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«Худший матч при Клоппе». «Ливерпуль» без шансов влетел «Брайтону» 0:3

Юрген Клопп Юрген Клопп
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Все в шоке.

«Ливерпуль» продолжает лихорадить, теперь команда Юргена Клоппа разгромно проиграла в гостях «Брайтону» (0:3).

«Не припоминаю матча хуже этого». Даже внутри «Ливерпуля» все шокированы

Все самое страшное произошло во втором тайме. На 47-й минуте Каору Митома воспользовался ошибкой Жоэля Матипа, вошел в штрафную и покатил на Соломона Марча, который опередил Алиссона во вратарской и открыл счет. 

На 53-й Марч оформил дубль: мощно зарядил под дальнюю штангу и увеличил отрыв.

На 82-й минуте Дэнни Уэлбек утвердил разгром: пробросил мимо Джо Гомеса и сильным ударом прошил вратаря «Ливерпуля».

Уничтожение по счету подкрепляется статистикой матча: 62% на 38% в пользу «Брайтона» по владению, 16-6 по ударам, 9-2 по ударам в створ, 2,24-1,03 по xG.

Юрген Клопп после матча пытался осмыслить поражение: «Плохо. Очень плохо. Не припоминаю матча хуже этого. «Брайтон» играл лучше и полностью заслужил победу. Он был действительно хорош».

Немец аккуратно упрекнул футболистов: «Так получается, если команда не организована должным образом. Мы всегда опаздывали в стыках. Не выигрывать важные единоборства и слишком легко терять мяч – это худшее, что может быть в футболе. И никакой схемой такие проблемы не решить».

Игроки тоже потрясены. Комментарий Джордана Хендерсона: «Все пошло не так с самого начала и до конца. «Брайтон» был лучше нас во всех аспектах. Наверное, худшая игра «Ливерпуля» при Клоппе. Я не могу вспомнить другой. Действительно тяжелый день».

• «Ливерпуль» не побеждает в 2023-м: последняя победа была одержана 30 декабря над «Лестером» (2:1). С тех пор лишь поражение в чемпионате от «Брентфорда» (1:3) и ничья с «Вулверхэмптоном» в Кубке Англии (2:2).

• 0:3 – крупнейшее поражение «Ливерпуля» в АПЛ за два года. В последний раз команда Юргена Клоппа проиграла в три мяча «Ман Сити» – 7 февраля 2021 года получила 1:4 на «Энфилде». Если брать все турниры, то последний разгром случился в сентябре 2022-го (1:4 от «Наполи» в Лиге чемпионов).

• «Ливерпуль» и «Ман Сити», кстати, в последний раз синхронно проигрывали в АПЛ аж 7 марта 2021-го, в 27-м туре АПЛ-2020/21: «Ливерпуль» уступил 0:1 «Фулхэму», а «Ман Сити» – 0:2 «МЮ».

«Ливерпуль» болеет: очень много травм, а трансферов нет – только Гакпо

«Ливерпуль» терзают травмы. Дата-специалист Аурел Назмиу проанализировал статистику травм в текущем сезоне АПЛ и выяснил, что «Ливерпуль» больше всех страдает от повреждений игроков. Футболисты «Ливерпуля» в сумме пропустили почти 160 игр из-за травм.

Сейчас недоступны важные игроки: Вирджил ван Дейк, Дарвин Нуньес, Роберто Фирмино, Диогу Жота, Луис Диас.

Нуньес травмировался последним и пропустил несколько тренировок. 13 января Клопп дал немного подробностей: «Мы ждем информации. Повреждение не особо серьезное, но оно не дает ему тренироваться. Давайте подождем».

Вирджил ван Дейк травмировался в матче с «Брентфордом». Он выбыл ориентировочно до февраля. Вот что говорил Клопп: «У него суровый диагноз. Мы говорим о неделях, больше, чем о месяце, но я надеюсь, что все пройдет быстро. У нас есть другие центральные защитники».

Луис Диас и Диогу Жота отсутствуют еще с октября 2022-го: первый усугубил травму колена на сборе в Дубае во время ЧМ-2022, второй продолжает восстанавливаться от травмы икры. Диас вернется к марту, Жота – не раньше февраля.

А ведь есть еще Артур, который недоступен до конца января. Справедливости ради, он почти не играл, даже когда был доступен. 

Другая проблема – трансферы, тему которых Юрген Клопп просто ненавидит. На пресс-конференции перед матчем с «Брайтоном» Юрген даже потратил 2 минуты на ответ журналисту по поводу трансферной кампании клуба. Пока «Ливерпуль» подписал только Коди Гакпо из ПСВ, а Клопп продолжает повторять: «Мы не можем играть в «Монополию». Мы никогда этого не делали... Это важнейшая часть моей философии – работать с имеющимися игроками, предлагая им полную веру и доверие и не подвергая их постоянным сомнениям, говоря, что нам нужен другой игрок на эту позицию».

***

«Ливерпуль» занимает 8-е место с 28 очками. В последний раз по итогам 18 туров команда была так низко аж в АПЛ-2015/16. Именно в том сезоне Юрген Клопп подхватил «Ливерпуль» после увольнения Брендана Роджерса.

Вероятно, после сложного пути на вершину английского и европейского футбола Клопп с «Ливерпулем» переживает один из главных кризисов.

Лучший − Тиаго, худший − Матип. Оценки игроков «Ливерпуля» за матч против «Брайтона»

Главные взлеты и падения в АПЛ за год: у «Ньюкасла» +25 очков, «Челси» идет с −13

Брайтон – Ливерпуль 3:0 (0:0, 3:0)
Дата проведения
14 января, 18.00, «Фалмер»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 46 Марч, 2:0 – 53 Марч, 3:0 – 81 Уэлбек.
БрайтонСанчес, Данк (Уэбстер, 90), Колуилл, Эступиньян, Лаллана (Велтман, 66), Марч, Мак Аллистер (Сармиенто, 83), Кайседо, Митома (Лэмпти, 90), Гросс, Фергюсон (Уэлбек, 66).
ЛиверпульАлиссон, Александер-Арнолд, Матип (Гомес, 69), Конате, Робертсон, Хендерсон (Эллиотт, 69), Тиаго Алькантара, Фабиньо (Кейта, 68), Окслейд-Чемберлен (Доук, 69), Салах, Гакпо.
Предупреждения:
Данк (17), Матип (18), Хендерсон (30), Александер-Арнолд (65).

Фото: REUTERS/Andrew Couldridge, Toby Melville

23 комментария

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Dmitry Tolove
Даже такое дряхлое бревно как Уэлбек смог накрутить и забить... Позорище... Слов нет
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vladimir.kostrichko
Ответ trav
В смысле худший? 7-2 от Астон Виллы все забыли уже?
3 гола с АВ залетели от рикошетов.....2 очевидных от слабости вратаря....А в сегодняшнем матче был полный провал..Полный мрак.
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Gestor_36
Ответ Reigher
Клопп поплыл.
Плывёт в чемпионшип
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Макс Шева
Ответ Макс Шева
Хотя очень не хватает этому Ливеру.
Жоты,т9 шлак
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Gestor_36
Ответ Николай Хайрулин
Это не Ливерпуль был слаб, а Брайтон после ухода Потера в Челси стал ещё сильнее!!! Сейчас Брайтон не хуже Ньюкасла, очень сильно добавил
В брайтоне до сих пор смеются что смогли избавиться от рыжего фермера да ещё и денег за это получили
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Gestor_36
Тетрадь с конспектами Роджерса закончилась, клоповник теперь терпит ожидаемое фиаско. Чемпионшип не за горами!
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-3
-3
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Ненавидящий2.0
Ответ trav
не надо мне чушь заливать! Ав -Ливер XG - 3.08-1.66. Удары 18(11)-14(8) Брайтон-Ливер XG - 2.40-1.29 Удары 16(9)-6(2) Абсолютно такой же провальный матч как и с АВ сегодня был. Только там пропустили 7! Семь! Никакие рикошеты это никогда не оправдают
этот иск жи можно в попу смело засунуть, даже в этом сезоне в первых двух матчах по иск жи превосходство Ливерпуля, а по факту две ничейки, а если вспоминать основное время с Атлетико в ЛЧ, то там по икс жи изнасилование было
+1
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kdmi1986
кто-то физрук
0
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Виталий Кислицын
если мне память не изменяет - то в Ливер перешел костяк медицинского штаба Арсенала, итог вы видите сами) это я про травмы
+7
0
+7
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Николай Хайрулин
Это не Ливерпуль был слаб, а Брайтон после ухода Потера в Челси стал ещё сильнее!!! Сейчас Брайтон не хуже Ньюкасла, очень сильно добавил
+2
-1
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trav
Ответ Владимир Долгополов
Худший по игре,или не вкурил.С Виллой рисунок игры был виден и желание футболистов заметно,плюс у Виллы залетело через чур много дураков.
не надо мне чушь заливать!
Ав -Ливер XG - 3.08-1.66. Удары 18(11)-14(8)
Брайтон-Ливер XG - 2.40-1.29 Удары 16(9)-6(2)

Абсолютно такой же провальный матч как и с АВ сегодня был. Только там пропустили 7! Семь! Никакие рикошеты это никогда не оправдают
+2
-1
+1
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Reigher
Клопп поплыл.
+2
-2
0
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kostylb
никто не в шоке, все понимают, что перестройка нужна и в самой конкурентной лиге мира невозможно покупать всего лишь одного полузащитника за 5 лет
+6
0
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Владимир Долгополов
Ответ trav
В смысле худший? 7-2 от Астон Виллы все забыли уже?
Худший по игре,или не вкурил.С Виллой рисунок игры был виден и желание футболистов заметно,плюс у Виллы залетело через чур много дураков.
+5
-1
+4
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Макс Шева
Хотя очень не хватает этому Ливеру.
0
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Direct free kick
Клоповник развалился
+8
-7
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Rio de Janeiro
Ливерпуль почувствовал себя Реалом? Вот так вот годами не менее костяк и всю середину поля надеясь продолжать добиваться результата лишь классом и сыгранностью? Имхо, Ливерпуль должен понять что он все последние 5 лет прыгал выше головы за счёт гениальности Клоппа, что его успехи не были само собой разумеющиеся как у МС, и начать назревшую перестройку ибо никакими повальными травмами не списать настолько очевидный спад нынешнего Ливерпуля
+1
-3
-2
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Никита Самарин
Какой бы плохой матч не провел Ливерпуль, но Брайтон после ЧМ играет просто супер✨, Де Дзерби заслужил 👏👏👏. Марч и Митома топ 🤩, также в центре Кайседо выжигает образцова.
+7
-1
+6
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Arthas Northman
Ответ trav
В смысле худший? 7-2 от Астон Виллы все забыли уже?
Бред..там все мячи с диких рикошетов залетели и при этом у Ливерпуля ничего не залетало,будто Нуньес уже перешёл в команду,а сегодня играла команда уровня АПЛ против команды уровня сборной Саратова,при чем эта сборная по шашкам..
+25
-3
+22
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Kyancey
Кстати, уже через месяц ЛЧ, если «Ливерпуль» подойдёт к матчам с «Реалом» в схожей форме, то боюсь, при всех проблемах «Мадрида» победитель этой пары будет очевиден! Но я всё же надеюсь, что «Реал» сыграет против сильного «Ливерпуля», надеюсь увидеть футбол высокого качества с обеих сторон!
+3
-1
+2
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Enotaz24
Этот сезон очень любопытный. Всех немного лихорадит и только Арсенал постепенно идёт вперёд.
+7
0
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Валера Ташкентский
Такое чувство что сливают тренера или он сам делает так чтобы с ним расторгли контракт и он получил отступные, видно надоело ему в одной команде тренировать. Хотя у него стандарт, 7 лет и вперёд дальше к новым целям.
+1
-3
-2
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trav
В смысле худший? 7-2 от Астон Виллы все забыли уже?
+17
-13
+4
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