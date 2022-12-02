«Я служу сборной». Дани Алвесу 39 лет – и он в основе Бразилии!

Ради этой команды готов на все.

Сборная Бразилии уже в плей-офф ЧМ, поэтому в матче с Ганой в третьем туре Тите дал отдохнуть основе, поэтому вышли остальные. В том числе бразильская легенда – Дани Алвес.

Алвес готов ради сборной на все. Он вообще не против сидеть в запасе, если так нужно

Дани сейчас 39 лет и 210 дней.

• Алвес стал самым возрастным футболистом в истории национальной сборной. А ведь он мог вообще не поехать на этот чемпионат мира: вы могли потерять его из вида, потому что последний сезон Дани провел в мексиканском «Пумас УНАМ». В сентябре его даже не вызвали на товарищеские матчи, но Дани был уверен, что поедет в Катар: «Я знаю, что я могу сделать и насколько я важен для сборной. Я лев, и независимо от того, в каких джунглях я нахожусь, я никогда не буду есть листья».

• Для Алвеса сборная значит очень много – уже после вызова он признавался, что готов делать в команде что угодно, и иронично отреагировал на то, что не играл в двух первых матчах:

«Думаю, в этих матчах команде на моей позиции требовалась лучшая защита. Я хороший нападающий. Это план. Знать, как играет команда и что от меня потребуется. Я на службе у сборной. Если я буду играть в бубен, я буду лучшим игроком на бубне. Эта поездка уникальна, и это то, что я сделал за все эти 16 лет ради сборной Бразилии . Жизнь всегда вознаграждает тех, кто любит, что они делают, и отдает себя телом и душой своей миссии. Я пожинаю плоды того, что посадил за эти 16 лет».

• После осенней части сезона Алвес продолжил тренироваться, чтобы не растерять форму. И даже поехал в «Барселону Б», которую тренирует Рафа Маркес – другая легенда каталонцев (и сборной Мексики).

На самом деле, дело даже не в потере формы – а в том, чтобы ее набрать.

Дани отдельно тренировался ради ЧМ. Пообещал тренерам набрать форму – и набрал

Представители тренерского штаба сборной Бразилии приезжали в Каталонию, чтобы оценить форму Алвеса.

«Когда они приезжали в Мексику, я был не в лучшем состоянии, – признавался Дани. – И мы решили говорить друг другу правду. Меня решили не вызывать в сентябре. Я сказал: «Дайте мне задание, я все сделаю». Если я что-то и делаю хорошо, то именно это. И когда они вернулись, я был готов . Я не мог потерпеть неудачу после столького, что было со сборной, и я победил».

И Алвес действительно настолько ценен сборной, что в Барселону приехал целый консилиум: помощник Тите Сезар Сампайо и физиолог Гильерме Пассос, а также другой ассистент Клебер Ксавье, аналитик Бруно Бакете и тренер по физподготовке Фабио Махсереджян.

Цифры в плане физики их порадовали – они соответствовали тому, что игроки сборной показывали в товарищеских матчах.

Алвеса не будет в топ-5 возрастных игроков ЧМ. Там вратари – и Роже Милла как невероятное исключение

Правда, даже в топ-5 самых возрастных игроков, появлявшихся на чемпионате мира, 39-летний Алвес не попадет. Там все старше сорока – и в основном вратари.

Египтянин Эссам Эль-Хадари появился на поле в России – в ничего не значащем матче третьего тура (на тот момент Египет уже вылетел) и отразил пенальти, но Египет уступил Саудовской Аравии. Ему было 45 лет и 161 день.

Второй в этом списке – известный колумбийский кипер Фарид Мондрагон. Он появился на поле только на пять минут (и стал на тот момент самым возрастным игроком ЧМ) – в 2014-м в матче Колумбии и Японии. Кстати, еще один рекорд он все еще удерживает – между двумя его матчами на ЧМ прошло 15 лет и 363 дня. Это самый долгий отрезок между двумя играми в истории турнира.

Тройку замыкает камерунец Роже Милла. Он сыграл против России на ЧМ-1994 в 42 года и 39 дней. Да, именно в том самом матче Олег Саленко забил пять и вписал себя в историю, а вот Милла вошел в нее по двум поводам: стал самым возрастным полевым игроком, сыгравшим на чемпионатах мира, а также самым возрастным автором гола. Более того, он мог и не поехать на этот ЧМ, потому что завершил карьеру, но его убедили вернуться.

Североирландский вратарь Пэт Дженнингс провел последний матч на ЧМ в свой 41-й день рождения – против Бразилии в 1986-м. Интересно, что Дженнингс приехал на ЧМ без клуба: по окончании сезона-1984/85 он покинул «Арсенал», а к чемпионату мира готовился с молодежной командой «Тоттенхэма».

Немного до его рекорда не дотянул один из лучших британских вратарей Питер Шилтон – в его 40 лет и 292 дня Англия проиграла в матче за третье место Италии, и сразу после этой игры он завершил карьеру в сборной.

Но величия Алвеса это не отменяет: 9099 минут, 125 матчей и 8 голов. И на ЧМ-2022 вырастут все три цифры.

Фото: REUTERS/Pedro Nunes, Carl Recine, Benoit Tessier; globallookpress.com/Frank Hoermann/SVEN SIMON; fcbarcelona.com; instagram.com