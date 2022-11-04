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Похоже, Зидан возглавит Францию после ЧМ-2022. Ради сборной отказал «МЮ», «ПСЖ» и «Челси»

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Долгожданный камбэк.

Зинедин Зидан после ухода из «Реала» уже больше года сидит без работы – но, похоже, совсем скоро мы снова увидим великого француза в деле. Как утверждает Libertad Digital, у Зидана уже есть договоренность с Федерацией футбола Франции (FFF), что он сменит Дидье Дешама на посту тренера сборной после чемпионата мира. Вне зависимости от результата.

«Скучаю ли я по тренерскому костюму? Уже скоро вы увидите меня на скамейке», – Зидан говорил о возвращении в конце октября.

В июне Зинедин в интервью L’Equipe признавался, что мечтает именно о сборной Франции: «Надеюсь, однажды я стану тренером национальной команды. Когда? Это зависит не от меня. Но я хочу отработать полный цикл со сборной. Я играл за Францию, и это лучшее, что когда-либо случались со мной!

Это должно произойти. Не знаю, после ЧМ-2022 или нет. Сейчас у команды свои цели. Я просто буду готов, когда представится возможность». 

Зидана хотели «МЮ», «ПСЖ» и «Челси». Отказал всем 

Слухи о новом месте работы Зинедина появлялись почти сразу после того, как француз покинул «Реал».

• ‎Одним из главных претендентов на Зидана был «МЮ». Осенью 2021 года английский клуб хотел, чтобы француз сменил на посту тренера Оле-Гуннара Сульшера, но прилетел отказ – французские медиа писали, что его жена не хотела переезжать в Англию, да и сам тренер хотел отдохнуть от футбола. 

•‎ Был заинтересован и «ПСЖ», который искал замену Маурисио Почеттино. Француз не захотел приходить в клуб в середине сезона, но парижан это не смутило – руководство было готово ждать до лета. Но тогда выяснилось, что Зидан ждет предложения от сборной Франции, и парижский клуб переключился на другие кандидатуры.

•‎ RMC Sport писал, что Зидан готов работать только в «ПСЖ», «Баварии», «Ювентусе» и «Реале». Нежелание ехать в один из английских клубов Зинедин объяснял так: «Я понимаю английский язык, но не владею им в совершенстве. Знаю, есть тренеры, которые работают с клубами, не зная языка. Но у меня иной метод».

•‎ Последним клубом, который пытался договориться с Зиданом, был «Челси». Sky Sports писал, что после ухода Томаса Тухеля клуб вел переговоры, но безуспешно.

Что Зидан делал после ухода из «Реала»?

Ничего сверхъестественного – для этого достаточно заглянуть в соцсети Зидана.

Француз проводил много времени с супругой.

Играл в падел – это смесь большого тенниса, настольного тенниса и сквоша.

Встречался с партнерами по сборной Франции образца ЧМ-1998. Всех узнали?

И поддерживал себя в отличной физической форме, конечно.

В мае Зидан стал дедом – в 49 лет. «Она не будет звать меня дедушкой. Я не буду ей отвечать», – так француз подшучивал над внучкой.

Соскучились по Зидану в роли тренера?

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Фото: Gettyimages.ru/Aurelien Meunier; Instagram/zidane

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