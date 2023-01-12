«Лучшая команда победила». «Сити» вылетел из Кубка лиги – Пеп впервые проиграл в 1/4 домашнего турнира
Неожиданные 0:2 с «Саутгемптоном».
Сенсация в Кубке английской лиги: «Ман Сити» вылетел от скромного «Саутгемптона», идущего 20-м в АПЛ – получили 0:2.
«Сити» вышел полуосновой: снова без Де Брюйне, Холанда (зато с Альваресом) и с молодым Серхио Гомесом в обороне. В полузащите появились 20-летний Коул Палмер и страдающий Кэлвин Филлипс (он почти не играет в АПЛ). В воротах – кубковый Штефан Ортега. У «Саутгемптона» в основе не было важного Че Адамса.
Первый мяч «Сити» пропустил на 23-й минуте: Войнович перехватил пас от Серхио Гомеса, сделал удобную передачу, а Мара здорово пробил в касание.
Потом Палмер мог сравнять счет, но попал в ногу Салису. Вместо 1:1 «Сити» устроился на 0:2 – Ортега чуть потерял ворота, а полузащитник «Саутгемптона» Дженепо перебросил его с двадцати метров.
Во втором тайме команда Гвардиолы пыталась давить, но даже не смогла размочить счет. Альварес запорол выход один на один, Холанд появился только на 56-й минуте и нанес один неточный удар.
Удивительная деталь: «Сити» ни разу не пробил в створ («Саутгемптон» – 4). По данным Sofascore, с «Ман Сити» Пепа такое случилось в третий раз: не было ударов в створ против «Манчестер Юнайтед» в 2016-м (тоже Кубок лиги) и «Ливерпуля» (апрель 2018-го, памятный матч в Лиге чемпионов).
«Лучшая команда выиграла», – признал Гвардиола.
А еще каталонский тренер впервые в карьере проиграл четвертьфинал домашнего Кубка – после 15 побед на этой стадии с «Барселоной», «Баварией» и «Сити».
Дальше в Кубке лиги – полуфиналы. Жеребьевка уже прошла: «Саутгемптон» сыграет с «Ньюкаслом», а «Ноттингем Форест» с «Ман Юнайтед».
Впервые за 5 сезонов трофей не выиграют «Ливерпуль» или «Ман Сити». А у Пепа впереди – дерби Манчестера.
- Дата проведения
- 11 января, 23.00, «Сент-Мэрис»
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Саутгемптон –
Базуну, Войнович, Чалета-Цар, Салису, Уокер-Питерс, Уорд-Проуз, Диалло, Дженепо (Перро, 57), Лавиа (Эльюнусси, 62), Армстронг (Оршич, 83), Мара (Адамс, 62).
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Манчестер Сити –
Ортега, Жоау Канселу, Уокер (Аканджи, 46), Лапорт, Серхио Гомес (Аке, 46), Гюндоган, Филлипс (Родри, 63), Палмер (де Брюйне, 46), Грилиш (Холанд, 56), Фоден, Альварес.
Фото: REUTERS/David Klein
Ты гляди, высококлассный игрок сыграв меньше тайма даже не провалил, а ничем не украсил одну игру. Когда еще такое увидишь. Ну значит днарь.
У Гвардиолы чашек много, а тупоп осрать некуда. Теперь он будет охотиться за унитазом)
Пхахаха