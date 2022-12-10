ЧМ-2022 в Катаре
Блог

За Марокко счастливы повсюду! Доха, Касабланка, Париж, Брюссель – везде праздник

Фанаты Марокко по всему миру сейчас – это концентрация счастья. Они в полном восторге после выхода сборной в полуфинал чемпионата мира.

На стадионе – само собой.

На их глазах все и случилось.

Сенсационный проход так далеко.

Или даже не сенсационный уже?

Дети точно не видели ничего подобного в жизни.

Парни на поле – львы! А это отличная метафора.

Львов полно.

А мечты об этом кубке – теперь вполне легитимно.

Марокканский карнавал начался прямо в Дохе.

Теперь за Марокко вполне может болеть весь остальной мир: Азия, Африка. Они единственная сила кроме европейцев и Аргентины.

В родной стране – тоже счастье. Это Касабланка (та самая).

И тут тоже все больше Кубков мира.

Матчи смотрят все вместе.

И отмечают победы очень ярко.

Марокканцев много по всему миру. Поэтому и праздников тоже!

Это, например, в Тунисе.

Огонь!

И счастье за своих.

Так приятно ощущать его, когда ты сам не дома.

Бельгии, Брюсселю достается после марокканских успехов регулярно.

Масштабы растут.

Чемпионат мира захватывает.

Переносимся во Францию – это Ницца.

А что будет, если полуфинал с Францией?

Ждет опасность.

Причем при любом исходе.

Пока – марокканское счастье по-французски.

В Париже тоже.

Триумфальная арка – лучшее место.

Чтобы зажечь и отпраздновать триумф своих.

Кубком мира сейчас владеют как раз французы, но тут могут перехватить марокканцы.

Невозможно даже представить, что может быть после полуфинала.

Но уже и так момент на всю жизнь!

Чудо-гримасы тренера, милейший момент с мамой, посвящение фанатам – безумный восторг Марокко

Фото: globallookpress.com/Tom Weller/dpa; REUTERS/Fabrizio Bensch, Paul Childs, Bernadett Szabo, Kai Pfaffenbach, Carl Recine, Ibraheem Al Omari, Muath Freij, Thami Nouas, Zoubeir Souissi, Yves Herman, Eric Gaillard, Benoit Tessier, Thami Nouas

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные