«Лучшая команда победила». «Сити» вылетел из Кубка лиги – Пеп впервые проиграл в 1/4 домашнего турнира

Неожиданные 0:2 с «Саутгемптоном».

Сенсация в Кубке английской лиги: «Ман Сити» вылетел от скромного «Саутгемптона», идущего 20-м в АПЛ – получили 0:2.

«Сити» вышел полуосновой: снова без Де Брюйне, Холанда (зато с Альваресом) и с молодым Серхио Гомесом в обороне. В полузащите появились 20-летний Коул Палмер и страдающий Кэлвин Филлипс (он почти не играет в АПЛ). В воротах – кубковый Штефан Ортега. У «Саутгемптона» в основе не было важного Че Адамса.

Первый мяч «Сити» пропустил на 23-й минуте: Войнович перехватил пас от Серхио Гомеса, сделал удобную передачу, а Мара здорово пробил в касание.

Потом Палмер мог сравнять счет, но попал в ногу Салису. Вместо 1:1 «Сити» устроился на 0:2 – Ортега чуть потерял ворота, а полузащитник «Саутгемптона» Дженепо перебросил его с двадцати метров.

Во втором тайме команда Гвардиолы пыталась давить, но даже не смогла размочить счет. Альварес запорол выход один на один, Холанд появился только на 56-й минуте и нанес один неточный удар.

Удивительная деталь: «Сити» ни разу не пробил в створ («Саутгемптон» – 4). По данным Sofascore, с «Ман Сити» Пепа такое случилось в третий раз: не было ударов в створ против «Манчестер Юнайтед» в 2016-м (тоже Кубок лиги) и «Ливерпуля» (апрель 2018-го, памятный матч в Лиге чемпионов).

«Лучшая команда выиграла», – признал Гвардиола.

А еще каталонский тренер впервые в карьере проиграл четвертьфинал домашнего Кубка – после 15 побед на этой стадии с «Барселоной», «Баварией» и «Сити».

Дальше в Кубке лиги – полуфиналы. Жеребьевка уже прошла: «Саутгемптон» сыграет с «Ньюкаслом», а «Ноттингем Форест» с «Ман Юнайтед».

Впервые за 5 сезонов трофей не выиграют «Ливерпуль» или «Ман Сити». А у Пепа впереди – дерби Манчестера.

Фото: REUTERS/David Klein