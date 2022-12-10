Фанаты Марокко по всему миру сейчас – это концентрация счастья. Они в полном восторге после выхода сборной в полуфинал чемпионата мира.

На стадионе – само собой.

На их глазах все и случилось.

Сенсационный проход так далеко.

Или даже не сенсационный уже?

Дети точно не видели ничего подобного в жизни.

Парни на поле – львы! А это отличная метафора.

Львов полно.

А мечты об этом кубке – теперь вполне легитимно.

Марокканский карнавал начался прямо в Дохе.

Теперь за Марокко вполне может болеть весь остальной мир: Азия, Африка. Они единственная сила кроме европейцев и Аргентины.

В родной стране – тоже счастье. Это Касабланка (та самая).

И тут тоже все больше Кубков мира.

Матчи смотрят все вместе.

И отмечают победы очень ярко.

Марокканцев много по всему миру. Поэтому и праздников тоже!

Это, например, в Тунисе.

Огонь!

И счастье за своих.

Так приятно ощущать его, когда ты сам не дома.

Бельгии, Брюсселю достается после марокканских успехов регулярно.

Масштабы растут.

Чемпионат мира захватывает.

Переносимся во Францию – это Ницца.

А что будет, если полуфинал с Францией?

Ждет опасность.

Причем при любом исходе.

Пока – марокканское счастье по-французски.

В Париже тоже.

Триумфальная арка – лучшее место.

Чтобы зажечь и отпраздновать триумф своих.

Кубком мира сейчас владеют как раз французы, но тут могут перехватить марокканцы.

Невозможно даже представить, что может быть после полуфинала.

Но уже и так момент на всю жизнь!

Фото: globallookpress.com/Tom Weller/dpa; REUTERS/Fabrizio Bensch, Paul Childs, Bernadett Szabo, Kai Pfaffenbach, Carl Recine, Ibraheem Al Omari, Muath Freij, Thami Nouas, Zoubeir Souissi, Yves Herman, Eric Gaillard, Benoit Tessier, Thami Nouas