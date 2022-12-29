Головин результативен в 4-м туре подряд – теперь ассист на 17-летнего парня, который дебютировал в «Монако» с дублем

Отлично завершил календарный год.

Вслед за АПЛ возобновился сезон и в Лиге 1. В стартовых играх было скучно – «Аяччо» выиграл 1:0 у «Анжера», а «Труа» и «Нант» вообще ничего не забили.

«Осер» и «Монако» все компенсировали: там и два пенальти, и автогол, и пять мячей, а главное для нас – результативное действие Александра Головина.

Голевой пас Головина – как это получилось

Головин здорово сыграл в эпизоде при счете 1:1 – перехватил мяч у чужой штрафной, обыгрался с партнером и аккуратно вывел на удар форварда.

Бен-Сегир спокойно пробил в дальний угол. Идеально.

Головин результативен четыре тура подряд в Лиге 1

Какая классная серия:

• В конце октября «Монако» обыграло «Анжер» 2:0 – российский полузащитник забил второй гол, выйдя на замену.

• Через неделю – три очка в Тулузе (2:0) с победным голом Головина.

• Еще через неделю – 2:3 от «Марселя», но «Монако» временно вел в счете после гола с паса россиянина.

• Первый же тур после перерыва – 3:2 в Осере с еще одной голевой передачей Головина, который вышел на замену после перерыва.

С «Осером» матч был непростым – команды обменялись забитыми пенальти в первом тайме, «Монако» вышел вперед, но помешал автогол. Только на 84-й был забит победный мяч – 3:2.

Четыре подряд тура Лиги 1 с голами или ассистами – первый такой отрезок в карьере Головина. Раньше было максимум три. Например, в апреле 2022-го: голевые пасы в матчах с «Труа» и «Ренном» плюс гол «Ницце».

3+4 по «гол + пас» – так Головин провел прошлый сезон в Лиге 1. Сейчас ровно такой же результат, только понадобилось 15 матчей, а не 27.

Дубль оформил 17-летний дебютант

Примечательно, что голевой пас Головин сделал на 17-летнего партнера, который только что дебютировал в Лиге 1. Это французский форвард Элисс Бен-Сегир, который родился в феврале 2005 года. До дебюта в чемпионате Франции он выходил на последних минутах ноябрьского матча «Монако» и «Црвены Звезды» в Лиге Европы.

Первая игра запомнится на всю жизнь – аж целый дубль, да еще и красивый. Именно Бен-Сегир при счете 2:2 забил и победный гол, красиво уложив мяч в дальний угол из-за штрафной.

Моложе Бен-Сегира дублем в Лиге 1 за «Монако» отмечался только Тьерри Анри – ему было на 60 дней меньше, а произошло это 27 лет назад.

Следующий матч – в первый день года

«Монако» догнал «Марсель» по очкам и идет в таблице пятым. Один балл до зоны Лиги чемпионов, где находится «Ренн», до вершины далековато – «ПСЖ» в 14 очках. И все соперники по лидирующей группе еще не сыграли в туре.

Теперь вопрос, доведет ли Головин результативную серию до пяти игр? Соперник подходящий – это «Брест» из зоны вылета, а матч – домашний. Хотя в этом веке «Монако» чаще проигрывал «Бресту» – четырежды в семи матчах. Игра состоится сразу после Нового года – 1 января в 17:00 по Москве.

Агент Головина Александр Клюев считает, что проблемой это не станет: «Саша, как и вся команда, готовится по графику. Он уже привык играть в Новый год». Да и в первой игре года он уже забивал – «Лорьяну» 6 января в 2021-м.

Фото: eastnews.ru/JEFF PACHOUD; globallookpress.com/Stephane Pillaud