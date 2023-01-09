«Арсенал» сыграет в полностью белой форме. Это акция в защиту подростков, которые умирают от ножевых ранений
No More Red.
В матче против «Оксфорда» в Кубке Англии «Арсенал» временно откажется от красного цвета на форме и выйдет в полностью белом комплекте. Белыми будут даже эмблема клуба, логотип спонсора и номера футболистов (их обведут черным контуром).
Это инициатива клуба и adidas под названием No More Red («Больше никакого красного»).
В чем ее смысл?
С января по ноябрь 2022-го в Лондоне было 11500 преступлений с холодным оружием. No More Red кричит об этом и предлагает помогать благотворителям
В 2021 году в Лондоне от ножевых ранений умерло рекордное количество подростков – 30 человек. В 2022-м число преступлений с использованием холодного оружия снизилось, но все равно остается пугающим – более 11500 зафиксировали в Лондоне с января по ноябрь.
С помощью акции No More Red лондонский клуб хочет привлечь внимание к этой проблеме.
«Арсенал» уже играл в белой форме год назад в третьем раунде Кубка Англии с «Ноттингем Форест».
Сейчас проходит второй этап акции. «Арсенал» назвал 10 благотворительных организаций, с которыми сотрудничает, и предложил волонтерам поучаствовать в их работе. У людей, которые откликнутся, будет шанс получить форму No More Red. Также некоторых позовут на один из домашних матчей «Арсенала».
Форма – настоящий эксклюзив, в продаже такой не будет. Футболки игроков, которые выйдут в старте, отправят благотворительным организациям.
Женская команда тоже поучаствует в акции – 15 января «Арсенал» сыграет в такой форме против «Челси».
No More Red знакомит подростков с художниками, режиссерами, спортсменами и предлагает на них равняться
Летом 2022-го авторы акции организовали несколько социальных проектов-встреч с известными англичанами. Например, 30 молодых людей встретились с уличным художником Stazzy, который рассказал, как построить карьеру в искусстве. Вместе они нарисовали мурал No More Red на одной из улиц Лондона в районе Ислингтон.
Также молодые люди встретились с боксером Энтони Ярдом, режиссером Люком Брукнером, художником Рюбеном Дангуром и диджеем Роузом Льюисом (известен как DJ Emerald).
В январе 2022-го акцию поддержал полузащитник «Арсенала» Эмил Смит-Роу: «Я рос в Торнтон-Хит в Кройдоне (южная окраина Лондона – Sports.ru), мне рассказывали разные истории. Постоянно в новостях мелькали сюжеты о том, что происходило у нас под боком. Иногда это пугало.
Если бы я не играл в футбол, то что бы я делал в жизни? Иногда я думаю об этом. Мои друзья занимались разными вещами, которыми, возможно, не стоило заниматься. Иногда подросткам в таких районах сложно сказать «нет», потому что не знаешь, что еще можно сделать. В один момент моя семья собралась вместе и сказала: «Это не то, чем ты хочешь заниматься». Они помогли мне.
Я горжусь, что являюсь частью акции No More Red и ношу футболку «Арсенала». Надеюсь, мы сможем помочь кому-то из подростков».
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Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan, Laurence Griffiths; arsenal.com
Это попрыгать на месте, попоказывать средний палец и всё)
в чём годность?
полностью белая форма смотрится по расистки
(блин, хотел ещё про стенки написать, бельгийские, на которых англичане, но не буду, чёт меня уже понесло, винца чуть выпил, всё, молчу)
Преступники тоже в основном сначала были афро мигранты, но сейчас уже много и обычной английской гопоты, которая хочет дешевых денег. Причем раньше вся поножовщина была следствием того, что жертва оказывала сопротивление и не отдавала кошелек. В последние пару лет часто встречаются случаи когда сначала пырнут ножом, даже сзади, а потом уже грабеж.
’Задушили’ - ну это как то экзотично.