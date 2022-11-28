И Португалия в плей-офф! Даже Уругвай с последнего места вполне может выйти. Расклады в группе H

Разбираемся.

Закончился второй тур в группе H: Гана обыграла Южную Корею (3:2), а Португалия – Уругвай (2:0).

Как определяются места

Напомним, какие показатели влияют на итоговое место в случае равенства очков:

• Разница забитых и пропущенных голов на групповом этапе;

• Количество забитых голов на групповом этапе;

• Очки, набранные в матчах команд с равным количеством очков;

• Разница голов в матчах команд с равенством очков;

• Количество забитых голов в матчах между рассматриваемыми командами;

• Очки фэйр-плей (количество карточек).

Матчи третьего тура

Гана (3 очка) – Уругвай (1)

Южная Корея (1) – Португалия (6)

Расклады на третий тур

Португалия – уже в плей-офф благодаря победе над уругвайцами – в худшем случае команда Криштиану Роналду опустится на второе место. Если проиграют в последнем туре, а Гана выиграет. На первом месте их оставит даже ничья.

Гане для гарантированного выхода в 1/8 финала нужно обыграть Уругвай, но и ничья – неплохой результат, из всей тройки у них лучшие шансы на выход. В случае ничьей ганцев устроит, если Южная Корея не выиграет у Португалии, либо выиграет с разницей в 1 мяч.

Южной Корее очень нужна победа над Португалией, чтобы были шансы на выход, но не все зависит от них: необходима ничья или поражение Ганы в параллельном матче. При этом из-за плотной разницы мячей в этой группе корейцам лучше побеждать минимум в 2 мяча, потому что Гана лучше по личным встречам и больше забила (что при равенстве очков будет в минус корейцам), а у Уругвая разница хуже на один мяч.

Уругвай в худшем положении из всей тройки, но ему играть с прямым конкурентом. Для выхода в плей-офф уругвайцам нужно обыгрывать Гану как можно крупнее и рассчитывать, что Южная Корея либо не выиграет у Португалии, либо выиграет, но не так крупно, как Уругвай у Ганы.

Суммируем:

Если Португалия обыгрывает Южную Корею или играет с ней вничью

• Корея вылетает с ЧМ.

• Если Гана не проигрывает Уругваю, то выходит в плей-офф.

• Если Уругвай обыгрывает Гану, то выходит в плей-офф.

Если Южная Корея обыгрывает Португалию с разницей в 1 мяч

• Если Гана обыгрывает Уругвай, то выходит в плей-офф. Если Гана играет вничью, а Корея забивает меньше четырех голов (1:0, 2:1, 3:2), то в плей-офф тоже выходит Гана.

• Если Уругвай обыгрывает Гану крупно (3+ мяча разницы), то выходит в плей-офф. Победа в 1 мяч оставит Уругвай за бортом плей-офф, как и победа 2:0. Если Уругвай выиграет с разницей в 2 мяча и забьет при этом на три больше Кореи, то идет дальше.

В остальных случаях в 1/8 пробивается Корея (уникальный – опишем чуть ниже).

Если Южная Корея обыгрывает Португалию с разницей в 2+ мяча

• Если Гана обыгрывает Уругвай, то выходит в плей-офф. Ничья в этой игре при таких раскладах выводит в 1/8 финала Южную Корею.

• Если Уругвай выигрывает у Ганы с лучшей разницей мячей, чем Корея у Португалии (+2 относительно корейцев), то в плей-офф выйдет именно он. Скажем, при победе корейцев 2:0 и 3:1 Уругваю нужно побеждать 4:0.

А невероятные расклады есть?

Есть! Может сложиться так, что у двух команд по итогам третьего тура окажется по четыре очка с одинаковой разницей мячей. Это возможно в следующих ситуациях:

• Уругвай обыгрывает Гану, а Южная Корея – Португалию: уругвайцам нужно забивать на два больше и при этом пропустить. То есть при победе корейцев 1:0 Уругваю нужно побеждать 3:1, при 2:0 – 4:1, при 2:1 – 4:2 и так далее. После этого в борьбе за второе место придется считать очки фэйр-плей.

• Гана играет вничью с Уругваем, а Южная Корея обыгрывает Португалию – у ганцев на три забитых гола больше, поэтому от корейцев требуется выиграть с разницей в один мяч, но забив на три гола больше, чем Гана Уругваю. То есть при счете 0:0 в матче Ганы и Уругвая Корея может выиграть 3:2, при 1:1 – 4:3. Но здесь не придется считать очки фэйр-плей, потому что Гана в очном матче была сильнее корейцев.

Фото: REUTERS/Matthew Childs