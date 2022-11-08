Вы это видели?
Блог

«Реал» вдруг получил от «Райо» – это первое важное поражение сезона. Пропустили «Барсу» в лидеры

Ла Лига Ла Лига
Реал Мадрид Реал Мадрид
Райо Вальекано Райо Вальекано
Футбол Футбол

По делу.

«Реал» неожиданно оступился в пригороде Мадрида – проиграл «Райо Вальекано». Мадридцы пропустили первыми, вроде бы перевернули и забили два – но «Райо» забрал контроль, забил дважды и довел матч до заслуженной победы.

Да-да, особенность в том, что андердог победил по делу.

Победный пенальти «Райо» пришлось перебивать – из-за выхода Тибо Куртуа с линии ворот. «Я не знаю, дело тут в Куртуа или в ком-то, кто вбежал в штрафную. Но нечто подобное происходит в каждом матче. И подход должен в таком случае быть одинаково строгим ко всем», – заключил Лукас Васкес.

• «Реал» проиграл впервые в этом сезоне Ла Лиги – и во второй раз в сезоне. Кстати, «РБ Лейпциг» тоже обыграл мадридцев со счетом 3:2, но это было уже после того, как команда Карло Анчелотти забронировала место в плей-офф. Так что именно сейчас первое настоящее, важное поражение «Реала».

«Барселона» благодаря этому стала лидером: у нее 34 очка (и впечатляющая разница 31:4), у «Реала» – 32. Отрыв двух топов уже большой, дальше идут «Атлетико» и «Бетис» с 24 очками.

• «Райо» забил три гола «Реалу» в Ла Лиге впервые с октября 1977-го. И это всего второй раз в Примере.

• У «Реала» всего два сухих матча в 13 турах Ла Лиги – это худший показатель за девять лет, такой же был в сезоне-2013/14, когда команду как раз тренировал Карло Анчелотти.

• Из плюсов – «Реал» забил уже девять мячей из-за штрафной, повторив достижение «Барселоны» сезона-2012/13 по итогам первых 13 матчей.

• Еще из минусов – у «Реала» только одна победа за четыре последних матча. Проиграли «Лейпцигу», сыграли вничью с «Жироной» в предыдущем туре, победили только «Селтик» в ЛЧ.

У Карло есть объяснения, что пошло не так против «Райо»:

«Соперник чаще выигрывал единоборства. Это был скверный вечер, вот и все. Нам следовало поменять стратегию, но мы не сделали этого и поплатились. И мы проиграли почти все дуэли.

Винисиус не реализовал два или три момента, которые обычно использует. Это был не лучший наш матч. Насчет рефери у меня нет мнения. Для этого существует ВАР.

Нам не хватает свежести, но это нормально после стольких матчей. Теперь нужно проанализировать первую половину сезона, выделить хорошее. Мы в плей-офф Лиги чемпионов и успешно выступаем в Ла Лиге. Нужно удачно провести матч с «Кадисом», отдохнуть и возвращаться к работе», – резюмировал Анчелотти.

До перерыва на чемпионат мира «Реалу» осталось 10 числа сыграть дома с «Кадисом».

Райо Вальекано – Реал Мадрид 3:2 (2:2, 1:0)
Дата проведения
7 ноября, 23.00, «Кампо де Вальекас»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – Комесанья, 1:1 – 37, пенальти Модрич, 1:2 – 41 Милитао, 2:2 – 44 Гарсия, 3:2 – 67, пенальти Трехо.
Райо ВальеканоДимитриевски, Балиу, Лежен, Катена, Фран Гарсия, Трехо (Унаи Лопес, 71), Гарсия (Сальви Санчес, 88), Паласон (Чаваррия, 88), Комесанья (Сисс, 79), Оскар Валентин, Камельо (Фалькао, 88).
Реал МадридКуртуа, Карвахаль (Васкес, 85), Алаба, Милитао, Менди (Начо, 85), Модрич (Мариано Диас, 79), Вальверде, Тчуамени (Камавинга, 69), Асенсио, Винисиус Жуниор, Родриго.
Предупреждения:
Катена (2), Винисиус Жуниор (11), Трехо (48), Модрич (60), Карвахаль (65), Родриго (70), Балиу (87), Чаваррия (90), Васкес (90).
Удаление:
Ираола (61).

В Испании Крооса называют «Ice Man» – он спокойный и очень-очень старомодный

Фото: REUTERS/Susana Vera

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные