ЧМ-2022 в Катаре
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Слезы-слезы-слезы Бразилии. Фотогалерея боли Неймара и других звезд

Первый четвертьфинал чемпионата мира – жесточайшее разочарование, боль и слезы для сборной Бразилии.

Когда завершилась серия пенальти в четвертьфинале ЧМ с Хорватией, они остались вкопанными на месте – потому что полуфинал был так близок, но снова от них ушел.

Бразильцы как будто пытались провалиться под землю.

Они плакали.

Утешали друг друга, но плакали.

В одиночестве тоже слезы.

У Неймара, вполне возможно, последний матч на ЧМ в жизни.

Ради этого он усиленно лечил голеностоп.

Грандиозный шанс упущен.

Это понимают все. 

Даже те, кто обычно на максимуме позитива. 

Но тут же и забота от соперника. 

Утешение.

Особенно от Луки.

Две звезды.

И только звезда в белом идет дальше.

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Фото: REUTERS/Lee Smith, Annegret Hilse, Hannah Mckay, Matthew Childs, Dylan Martinez, Fabrizio Bensch; Gettyimages.ru/Alex Grimm, Laurence Griffiths

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