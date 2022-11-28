Бразилия тоже в плей-офф! А как сербам выбраться с последнего места? Расклады группы G 

Проверяем.

Закончился второй тур в группе G: Бразилия обыграла Швейцарию (но это не точно), а Сербия поделила очки с Камеруном (3:3).

Как определяются места

Напомним, какие показатели влияют на итоговое место в случае равенства очков:

• Разница забитых и пропущенных голов на групповом этапе;

• Количество забитых голов на групповом этапе;

• Очки, набранные в матчах команд с равным количеством очков;

• Разница голов в матчах команд с равенством очков;

• Количество забитых голов в матчах между рассматриваемыми командами;

• Очки фэйр-плей (количество карточек).

Матчи третьего тура

Камерун (1 очко) – Бразилия (6)

Сербия (1) – Швейцария (3)

Расклады на третий тур

Бразилия благодаря победе над Швейцарией во втором туре гарантировала себе место в плей-офф. Худшее, что может произойти с бразильцами – они опустятся на второе место, если Швейцария обыграет Сербию, а сами бразильцы уступят Камеруну (и все это еще совпадет так, чтобы ликвидировать разницу мячей, у бразильцев она лучше на 3 гола).

Швейцария в самой выгодной позиции из остальной тройки – тут все зависит от самих швейцарцев. Им достаточно обыграть Сербию, чтобы гарантировать себе 1/8 финала. Ничья – тоже не худший результат, для выхода нужно, чтобы Бразилия не проиграла Камеруну.

Камеруну сложнее – им нужно не просто обыграть Бразилию, но и надеяться на то, что Швейцария не обыграет Сербию или проиграет не крупнее, чем Бразилия – Камеруну. Победа швейцарцев автоматически лишает преследователей любых шансов.

Сербия тоже в непростой ситуации – нужно обыграть Швейцарию и надеяться на то, что Камерун не выиграет у Бразилии. Либо выиграет, но менее крупно, чем Сербия у Швейцарии.

А невероятные расклады есть?

В случае побед Сербии над Швейцарией и Камеруна над Бразилией придется считать разницу мячей. Она у сербов хуже на один мяч.

Если Сербия и Камерун забьют одинаковое количество голов, но камерунцы пропустят на один больше (2:0 и 2:1, 3:1 и 3:2, 3:0 и 3:1 и так далее), то в борьбе за второе место придется считать очки фэйр-плей, так как друг с другом сербы и камерунцы сыграли 3:3.

Фото: REUTERS/Amanda Perobelli; globallookpress.com/Heuler Andrey/Keystone Press Agency