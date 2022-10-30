В этом сезоне с новым партнером-букмекером центральную игру отдельно продвигают под брендом Winline Матч тура и добавляют к футболу элементы шоу из большой индустрии развлечений.

Перед игрой «Краснодар» – «Зенит», закрывающей первый круг, выбрали не музыкальное выступление, а световое шоу.

Прямо на поле за несколько минут до старта матча. Вышло впечатляюще! (Вот тут полное видео, если ниже вы его не видите).

Стильные образы клубов – бык и лев, красивые метафоры в представлении соперников и вообще очень яркое исполнение.

Говорят, что столько светового оборудования, как сейчас на стадионе «Краснодара», никогда у нас в стране не использовали.

Мы привыкли видеть что-то подобное на хоккейных аренах, в том числе в России – но тут гораздо больше арена, гораздо больше масштаб. Поэтому смотрится классно.

А вам понравилось? Хотите видеть подобное на наших стадионах чаще?