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Бекхэм и Симеоне встретились на ЧМ – через 24 года после той самой стычки. Помните же момент?

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Дэвида тогда затравили, хотя Диего упал картинно

Финал ЧМ-22 собрал мощнейшую аудиторию, в том числе из вип-гостей. Рядом игру смотрели Марко Матерацци, Франческо Тотти, Роберто Карлос, Кафу и Златан Ибрагимович. С ними – Новак Джокович и Хабиб. Чуть дальше – Илон Маск.

Приятные неожиданности тоже случались. На стадионе встретились давние знакомые – Дэвид Бекхэм и Диего Симеоне.

Конечно, далеко не впервые после того, что произошло на ЧМ-1998. Но все же такой теплый обмен репликами (поздравление от англичанина, «Всегда рад тебя видеть» в ответ) заставляет вспомнить, как все было на чемпионате мира во Франции.

Совсем не так мило.

Бекхэма удалили бы, даже если бы он не ударил Диего. Судья считает справедливой красную даже за попытку

ЧМ-1998. 1/8 финала. Англия против Аргентины.

На 47-й минуте случился эпизод, который всех рассорил: Симеоне снес Бекхэма, влетев ему в спину, а Дэвид в ответ пнул соперника, лежа на газоне.

Англичане убеждали арбитра Кима Милтона Нильсена, что удара не было, но судья уже все решил:

«Хорошо, даже если Бекхэм и не ударил его, он все равно вел себя отвратительно. Попытка ударить – то же самое, что удар, а за него полагается красная карточка», – объяснил потом сам датчанин.

Второй тайм Дэвид смотрел около туннеля – на его глазах Англия вылетела, проиграв в серии пенальти.

Стычка с Симеоне изменила карьеру Бекхэма. Его ненавидели

Что происходило потом, мы подробно рассказывали здесь – когда вспоминали худший год в карьере Дэвида.

Следующий день прошел как в тумане: сборы, тухлое настроение, самолет в Англию. Дэвид решил, что сразу полетит в Нью-Йорк к Виктории, которая ждала ребенка. Кроме того, в Америке нет настырных английских журналистов.

Насчет последнего Бекхэм ошибся – новости о провале добрались и за океан. У выхода из аэропорта имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке его ждала толпа фоторепортеров, операторов и журналистов. Он нырнул на заднее сиденье такси, но несколько рук вцепились в дверь автомобиля, мешая закрыть ее. Это было безумием. Водителю с большим трудом удалось уехать.

В Нью-Йорке Бекхэм старался не думать о случившемся. Сходил на концерт Spice Girls, провел время с Викторией и перекинулся парой слов с Мадонной. Позже ему позвонил Фергюсон: «Не волнуйся, сынок. Ты игрок «МЮ» – и мы позаботимся о тебе».

Перед ЧМ-1998 Англия обожала Бекхэма. После – с таким же наслаждением уничтожала его: сначала налетали на семью, потом подключились газеты, манекены игрока вешали на фонарном столбе, а его телефон разрывался от звонков с угрозами.

Так 23-летней звезде пришлось резко повзрослеть.

Позже Бекхэм признавался, что еще долго во время интервью и пресс-конференций вглядывался в лица журналистов и припоминал, как эти обходительные и вежливые люди травили его. Со временем некоторые раскаялись – например, главный фанат Криштиану Роналду Пирс Морган.

«Тогда меня это по-настоящему поразило. Еще больше поражает теперь, когда стал родителем: толпа отцов, обзывающих меня всеми гнусными прозвищами, какие только существуют, а рядом стояли их сыновья – шести-семилетние мальчишки – и видят перед собой подобный пример, – позже объяснял Дэвид. – Их ненависть не имеет никакого отношения к футболу – им просто нравится ненавидеть».

А вот Диего запомнил момент иначе:

«Футбол – не только игра в мяч. Я атаковал его. Мы упали. Я встал первым, но Бекхэм ударил меня по ногам. Я воспользовался этим, чтобы упасть, произведя впечатление на арбитра, – вспоминал Чоло в интервью The Observer.

Я не горжусь этим – но это был единственный выход».

ЧМ собрал много легенд и больших гостей: от Хабиба и Маска до Роналдиньо и Кака

Худший год в карьере Бекхэма: повешенное чучело, письмо с пулей и пожелания умереть от рака

Фото: Gettyimages.ru/Mark Leech

26 комментариев

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Иван Бень
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Ответ Диванный эксперт
А в чем факты, в том что Бэкс выложил фото с Диего с поддекстом того матча 1/8?
в том, что они встречались и пересекались лично на поле весной 1999 и летом 2002
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Диванный эксперт
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Ответ Иван Бень
ну да, диванный эксперт же, факты и реальность отрицаешь
А в чем факты, в том что Бэкс выложил фото с Диего с поддекстом того матча 1/8?
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Безымянный болельщик
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Ответ Vlados 86
Они впервые (после ЧМ-98) встретились ещё в 99 году, в четвертьфинале ЛЧ МЮ-Интер.
Это было первое «впервые». Какое по счёту в Катаре, не знаю. Все зависит от подачи автора)
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Омар Омаров
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Ответ Стэн Смит
На фото как будто аристократ стоит рядом с гопником.
Так и есть)))
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Иван Бень
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Ответ Диванный эксперт
Я не спорю с Бэкхемом)
ну да, диванный эксперт же, факты и реальность отрицаешь
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Диванный эксперт
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Ответ Иван Бень
есть фото их совместные с рукопожатиями перед матчами МУ и Интера и Англии и Аргентины в 2002 так что не надо спорить
Я не спорю с Бэкхемом)
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Maksat S
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Кстати именно после ЧМ98, Бекхэм провел свой лучший сезон в карьере 1998/1999. В результате чего первый и последний раз оказался в призовой тройке претендентов на ЗМ.
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Антоша Спирин
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Не смотря на то, что я - ярый и давний фан Аргов, считаю поступок Чоло подлым. Что значит "выхода не было"? А ведь он искренне так считает. И его Матрасы образец подлости.

Да, кстати, подобные вещи и матч портят. Судья все время подспудно сомневается в этом решении, что влияет на дельнейшее судейство. Я был тогда не рад удалению.
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Сергей Д
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Помню,как вчера!
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Евгений Денисов
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По нынешним меркам красной бы не было. И матч бы не испортили.
Справедливости ради следует сказать, что потом Бекс вернул доверие и любовь болельщиков, когда со штрафного сравнял счет с Грецией и вывел Англию то ли на Евро, то ли на ЧМ
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Denis Akhmarov
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Ответ Стэн Смит
На фото как будто аристократ стоит рядом с гопником.
На фаната пиджак накинули, чтоб поприличнее выглядел
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Гоги^^^^
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Сейчас критерий для удаления - проявление неспортивной агрессии. Тут просто символический тычок без последствий.
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Fonbaron
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Ответ Стэн Смит
На фото как будто аристократ стоит рядом с гопником.
Ну так и есть: один джентльмен, второй шпана. И оба великие, известные и статусные
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Иван Бень
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Ответ Диванный эксперт
Бэкхем сам выставил фото в социальных сетях и сделал акцент на этом.
есть фото их совместные с рукопожатиями перед матчами МУ и Интера и Англии и Аргентины в 2002
так что не надо спорить
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обкурившийся кальяна
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Арг рухнул так как будто его электричка снесла
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Диванный эксперт
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Ответ Иван Бень
24 года спустя? что за бред, они спустя 8-9 месяцев встретились в четвертьфинале ЛЧ МУ - Интер, и на ЧМ 2002 снова встречались Англия - Аргентина в одной группе
Бэкхем сам выставил фото в социальных сетях и сделал акцент на этом.
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Иван Бень
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24 года спустя?
что за бред, они спустя 8-9 месяцев встретились в четвертьфинале ЛЧ МУ - Интер, и на ЧМ 2002 снова встречались Англия - Аргентина в одной группе
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Иван Бень
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Ответ Iamliam
Очень странное решение судьи по современным меркам. Бэкхэм его можно сказать погладил ногой лежа при этом на газоне, даже шипами не задел - прямая красная. Несколькими секундами ранее Симеоне на полной скорости влетел Бэкхэму в спину, чудом не нанеся опасную травму и не играя в мяч - ничего.
сразу хейтера аргов и болелу англичан видно.
Чистая красная
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Вадим Сидоров
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Ждём в будущем таких же фоток с Зиданом и Матерацци, Мбаппе и Мартинесом:)
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Nocioni
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Ответ Стэн Смит
На фото как будто аристократ стоит рядом с гопником.
дак так и есть)
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горбатый видеосудья
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дошли до туда (c)
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Vlados 86
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Они впервые (после ЧМ-98) встретились ещё в 99 году, в четвертьфинале ЛЧ МЮ-Интер.
+18
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Iamliam
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Очень странное решение судьи по современным меркам. Бэкхэм его можно сказать погладил ногой лежа при этом на газоне, даже шипами не задел - прямая красная. Несколькими секундами ранее Симеоне на полной скорости влетел Бэкхэму в спину, чудом не нанеся опасную травму и не играя в мяч - ничего.
+21
-2
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81kes
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Это же Панин
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Стэн Смит
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На фото как будто аристократ стоит рядом с гопником.
+25
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