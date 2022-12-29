12 красных Неймара: удалялся за ответную агрессию, симуляцию и даже удар мячом. Может догнать Ибрагимовича

Тяжелый декабрь Неймара: оставил мечты о ЧМ-2022 уже в четвертьфинале и в первом матче после возвращения в клуб схватил красную карточку.

Удаление стало 12-м в карьере за 14 неполных сезонов. Очень много.

Пять красных в «ПСЖ» за пять лет: почти всегда за несдержанность

Первая красная – в первом «Ле Классико» еще пять лет назад. «ПСЖ» уступал «Марселю» 1:2, а Неймар в конце игры получил две желтые карточки за три минуты: сначала атаковал соперника сзади и вскоре после хамского фола Окампоса толкнул его.

«Я разозлился из-за того, что меня ударили сзади по ногам», – объяснял позже бразилец. И еще рассказал, что творилось во время игры: «Болельщики бросали в меня самые разные вещи. Я мог даже пообедать. Булочки, апельсиновый сок, кола...»

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2,5 года было тихо, но в феврале 2020-го Неймар не выдержал. «ПСЖ» тяжело далась игра против «Бордо» (4:3), к концу игры у Неймара уже была желтая карточка. Его сначала сшиб Юссуф Сабали, а затем Неймар влетел в Ясина Адли. Вторая желтая – и удаление. Опять разозлился из-за действий соперника.

«Неймар нервничает и поэтому реагирует. Это свойственно людям, но нужно стараться игнорировать провокации», – послематчевый вердикт Томаса Тухеля.

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Через полгода случился матч против «Марселя» с пятью красными. Неймар тогда поссорился с Альваро Гонсалесом – услышал расистские оскорбления и зарядил ему рукой по голове.

«Ты не мужчина, раз не признаешь ошибки. Поражения – часть спорта, а оскорбления и расизм – нет. Я не уважаю тебя, тебе не хватает мужества», – Неймар ругался на Гонсалеса и после матча.

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«ПСЖ» и «Марсель» превратили поле в ринг: 12 желтых, 5 красных и драки. Неймар ударил соперника, который назвал его «черным»

Спустя еще семь месяцев – второе удаление в сезоне. И опять нервы: «ПСЖ» уступал 0:1 «Лиллю», Неймар неудачно упал, потом влетел в защитника и оттолкнул его, когда тот задумал потянуть время. Опять вторая желтая. С защитником судья поступил аналогичным образом.

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Пятое удаление прилетело под конец 2022-го. Снова непростая игра – уже против «Страсбура» с голом и автоголом Маркиньоса. Во втором тайме Неймар получил две карточки за две минуты. Сначала отмахнулся от Адриена Томассона, затем рухнул в штрафной без контакта. Да, удалился из-за симуляции.

До конца игры было еще полчаса, но Неймар не стал ждать и заранее уехал с «Парк де Пренс». Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье дал аккуратный комментарий: «Я еще могу понять симуляцию, она заслуживает желтой, но карточка, показанная минутой ранее, – это очень суровое наказание по сравнению с количеством фолов на Неймаре».

Во всех этих играх Неймар непременно получал по ногам. В первом матче с «Марселем» соперники фолили на нем четырежды, в игре против «Бордо» – трижды. В трех остальных матчах доставалось чаще: семь фолов с «Марселем», по шесть – с «Лиллем» и «Страсбуром».

Неймару 30 лет, но он все еще порой слишком агрессивно реагирует в ответ на многочисленные фолы. Именно из-за этого и хватает красные.

В других командах Неймар удалялся по разным причинам – даже наступал на соперника

• Пять красных Неймар отхватил еще в «Сантосе». Сначала – в чемпионате штата, затем – в Кубке Либертадорес, когда нацепил на лицо маску. И в чемпионате Бразилии – желтую получил из-за споров с судьей, а красную – из-за аплодисментов ему.

Еще одно удаление – наступил на соперника.

Пятая красная в «Сантосе» – за прыжок в ноги.

• Есть удаление и в матче за сборную Бразилии: команда вылетела в решающем матче группового этапа на Кубке Америки из-за поражения от Колумбии, а Неймар запустил мячом в Армеро и заодно нарвался на нервную реакцию Бакки.

• В «Барселоне» тоже был некрасивый эпизод, когда Неймар влетел сопернику в колено и получил вторую желтую.

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Итог: 12 красных карточек за карьеру. Пять удалений – прямые, еще семь – из-за второй желтой. С момента его дебюта за «ПСЖ» никто в Лиге 1 не удалялся чаще.

До Серхио Рамоса с его 28 красными еще далеко, но если брать нападающих, то вблизи располагаются Златан Ибрагимович (15) и Франческо Тотти (16).

Лига 1 и Примера лидируют по удалениям среди топ-5 лиг

Неймар играет в тех чемпионатах, где игроки удаляются чаще. В этом сезоне уж точно. Во французской Лиге 1 и в испанской Примере по состоянию на 29 декабря – одинаковое количество красных карточек в сезоне-2022/23.

• Во Франции и Испании – по 59 удалений, но количество матчей разное – 156 во Франции и 140 в Испании.

• В итальянской Серии А всего 29 красных карточек. А игр – 150.

• В немецкой Бундеслиге 23 удаления за 135 матчей.

• В АПЛ вообще лишь 14 красных, хотя сыграно 156 матчей.

Получается, что чаще всего игроки удаляются в Примере – в среднем красная карточка показывается менее чем за пять таймов. Самые удаляющиеся команды топ-5 лиг: «Реймс» (восемь) и «Бетис» (семь).

Фото: East News/JULIEN DE ROSA / AFP, AP Photo/Andre Penner