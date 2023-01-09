«Арсенал» сыграет в полностью белой форме. Это акция в защиту подростков, которые умирают от ножевых ранений

No More Red.

В матче против «Оксфорда» в Кубке Англии «Арсенал» временно откажется от красного цвета на форме и выйдет в полностью белом комплекте. Белыми будут даже эмблема клуба, логотип спонсора и номера футболистов (их обведут черным контуром).

Это инициатива клуба и adidas под названием No More Red («Больше никакого красного»).

В чем ее смысл?

С января по ноябрь 2022-го в Лондоне было 11500 преступлений с холодным оружием. No More Red кричит об этом и предлагает помогать благотворителям

В 2021 году в Лондоне от ножевых ранений умерло рекордное количество подростков – 30 человек. В 2022-м число преступлений с использованием холодного оружия снизилось, но все равно остается пугающим – более 11500 зафиксировали в Лондоне с января по ноябрь.

С помощью акции No More Red лондонский клуб хочет привлечь внимание к этой проблеме.

«Арсенал» уже играл в белой форме год назад в третьем раунде Кубка Англии с «Ноттингем Форест».

Сейчас проходит второй этап акции. «Арсенал» назвал 10 благотворительных организаций, с которыми сотрудничает, и предложил волонтерам поучаствовать в их работе. У людей, которые откликнутся, будет шанс получить форму No More Red. Также некоторых позовут на один из домашних матчей «Арсенала».

Форма – настоящий эксклюзив, в продаже такой не будет. Футболки игроков, которые выйдут в старте, отправят благотворительным организациям.

Женская команда тоже поучаствует в акции – 15 января «Арсенал» сыграет в такой форме против «Челси».

No More Red знакомит подростков с художниками, режиссерами, спортсменами и предлагает на них равняться

Летом 2022-го авторы акции организовали несколько социальных проектов-встреч с известными англичанами. Например, 30 молодых людей встретились с уличным художником Stazzy, который рассказал, как построить карьеру в искусстве. Вместе они нарисовали мурал No More Red на одной из улиц Лондона в районе Ислингтон.

Также молодые люди встретились с боксером Энтони Ярдом, режиссером Люком Брукнером, художником Рюбеном Дангуром и диджеем Роузом Льюисом (известен как DJ Emerald).

В январе 2022-го акцию поддержал полузащитник «Арсенала» Эмил Смит-Роу: «Я рос в Торнтон-Хит в Кройдоне (южная окраина Лондона – Sports.ru), мне рассказывали разные истории. Постоянно в новостях мелькали сюжеты о том, что происходило у нас под боком. Иногда это пугало.

Если бы я не играл в футбол, то что бы я делал в жизни? Иногда я думаю об этом. Мои друзья занимались разными вещами, которыми, возможно, не стоило заниматься. Иногда подросткам в таких районах сложно сказать «нет», потому что не знаешь, что еще можно сделать. В один момент моя семья собралась вместе и сказала: «Это не то, чем ты хочешь заниматься». Они помогли мне.

Я горжусь, что являюсь частью акции No More Red и ношу футболку «Арсенала». Надеюсь, мы сможем помочь кому-то из подростков».

Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan, Laurence Griffiths; arsenal.com