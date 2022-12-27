Джорджина снова подарила Криштиану машину – уже третью. Что там в семейном автопарке?

Теперь плюс Rolls Royce.

Рождество – время подарков. Джорджина Родригес подарила Криштиану Роналду новенький автомобиль Rolls Royce:

Это не первая машина, подаренная Джорджиной Криштиану.

На 37 лет Роналду получил Cadillac Escalade. Его ценность в том, что модель не продается в Европе – вероятно, Джорджина заказала машину из США. Там стоимость Cadillac Escalade превышает 150 тысяч долларов.

А в 2020-м автопарк еще игравшего в «Ювентусе» Криштиану пополнился свеженьким Mercedes Benz BRABUS стоимостью 600 тысяч евро.

У Роналду большой автопарк. Некоторые машины он специально покупал в двух экземплярах

Машины Криштиану появляются в документальном фильме от Netflix о Джорджине Родригес. Общая стоимость автопарка португальца – больше 18 млн евро! Более того, большинство машин представлены в двух экземплярах.

Вот полный список автомобилей Криштиану:

Bugatti Centodieci, 8,5 млн евро.

Bugatti Chiron, 2 млн евро.

Bugatti Veyron, 1,5 млн евро.

Ferrari Monza, 1,4 млн евро.

McLaren Senna, 750 тысяч евро.

Mercedes G-Wagon Brabus, 600 тысяч евро.

Ferrari 599 GTO, 500 тысяч евро.

Rolls Royce Phantom Drophead, 500 тысяч евро.

Ferrari F12 TDF, 350 тысяч евро.

Rolls Royce Cullinan, 300 тысяч евро.

Lamborghini Aventador, 270 тысяч евро.

Mercedes AMG GLE 63, 27 тысяч евро.

А еще Bentley Flying Spur (250 тысяч евро), Mclaren MP4-12C (200 тысяч евро), Mercedes Benz S65 AMG (200 тысяч евро), Bentley Continental GT (151 тысяча евро), Range Rover Sport (100 тысяч евро) и Chevrolet Camaro (35 тысяч евро).

Машины на любой вкус: глаза разбегаются.

Фото: instagram.com/cristiano; instagram.com/georginagio