«Реал» вдруг получил от «Райо» – это первое важное поражение сезона. Пропустили «Барсу» в лидеры
По делу.
«Реал» неожиданно оступился в пригороде Мадрида – проиграл «Райо Вальекано». Мадридцы пропустили первыми, вроде бы перевернули и забили два – но «Райо» забрал контроль, забил дважды и довел матч до заслуженной победы.
Да-да, особенность в том, что андердог победил по делу.
Победный пенальти «Райо» пришлось перебивать – из-за выхода Тибо Куртуа с линии ворот. «Я не знаю, дело тут в Куртуа или в ком-то, кто вбежал в штрафную. Но нечто подобное происходит в каждом матче. И подход должен в таком случае быть одинаково строгим ко всем», – заключил Лукас Васкес.
• «Реал» проиграл впервые в этом сезоне Ла Лиги – и во второй раз в сезоне. Кстати, «РБ Лейпциг» тоже обыграл мадридцев со счетом 3:2, но это было уже после того, как команда Карло Анчелотти забронировала место в плей-офф. Так что именно сейчас первое настоящее, важное поражение «Реала».
«Барселона» благодаря этому стала лидером: у нее 34 очка (и впечатляющая разница 31:4), у «Реала» – 32. Отрыв двух топов уже большой, дальше идут «Атлетико» и «Бетис» с 24 очками.
• «Райо» забил три гола «Реалу» в Ла Лиге впервые с октября 1977-го. И это всего второй раз в Примере.
• У «Реала» всего два сухих матча в 13 турах Ла Лиги – это худший показатель за девять лет, такой же был в сезоне-2013/14, когда команду как раз тренировал Карло Анчелотти.
• Из плюсов – «Реал» забил уже девять мячей из-за штрафной, повторив достижение «Барселоны» сезона-2012/13 по итогам первых 13 матчей.
• Еще из минусов – у «Реала» только одна победа за четыре последних матча. Проиграли «Лейпцигу», сыграли вничью с «Жироной» в предыдущем туре, победили только «Селтик» в ЛЧ.
У Карло есть объяснения, что пошло не так против «Райо»:
«Соперник чаще выигрывал единоборства. Это был скверный вечер, вот и все. Нам следовало поменять стратегию, но мы не сделали этого и поплатились. И мы проиграли почти все дуэли.
Винисиус не реализовал два или три момента, которые обычно использует. Это был не лучший наш матч. Насчет рефери у меня нет мнения. Для этого существует ВАР.
Нам не хватает свежести, но это нормально после стольких матчей. Теперь нужно проанализировать первую половину сезона, выделить хорошее. Мы в плей-офф Лиги чемпионов и успешно выступаем в Ла Лиге. Нужно удачно провести матч с «Кадисом», отдохнуть и возвращаться к работе», – резюмировал Анчелотти.
До перерыва на чемпионат мира «Реалу» осталось 10 числа сыграть дома с «Кадисом».
- Дата проведения
- 7 ноября, 23.00, «Кампо де Вальекас»
- Голы:
- 1:0 – 5 Комесанья, 1:1 – 37, пенальти Модрич, 1:2 – 41 Милитао, 2:2 – 44 Гарсия, 3:2 – 67, пенальти Трехо.
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Райо Вальекано –
Димитриевски, Балиу, Лежен, Катена, Фран Гарсия, Трехо (Унаи Лопес, 71), Гарсия (Сальви Санчес, 88), Паласон (Чаваррия, 88), Комесанья (Сисс, 79), Оскар Валентин, Камельо (Фалькао, 88).
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Реал Мадрид –
Куртуа, Карвахаль (Васкес, 85), Алаба, Милитао, Менди (Начо, 85), Модрич (Мариано Диас, 79), Вальверде, Тчуамени (Камавинга, 69), Асенсио, Винисиус Жуниор, Родриго.
- Предупреждения:
- Катена (2), Винисиус Жуниор (11), Трехо (48), Модрич (60), Карвахаль (65), Родриго (70), Балиу (87), Чаваррия (90), Васкес (90).
- Удаление:
- Ираола (61).
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Фото: REUTERS/Susana Vera
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