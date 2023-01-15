«Худший матч при Клоппе». «Ливерпуль» без шансов влетел «Брайтону» 0:3

Все в шоке.

«Ливерпуль» продолжает лихорадить, теперь команда Юргена Клоппа разгромно проиграла в гостях «Брайтону» (0:3).

«Не припоминаю матча хуже этого». Даже внутри «Ливерпуля» все шокированы

Все самое страшное произошло во втором тайме. На 47-й минуте Каору Митома воспользовался ошибкой Жоэля Матипа, вошел в штрафную и покатил на Соломона Марча, который опередил Алиссона во вратарской и открыл счет.

На 53-й Марч оформил дубль: мощно зарядил под дальнюю штангу и увеличил отрыв.

На 82-й минуте Дэнни Уэлбек утвердил разгром: пробросил мимо Джо Гомеса и сильным ударом прошил вратаря «Ливерпуля».

Уничтожение по счету подкрепляется статистикой матча: 62% на 38% в пользу «Брайтона» по владению, 16-6 по ударам, 9-2 по ударам в створ, 2,24-1,03 по xG.

Юрген Клопп после матча пытался осмыслить поражение: «Плохо. Очень плохо. Не припоминаю матча хуже этого. «Брайтон» играл лучше и полностью заслужил победу. Он был действительно хорош».

Немец аккуратно упрекнул футболистов: «Так получается, если команда не организована должным образом. Мы всегда опаздывали в стыках. Не выигрывать важные единоборства и слишком легко терять мяч – это худшее, что может быть в футболе. И никакой схемой такие проблемы не решить».

Игроки тоже потрясены. Комментарий Джордана Хендерсона: «Все пошло не так с самого начала и до конца. «Брайтон» был лучше нас во всех аспектах. Наверное, худшая игра «Ливерпуля» при Клоппе. Я не могу вспомнить другой. Действительно тяжелый день».

• «Ливерпуль» не побеждает в 2023-м: последняя победа была одержана 30 декабря над «Лестером» (2:1). С тех пор лишь поражение в чемпионате от «Брентфорда» (1:3) и ничья с «Вулверхэмптоном» в Кубке Англии (2:2).

• 0:3 – крупнейшее поражение «Ливерпуля» в АПЛ за два года. В последний раз команда Юргена Клоппа проиграла в три мяча «Ман Сити» – 7 февраля 2021 года получила 1:4 на «Энфилде». Если брать все турниры, то последний разгром случился в сентябре 2022-го (1:4 от «Наполи» в Лиге чемпионов).

• «Ливерпуль» и «Ман Сити», кстати, в последний раз синхронно проигрывали в АПЛ аж 7 марта 2021-го, в 27-м туре АПЛ-2020/21: «Ливерпуль» уступил 0:1 «Фулхэму», а «Ман Сити» – 0:2 «МЮ».

«Ливерпуль» болеет: очень много травм, а трансферов нет – только Гакпо

«Ливерпуль» терзают травмы. Дата-специалист Аурел Назмиу проанализировал статистику травм в текущем сезоне АПЛ и выяснил, что «Ливерпуль» больше всех страдает от повреждений игроков. Футболисты «Ливерпуля» в сумме пропустили почти 160 игр из-за травм.

Сейчас недоступны важные игроки: Вирджил ван Дейк, Дарвин Нуньес, Роберто Фирмино, Диогу Жота, Луис Диас.

Нуньес травмировался последним и пропустил несколько тренировок. 13 января Клопп дал немного подробностей: «Мы ждем информации. Повреждение не особо серьезное, но оно не дает ему тренироваться. Давайте подождем».

Вирджил ван Дейк травмировался в матче с «Брентфордом». Он выбыл ориентировочно до февраля. Вот что говорил Клопп: «У него суровый диагноз. Мы говорим о неделях, больше, чем о месяце, но я надеюсь, что все пройдет быстро. У нас есть другие центральные защитники».

Луис Диас и Диогу Жота отсутствуют еще с октября 2022-го: первый усугубил травму колена на сборе в Дубае во время ЧМ-2022, второй продолжает восстанавливаться от травмы икры. Диас вернется к марту, Жота – не раньше февраля.

А ведь есть еще Артур, который недоступен до конца января. Справедливости ради, он почти не играл, даже когда был доступен.

Другая проблема – трансферы, тему которых Юрген Клопп просто ненавидит. На пресс-конференции перед матчем с «Брайтоном» Юрген даже потратил 2 минуты на ответ журналисту по поводу трансферной кампании клуба. Пока «Ливерпуль» подписал только Коди Гакпо из ПСВ, а Клопп продолжает повторять: «Мы не можем играть в «Монополию». Мы никогда этого не делали... Это важнейшая часть моей философии – работать с имеющимися игроками, предлагая им полную веру и доверие и не подвергая их постоянным сомнениям, говоря, что нам нужен другой игрок на эту позицию».

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«Ливерпуль» занимает 8-е место с 28 очками. В последний раз по итогам 18 туров команда была так низко аж в АПЛ-2015/16. Именно в том сезоне Юрген Клопп подхватил «Ливерпуль» после увольнения Брендана Роджерса.

Вероятно, после сложного пути на вершину английского и европейского футбола Клопп с «Ливерпулем» переживает один из главных кризисов.

Фото: REUTERS/Andrew Couldridge, Toby Melville