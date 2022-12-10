За Марокко счастливы повсюду! Доха, Касабланка, Париж, Брюссель – везде праздник
Фанаты Марокко по всему миру сейчас – это концентрация счастья. Они в полном восторге после выхода сборной в полуфинал чемпионата мира.
На стадионе – само собой.
На их глазах все и случилось.
Сенсационный проход так далеко.
Или даже не сенсационный уже?
Дети точно не видели ничего подобного в жизни.
Парни на поле – львы! А это отличная метафора.
Львов полно.
А мечты об этом кубке – теперь вполне легитимно.
Марокканский карнавал начался прямо в Дохе.
Теперь за Марокко вполне может болеть весь остальной мир: Азия, Африка. Они единственная сила кроме европейцев и Аргентины.
В родной стране – тоже счастье. Это Касабланка (та самая).
И тут тоже все больше Кубков мира.
Матчи смотрят все вместе.
И отмечают победы очень ярко.
Марокканцев много по всему миру. Поэтому и праздников тоже!
Это, например, в Тунисе.
Огонь!
И счастье за своих.
Так приятно ощущать его, когда ты сам не дома.
Бельгии, Брюсселю достается после марокканских успехов регулярно.
Масштабы растут.
Чемпионат мира захватывает.
Переносимся во Францию – это Ницца.
А что будет, если полуфинал с Францией?
Ждет опасность.
Причем при любом исходе.
Пока – марокканское счастье по-французски.
В Париже тоже.
Триумфальная арка – лучшее место.
Чтобы зажечь и отпраздновать триумф своих.
Кубком мира сейчас владеют как раз французы, но тут могут перехватить марокканцы.
Невозможно даже представить, что может быть после полуфинала.
Но уже и так момент на всю жизнь!
Чудо-гримасы тренера, милейший момент с мамой, посвящение фанатам – безумный восторг Марокко
Фото: globallookpress.com/Tom Weller/dpa; REUTERS/Fabrizio Bensch, Paul Childs, Bernadett Szabo, Kai Pfaffenbach, Carl Recine, Ibraheem Al Omari, Muath Freij, Thami Nouas, Zoubeir Souissi, Yves Herman, Eric Gaillard, Benoit Tessier, Thami Nouas
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