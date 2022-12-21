Бекхэм и Симеоне встретились на ЧМ – через 24 года после той самой стычки. Помните же момент?

Дэвида тогда затравили, хотя Диего упал картинно

Финал ЧМ-22 собрал мощнейшую аудиторию, в том числе из вип-гостей. Рядом игру смотрели Марко Матерацци, Франческо Тотти, Роберто Карлос, Кафу и Златан Ибрагимович. С ними – Новак Джокович и Хабиб. Чуть дальше – Илон Маск.

Приятные неожиданности тоже случались. На стадионе встретились давние знакомые – Дэвид Бекхэм и Диего Симеоне.

Конечно, далеко не впервые после того, что произошло на ЧМ-1998. Но все же такой теплый обмен репликами (поздравление от англичанина, «Всегда рад тебя видеть» в ответ) заставляет вспомнить, как все было на чемпионате мира во Франции.

Совсем не так мило.

Бекхэма удалили бы, даже если бы он не ударил Диего. Судья считает справедливой красную даже за попытку

ЧМ-1998. 1/8 финала. Англия против Аргентины.

На 47-й минуте случился эпизод, который всех рассорил: Симеоне снес Бекхэма, влетев ему в спину, а Дэвид в ответ пнул соперника, лежа на газоне.

Англичане убеждали арбитра Кима Милтона Нильсена, что удара не было, но судья уже все решил:

«Хорошо, даже если Бекхэм и не ударил его, он все равно вел себя отвратительно. Попытка ударить – то же самое, что удар, а за него полагается красная карточка», – объяснил потом сам датчанин.

Второй тайм Дэвид смотрел около туннеля – на его глазах Англия вылетела, проиграв в серии пенальти.

Стычка с Симеоне изменила карьеру Бекхэма. Его ненавидели

Что происходило потом, мы подробно рассказывали здесь – когда вспоминали худший год в карьере Дэвида.

Следующий день прошел как в тумане: сборы, тухлое настроение, самолет в Англию. Дэвид решил, что сразу полетит в Нью-Йорк к Виктории, которая ждала ребенка. Кроме того, в Америке нет настырных английских журналистов.

Насчет последнего Бекхэм ошибся – новости о провале добрались и за океан. У выхода из аэропорта имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке его ждала толпа фоторепортеров, операторов и журналистов. Он нырнул на заднее сиденье такси, но несколько рук вцепились в дверь автомобиля, мешая закрыть ее. Это было безумием. Водителю с большим трудом удалось уехать.

В Нью-Йорке Бекхэм старался не думать о случившемся. Сходил на концерт Spice Girls, провел время с Викторией и перекинулся парой слов с Мадонной. Позже ему позвонил Фергюсон: «Не волнуйся, сынок. Ты игрок «МЮ» – и мы позаботимся о тебе».

Перед ЧМ-1998 Англия обожала Бекхэма. После – с таким же наслаждением уничтожала его: сначала налетали на семью, потом подключились газеты, манекены игрока вешали на фонарном столбе, а его телефон разрывался от звонков с угрозами.

Так 23-летней звезде пришлось резко повзрослеть.

Позже Бекхэм признавался, что еще долго во время интервью и пресс-конференций вглядывался в лица журналистов и припоминал, как эти обходительные и вежливые люди травили его. Со временем некоторые раскаялись – например, главный фанат Криштиану Роналду Пирс Морган.

«Тогда меня это по-настоящему поразило. Еще больше поражает теперь, когда стал родителем: толпа отцов, обзывающих меня всеми гнусными прозвищами, какие только существуют, а рядом стояли их сыновья – шести-семилетние мальчишки – и видят перед собой подобный пример, – позже объяснял Дэвид. – Их ненависть не имеет никакого отношения к футболу – им просто нравится ненавидеть».

А вот Диего запомнил момент иначе:

«Футбол – не только игра в мяч. Я атаковал его. Мы упали. Я встал первым, но Бекхэм ударил меня по ногам. Я воспользовался этим, чтобы упасть, произведя впечатление на арбитра, – вспоминал Чоло в интервью The Observer.

Я не горжусь этим – но это был единственный выход».

Фото: Gettyimages.ru/Mark Leech