Уругвай – пока главное разочарование ЧМ. В чем дело?

Дорский поясняет.

Этот чемпионат мира – первый в новейшей истории, где у Уругвая смещен фокус на новых звезд. Феде Вальверде и Родриго Бентанкур – теперь главные, несмотря на то, что Луис Суарес и Диего Годин еще в старте.

Мы привыкли, что даже на дистанции одного чемпионата мира Уругвай не показывает красивой игры. Сейчас, вероятно, будет то же самое: с центром Бентанкур – Вальверде – Весино уругвайцы превратили матч в королевство забросов и борьбы за второй мяч.

Уругвай – четвертый по количеству длинных передач в первом туре после Уэльса, Англии и Польши, при этом сильно опережает Англию по доле лонгболлов (12,6% против 8,9%).

Лучшими по продвигающим передачам стали Вальверде, Хименес и левый защитник Оливейра. Хименес – это диагонали с места левого центрального защитника, Вальверде – забросы на правый край и диагональ на левый, Оливейра – кроссы в штрафную.

Opta показывала, что Дарвин Нуньес – один из трех полевых игроков Уругвая, которые ни разу не коснулись мяча в чужой штрафной в первом тайме.

Во-первых, Дарвин, конечно, мог касаться и даже забивать – не попал по мячу после прострела Пельистри.

Во-вторых, минимальное количество появлений в опасных зонах неслучайно – на любимом левом фланге почти не возникало ситуаций для смещений, при уходе в пару к Суаресу и освобождению фланга для Оливейры Нуньес мог касаться мяча в штрафной только после прострелов после диагоналей.

Собственно, момент, когда Дарвин не попал по мячу родился именно так. Эпизод во втором тайме, когда Нуньес все-таки прорвался по флангу, начался с выноса (хоть, видимо, и нацеленного) от Година.

Во второй половине второго тайма Южная Корея откатился ближе к своим воротам – Уругвай перешел на режим навесов (восемь с 65-й минуты, до этого за час было столько же). Тоже вышло замечательно: пара единоборств Кавани, которые не привели к опасности.

Мог ли Уругвай выиграть? Конечно. В первом тайме Вальверде поймал один из забросов и опасно пробил, во втором – грохнул по штанге.

Изменило ли это впечатление от матча? Конечно, нет. Уругвай – очень тяжеловесная и (пока?) однообразная команда .

Радость Вальверде после успешного подката (мяч ушел в аут) – хайлайт стартового матча на ЧМ-2022.

Грусть.

Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji