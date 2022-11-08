«Реал» вдруг получил от «Райо» – это первое важное поражение сезона. Пропустили «Барсу» в лидеры

По делу.

«Реал» неожиданно оступился в пригороде Мадрида – проиграл «Райо Вальекано». Мадридцы пропустили первыми, вроде бы перевернули и забили два – но «Райо» забрал контроль, забил дважды и довел матч до заслуженной победы.

Да-да, особенность в том, что андердог победил по делу.

Победный пенальти «Райо» пришлось перебивать – из-за выхода Тибо Куртуа с линии ворот. «Я не знаю, дело тут в Куртуа или в ком-то, кто вбежал в штрафную. Но нечто подобное происходит в каждом матче. И подход должен в таком случае быть одинаково строгим ко всем», – заключил Лукас Васкес.

• «Реал» проиграл впервые в этом сезоне Ла Лиги – и во второй раз в сезоне. Кстати, «РБ Лейпциг» тоже обыграл мадридцев со счетом 3:2, но это было уже после того, как команда Карло Анчелотти забронировала место в плей-офф. Так что именно сейчас первое настоящее, важное поражение «Реала».

«Барселона» благодаря этому стала лидером: у нее 34 очка (и впечатляющая разница 31:4), у «Реала» – 32. Отрыв двух топов уже большой, дальше идут «Атлетико» и «Бетис» с 24 очками.

• «Райо» забил три гола «Реалу» в Ла Лиге впервые с октября 1977-го. И это всего второй раз в Примере.

• У «Реала» всего два сухих матча в 13 турах Ла Лиги – это худший показатель за девять лет, такой же был в сезоне-2013/14, когда команду как раз тренировал Карло Анчелотти.

• Из плюсов – «Реал» забил уже девять мячей из-за штрафной, повторив достижение «Барселоны» сезона-2012/13 по итогам первых 13 матчей.

• Еще из минусов – у «Реала» только одна победа за четыре последних матча. Проиграли «Лейпцигу», сыграли вничью с «Жироной» в предыдущем туре, победили только «Селтик» в ЛЧ.

У Карло есть объяснения, что пошло не так против «Райо»:

«Соперник чаще выигрывал единоборства. Это был скверный вечер, вот и все. Нам следовало поменять стратегию, но мы не сделали этого и поплатились. И мы проиграли почти все дуэли.

Винисиус не реализовал два или три момента, которые обычно использует. Это был не лучший наш матч. Насчет рефери у меня нет мнения. Для этого существует ВАР.

Нам не хватает свежести, но это нормально после стольких матчей. Теперь нужно проанализировать первую половину сезона, выделить хорошее. Мы в плей-офф Лиги чемпионов и успешно выступаем в Ла Лиге. Нужно удачно провести матч с «Кадисом», отдохнуть и возвращаться к работе», – резюмировал Анчелотти.

До перерыва на чемпионат мира «Реалу» осталось 10 числа сыграть дома с «Кадисом».

Фото: REUTERS/Susana Vera