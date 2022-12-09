Слезы-слезы-слезы Бразилии. Фотогалерея боли Неймара и других звезд
Первый четвертьфинал чемпионата мира – жесточайшее разочарование, боль и слезы для сборной Бразилии.
Когда завершилась серия пенальти в четвертьфинале ЧМ с Хорватией, они остались вкопанными на месте – потому что полуфинал был так близок, но снова от них ушел.
Бразильцы как будто пытались провалиться под землю.
Они плакали.
Утешали друг друга, но плакали.
В одиночестве тоже слезы.
У Неймара, вполне возможно, последний матч на ЧМ в жизни.
Ради этого он усиленно лечил голеностоп.
Грандиозный шанс упущен.
Это понимают все.
Даже те, кто обычно на максимуме позитива.
Но тут же и забота от соперника.
Утешение.
Особенно от Луки.
Две звезды.
И только звезда в белом идет дальше.
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Фото: REUTERS/Lee Smith, Annegret Hilse, Hannah Mckay, Matthew Childs, Dylan Martinez, Fabrizio Bensch; Gettyimages.ru/Alex Grimm, Laurence Griffiths
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