаюсь, завтракаю, еду на базу, затем отправляюсь на медицинские процедуры – все это занимает почти весь день. Потом я иду домой, готовлюсь к следующей тренировке, ужинаю и ложусь спать».

Холанд живет только сегодняшним днем: «Я стараюсь не думать о предстоящих играх. Живу здесь и сейчас. Пытаюсь не думать о том, что было вчера и что будет завтра».

Норвежец невероятно голоден до побед: «Постараюсь сделать все, что в моих силах, чтобы выиграть с «Ман Сити» трофеи и попытаться изменить правила игры. Моя цель – выиграть Лигу чемпионов».

Не забывает и о родной сборной: «Норвегия – маленькая страна. Но вы видите, что маленькие страны на чемпионатах мира способны вытворять фантастические вещи. Мы надеемся пройти квалификацию к следующему ЧМ, это тоже одна из главных моих целей».

Холанд надеется, что после 30 станет только лучше: «Посмотрите на Бензема. Ему 35, и он в лучшей форме за всю карьеру. Через 12 лет я надеюсь стать лучшей версией самого себя».

И философски подходит к травмам в футболе: «Я не думаю, что об этом нужно беспокоиться. Травмы – часть нашей работы. Вероятно, когда-нибудь я снова получу повреждение. Конечно, надеюсь, что этого не случится, но футбол – опасный вид спорта. В норвежском языке есть такая поговорка: «Жизнь не сияет каждый божий день». Некоторые дни хуже других, и такова жизнь».

Фото: GQ