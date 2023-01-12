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«Лучшая команда победила». «Сити» вылетел из Кубка лиги – Пеп впервые проиграл в 1/4 домашнего турнира

Пеп Гвардиола Пеп Гвардиола
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Неожиданные 0:2 с «Саутгемптоном».

Сенсация в Кубке английской лиги: «Ман Сити» вылетел от скромного «Саутгемптона», идущего 20-м в АПЛ – получили 0:2. 

«Сити» вышел полуосновой: снова без Де Брюйне, Холанда (зато с Альваресом) и с молодым Серхио Гомесом в обороне. В полузащите появились 20-летний Коул Палмер и страдающий Кэлвин Филлипс (он почти не играет в АПЛ). В воротах – кубковый Штефан Ортега. У «Саутгемптона» в основе не было важного Че Адамса.

Первый мяч «Сити» пропустил на 23-й минуте: Войнович перехватил пас от Серхио Гомеса, сделал удобную передачу, а Мара здорово пробил в касание.

Потом Палмер мог сравнять счет, но попал в ногу Салису. Вместо 1:1 «Сити» устроился на 0:2 – Ортега чуть потерял ворота, а полузащитник «Саутгемптона» Дженепо перебросил его с двадцати метров.

Во втором тайме команда Гвардиолы пыталась давить, но даже не смогла размочить счет. Альварес запорол выход один на один, Холанд появился только на 56-й минуте и нанес один неточный удар.

Удивительная деталь: «Сити» ни разу не пробил в створ («Саутгемптон» – 4). По данным Sofascore, с «Ман Сити» Пепа такое случилось в третий раз: не было ударов в створ против «Манчестер Юнайтед» в 2016-м (тоже Кубок лиги) и «Ливерпуля» (апрель 2018-го, памятный матч в Лиге чемпионов).

«Лучшая команда выиграла», – признал Гвардиола.

А еще каталонский тренер впервые в карьере проиграл четвертьфинал домашнего Кубка – после 15 побед на этой стадии с «Барселоной», «Баварией» и «Сити».

Дальше в Кубке лиги – полуфиналы. Жеребьевка уже прошла: «Саутгемптон» сыграет с «Ньюкаслом», а «Ноттингем Форест» с «Ман Юнайтед».

Впервые за 5 сезонов трофей не выиграют «Ливерпуль» или «Ман Сити». А у Пепа впереди – дерби Манчестера. 

Саутгемптон – Манчестер Сити 2:0 (2:0, 0:0)
Дата проведения
11 января, 23.00, «Сент-Мэрис»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 23 Мара, 2:0 – 28 Дженепо.
СаутгемптонБазуну, Войнович, Чалета-Цар, Салису, Уокер-Питерс, Уорд-Проуз, Диалло, Дженепо (Перро, 57), Лавиа (Эльюнусси, 62), Армстронг (Оршич, 83), Мара (Адамс, 62).
Манчестер СитиОртега, Жоау Канселу, Уокер (Аканджи, 46), Лапорт, Серхио Гомес (Аке, 46), Гюндоган, Филлипс (Родри, 63), Палмер (де Брюйне, 46), Грилиш (Холанд, 56), Фоден, Альварес.
Предупреждения:
Лавиа (25), Диалло (79).

Фото: REUTERS/David Klein

12 комментариев

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reteka
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Халанду надо сделать нормальную причёску иначе так и останется вся сила в губах и косичке.
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Mitya26
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Наконец Саутгемптон выдал матч! Ещё бы в чемпионате подтянуться.
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Егор Егор
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Ответ Кварц01
Я не миньон пепа но по моему здесь очевидный слив. Обыграть ливерпуль и челси чтобы потом просто так слить все в унитаз.
Смысл тогда было обыгрывать Ливер и Челси, чтобы потом слиться?
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dmitromixailuk
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Вот за это я и люблю Англию, а не тепличную Испанию и тем более французский футбол с одни денежным мешком !
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Сферический конь в вакууме
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Бегунок обвеличился. И это в 22 года...
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Так говорил Батистута
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Ответ Artūras Grigas
Удивительная деталь: «Сити» ни разу не пробил в створ , а норвежская губа за 40 мин. бегания , сделал 3! касание мяча и один! пас ( назад ).
И чё. Губа должна в каждом матче даже который сливают все остальные блистать? Есть статистика сезона. А не одной игры самого непрестижного турнира из тех, в которых берет участие МС.
Ты гляди, высококлассный игрок сыграв меньше тайма даже не провалил, а ничем не украсил одну игру. Когда еще такое увидишь. Ну значит днарь.
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Кварц01
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Ответ DolJun
миньоны пепа уже все решили - он просто сливал никому ненужную чашку, ну или проиграл сам себе. что-то типа того)
Я не миньон пепа но по моему здесь очевидный слив. Обыграть ливерпуль и челси чтобы потом просто так слить все в унитаз.
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А.В. Бубнов
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Ответ DolJun
миньоны пепа уже все решили - он просто сливал никому ненужную чашку, ну или проиграл сам себе. что-то типа того)
А только недавно нефтеглоры ныли, что без ДеБревнюйна они играют лучше)

У Гвардиолы чашек много, а тупоп осрать некуда. Теперь он будет охотиться за унитазом)
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Artūras Grigas
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Удивительная деталь: «Сити» ни разу не пробил в створ , а норвежская губа за 40 мин. бегания , сделал 3! касание мяча и один! пас ( назад ).
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Soton
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Была чуечка, что в этом матче мои любимые святые выиграют 😇 Сюда денюшка 😎
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А.В. Бубнов
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Это, как его, квадр алупл.
Пхахаха
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DolJun
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миньоны пепа уже все решили - он просто сливал никому ненужную чашку, ну или проиграл сам себе. что-то типа того)
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