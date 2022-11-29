Главный болельщик Голландии – автомеханик с накладной грудью. Ее отняли перед 2-м туром, но вернули после хвалебного поста про Катар

Свобода Харри Гоудсблома.

Голландские болельщики стабильнее голландской сборной. С одним и тем же тренером она за два года достигает финала ЧМ и проваливает Евро, но болельщики всегда на максимуме стиля и яркости.

Прилетая в ЮАР, Украину, Бразилию или Катар, они надевают оранжевые парики, шляпы, очки, костюмы и в день матча дружно маршируют к стадиону. Чтобы выделиться в такой компании, нужно изощряться.

Например, Винфрид Витьес не пропускал матчи Нидерландов с 70-х, но самым узнаваемым болельщиком стал после июня 2003-го, когда купил в Минске военную фуражку и получил прозвище Оранжевый Генерал.

После матча за третье место ЧМ-2014 Робин ван Перси подарил ему капитанскую повязку, а через два года 58-летний Витьес умер от сердечного приступа, когда ехал в аэропорт провожать сборную на Олимпиаду в Рио.

Сейчас самый заметный голландский болельщик – Харри Гоудсблом. Автомеханик из Алкмара, в 90-е возглавивший отцовскую фирму по установке на машины газобаллонного оборудования.

Харри с конца 80-х посещает крупные турниры с участием Нидерландов. И если его головные уборы меняются (сомбреро, шапка-ушанка, парики, куфия), то один атрибут неизменен – накладная грудь, скрытая под оранжевой майкой.

Гоудсблом – один из 50 голландских болельщиков, приехавших на ЧМ-2022 за счет Катара. Случилось это в рамках программы Fan Leader Network – в нее, по данным французской Le Parisien, вошли 500 болельщиков со всего мира.

Харри назвал шумиху вокруг Катара лицемерной

Оргкомитет ЧМ оплатил им перелет и отель в Катаре, а также предоставил билеты на матч открытия. Болельщики же подписали кодекс поведения, по которому обязались позитивно отзываться о Катаре в соцсетях, лайкать/шерить посты оргкомитета и сообщать об оскорбительных комментариях третьих лиц.

«Продажных фанатов» яростно раскритиковали – особенно усердствовал журналист Algemeen Dagblad Сьорд Моссу, припомнивший проблемы с правами человека в Катаре, но в интервью тому же изданию Гоудсблом объяснил:

«Премьер-министр Рютте и король Виллем-Александр поедут за счет налогоплательщиков. Бывшие игроки и инфлюэнсеры – за счет спонсоров. Почему бы и нам не поехать [за чей-то счет]?

Арестуют ли меня в Катаре за мой наряд? Я просто надену грудь и повязку OneLove, а там посмотрим. Но сидеть в тюрьме не планирую. Если скажут, что в таком виде нельзя на стадион – значит, не надену».

В другом интервью он добавил: «Вся эта шумиха вокруг Катара немного лицемерна. Возмущаться надо было в 2010-м, когда определился хозяин ЧМ-2022, а сейчас уже поздно».

В день первого матча Нидерландов – с Сенегалом – все начиналось нормально. Надев все лучшее сразу, Харри спокойно прошел на стадион и охотно со всеми фотографировался.

«Во время матча один из охранников показал на меня, но полицейский махнул рукой: типа, забей, – говорил Харри в интервью Algemeen Dagblad. – Потом я увидел, как полицейские подошли к фанату с повязкой OneLove, и на всякий случай спрятал свои под рукавами майки.

Вечеринка продолжилась. Мы победили, потанцевали на территории стадиона, сделали селфи и все такое. Внезапно появился чрезмерно усердный полицейский, так что повязки пришлось снять и сдать.

Со стадиона меня провожали 20 сотрудников полиции. По дороге пришлось снять и грудь».

Харри назвал ЧМ-2022 самым безопасным в его жизни

На матч против Эквадора с ней вообще не пустили. «Впервые за 22 года я не попал на стадион в таком виде», – сказал Харри.

Через два дня он опубликовал первый пост о ЧМ: «Мы никогда не чувствовали себя в такой безопасности! Машины не запираются, на велосипедах нет замков. Забыл телефон в оживленном здании, вернулся через час – а он на том же месте.

Конечно, эта безопасность имеет цену. Все строго регламентировано, но вы соблюдаете правила, потому что за ними стоит организованная идея, желание избежать хаоса.

Мы абсолютно расслаблены. Здесь нет карманников, а полицейские вежливы и ненавязчивы.

И тут нет проблем с жильем! Мы говорили с гастарбайтерами – некоторые и правда живут ввосьмером в одной квартире, но только потому, что хотят отложить побольше денег. Тут все довольные и счастливые.

Все в Катаре говорят, что Кубок мира принес много улучшений. Надеюсь, после турнира такая обстановка сохранится.

Это самый безопасный чемпионат мира в моей жизни!»

Харри уже потратил на ЧМ 6000 евро

В комментариях монтажник кондиционеров из Хогевена Яп Сок предположил, что Гоудсблом этим постом солидно пополнил банковский счет.

Харри же ответил, что не заработал, а потратил 6000 евро – на Голландию-то билеты никто не обещал, к тому же прямо перед турниром приглашенных в рамках Fan Leader Network болельщиков лишили обещанных суточных (65 евро).

Но главное, что компромисс все же нашли, и на третий тур Гоудсблома пустили с накладной грудью – правда, со скрывающей округлости накидкой.

На стадион «Аль-Байт» Харри пришел в одной большой компании с болельщиком «Фейенорда» Паулем Хирсхелом, который отверг Fan Leader Network и живет с девушкой в контейнере за 200 евро в ночь.

Объяснил он это так: «Мы ценим нашу свободу и не хотим быть рекламной опорой Катара».

Фото: Каспер Кастрикум, Харри Гоудсблом; Gettyimages.ru/Lars Baron, Clive Brunskill, Dean Mouhtaropoulos, Buda Mendes