Вы это видели?
Блог

«Арсенал» сыграет в полностью белой форме. Это акция в защиту подростков, которые умирают от ножевых ранений

Арсенал Арсенал
Кубок Англии Кубок Англии
Оксфорд Юнайтед Оксфорд Юнайтед
Футбол Футбол

No More Red.

В матче против «Оксфорда» в Кубке Англии «Арсенал» временно откажется от красного цвета на форме и выйдет в полностью белом комплекте. Белыми будут даже эмблема клуба, логотип спонсора и номера футболистов (их обведут черным контуром).

Это инициатива клуба и adidas под названием No More Red («Больше никакого красного»).

В чем ее смысл?

С января по ноябрь 2022-го в Лондоне было 11500 преступлений с холодным оружием. No More Red кричит об этом и предлагает помогать благотворителям 

В 2021 году в Лондоне от ножевых ранений умерло рекордное количество подростков – 30 человек. В 2022-м число преступлений с использованием холодного оружия снизилось, но все равно остается пугающим – более 11500 зафиксировали в Лондоне с января по ноябрь.

С помощью акции No More Red лондонский клуб хочет привлечь внимание к этой проблеме.

«Арсенал» уже играл в белой форме год назад в третьем раунде Кубка Англии с «Ноттингем Форест».

Сейчас проходит второй этап акции. «Арсенал» назвал 10 благотворительных организаций, с которыми сотрудничает, и предложил волонтерам поучаствовать в их работе. У людей, которые откликнутся, будет шанс получить форму No More Red. Также некоторых позовут на один из домашних матчей «Арсенала».

Форма – настоящий эксклюзив, в продаже такой не будет. Футболки игроков, которые выйдут в старте, отправят благотворительным организациям.

Женская команда тоже поучаствует в акции – 15 января «Арсенал» сыграет в такой форме против «Челси».

No More Red знакомит подростков с художниками, режиссерами, спортсменами и предлагает на них равняться 

Летом 2022-го авторы акции организовали несколько социальных проектов-встреч с известными англичанами. Например, 30 молодых людей встретились с уличным художником Stazzy, который рассказал, как построить карьеру в искусстве. Вместе они нарисовали мурал No More Red на одной из улиц Лондона в районе Ислингтон.

Также молодые люди встретились с боксером Энтони Ярдом, режиссером Люком Брукнером, художником Рюбеном Дангуром и диджеем Роузом Льюисом (известен как DJ Emerald).

В январе 2022-го акцию поддержал полузащитник «Арсенала» Эмил Смит-Роу: «Я рос в Торнтон-Хит в Кройдоне (южная окраина Лондона – Sports.ru), мне рассказывали разные истории. Постоянно в новостях мелькали сюжеты о том, что происходило у нас под боком. Иногда это пугало.

Если бы я не играл в футбол, то что бы я делал в жизни? Иногда я думаю об этом. Мои друзья занимались разными вещами, которыми, возможно, не стоило заниматься. Иногда подросткам в таких районах сложно сказать «нет», потому что не знаешь, что еще можно сделать. В один момент моя семья собралась вместе и сказала: «Это не то, чем ты хочешь заниматься». Они помогли мне.

Я горжусь, что являюсь частью акции No More Red и ношу футболку «Арсенала». Надеюсь, мы сможем помочь кому-то из подростков».

Кто лучший в АПЛ за 2022-й? Посчитали все очки, победы и разницу мячей

Тен Хаг стартовал в Англии лучше Клоппа и Гвардиолы (72% побед!). Но есть нюанс…

Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan, Laurence Griffiths; arsenal.com

42 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
phaetton
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Deathember
А кто режет в основном, мигранты? Или там все друг друга?
доморощенным расистам вроде тебя лишь бы приплести что-то подобное, тип если это мигранты то их не жалко? или надо обязательно выделить их происхождение чтобы показать какие плохие и какие мы хорошие?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
phaetton
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Добрый Ретроград
Больше похоже на акцию White Power
🤡
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Всё знаю
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Алексей Гусев
не обязательно мигранты, быстрей в стенка на стенка у преступников и фанатов Англии...
Ты видел, какая у них стенка на стенку?))
Это попрыгать на месте, попоказывать средний палец и всё)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
R Air
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Graziano
stabbing - большая проблема Великобритании. Каждый раз как бываю в Лондоне, на столбах постоянно вырезки о новых зарезанных подростках. А в Манчестере и Ливерпуле дело еще хуже, в некоторые парки люди вечером боятся выходить. Годная акция.
"Годная акция"
в чём годность?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
R Air
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
очередная акция ради акции. левачьё, как обычно, борется с последствиями, но не с причиной, т.к. будет не удобно.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dzh SG
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Всё знаю
Интересно какой процент с преступлениях у мигрантов. А-то так тактично умолчали об этом.
эстонцы и латыши вместо очек начали драить кое что еще ???
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
#nikon
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Можно ещё полностью желтую форму - в память о китайских подростках, сгинувших там в результате победы Запада в Опиумных войнах в Китае в 19 веке.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dzh SG
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
НА ЧЕРНОКОЖИХ ФУТБОЛЕРАХ АРСЕНАЛА
полностью белая форма смотрится по расистки
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Заяцволк
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Алексей Гусев
не обязательно мигранты, быстрей в стенка на стенка у преступников и фанатов Англии...
Да, странно, что не разобрались сразу, очевиден же почерк - https://www.sports.ru/football/1073533617.html )
(блин, хотел ещё про стенки написать, бельгийские, на которых англичане, но не буду, чёт меня уже понесло, винца чуть выпил, всё, молчу)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
#nikon
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Можно ещё полностью чёрную форму, в память о детях-горняках начала прошлого века. Работа у них была мрак какая тяжелая.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ss_podonok
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Добрый Ретроград
Больше похоже на акцию White Power
очередной комнатный НЕрасист. расизма ведь в россии нету
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
wredinall
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Graziano
stabbing - большая проблема Великобритании. Каждый раз как бываю в Лондоне, на столбах постоянно вырезки о новых зарезанных подростках. А в Манчестере и Ливерпуле дело еще хуже, в некоторые парки люди вечером боятся выходить. Годная акция.
больше всего людей уммирает от болезней и в автокатастрофах, а самое популярное оружие убийства в мире это кулак , так что как бы ты не называл их это всего лишь очередная организация которая осваивает государственный бюджет)
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
orgnl cntnt
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
London is white получается
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
здоровяк
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ garp
В Британии очень строгие законы на приобретение и применение короткоствола, это не США. Короче говоря - нет такой проблемы. ’Задушили’ - ну это как то экзотично.
Я к тому, что какая странная акция с уточнением метода убийства. Можно было против подросткового насилия и убийств выйти
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DekiB
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Гоги^^^^
Кстати, нашим спецслужбам надо развивать эту тему с целью дестабилизации вражеского государства. Нужно увеличивать количество погибших подростков, способствовать росту конфликтов с применением холодного оружия. Можно использовать соцсети для провокаций, для стравливания подростков, другие способы утопить Англию в подростковых конфликтах. Враг должен страдать, это аксиома.
У нас слишком плюшевый "диктатор" для такого. Если только инициативные офицеры найдутся, или волонтёры опять.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DekiB
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ garp
В Британии очень строгие законы на приобретение и применение короткоствола, это не США. Короче говоря - нет такой проблемы. ’Задушили’ - ну это как то экзотично.
Ну конечно, это ж сильно мешает преступнику заполучить нелегальный ствол!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mcjnun
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ здоровяк
А если от огнестрела - норм? А если задушили?
Ниважна, главное какая-нибудь акция.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Graziano
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Deathember
А кто режет в основном, мигранты? Или там все друг друга?
Сначала говорили что все это разборки драгдилеров, но потом стали умирать богатые белые парни из хороших семей и районов, которые никакого отношения разборкам не имеют.

Преступники тоже в основном сначала были афро мигранты, но сейчас уже много и обычной английской гопоты, которая хочет дешевых денег. Причем раньше вся поножовщина была следствием того, что жертва оказывала сопротивление и не отдавала кошелек. В последние пару лет часто встречаются случаи когда сначала пырнут ножом, даже сзади, а потом уже грабеж.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Диандерталец
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Обожаю смотреть видосики с подобными происшествиями! Особенно нравится, когда какого-нибудь черномазого грабителя в Бразилии решетит обычная продавщица в продуктовом. Акция класс! Вперёд Арсенал!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Гоги^^^^
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Кстати, нашим спецслужбам надо развивать эту тему с целью дестабилизации вражеского государства. Нужно увеличивать количество погибших подростков, способствовать росту конфликтов с применением холодного оружия. Можно использовать соцсети для провокаций, для стравливания подростков, другие способы утопить Англию в подростковых конфликтах. Враг должен страдать, это аксиома.
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Bucefall
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
А может негров всех переловить лучше? Бессмысленная акция.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Добрый Ретроград
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Больше похоже на акцию White Power
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
garp
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Клуб берёт на себя социальную ответственность, но ребятам в каментах это не нравится.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
garp
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ здоровяк
А если от огнестрела - норм? А если задушили?
В Британии очень строгие законы на приобретение и применение короткоствола, это не США. Короче говоря - нет такой проблемы.
’Задушили’ - ну это как то экзотично.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Deathember
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Graziano
stabbing - большая проблема Великобритании. Каждый раз как бываю в Лондоне, на столбах постоянно вырезки о новых зарезанных подростках. А в Манчестере и Ливерпуле дело еще хуже, в некоторые парки люди вечером боятся выходить. Годная акция.
А кто режет в основном, мигранты? Или там все друг друга?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий