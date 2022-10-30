Световое шоу на арене «Краснодара» – 🤩 🤩 🤩 . Две минуты ярких образов прямо на поле
В этом сезоне с новым партнером-букмекером центральную игру отдельно продвигают под брендом Winline Матч тура и добавляют к футболу элементы шоу из большой индустрии развлечений.
Перед игрой «Краснодар» – «Зенит», закрывающей первый круг, выбрали не музыкальное выступление, а световое шоу.
Прямо на поле за несколько минут до старта матча. Вышло впечатляюще! (Вот тут полное видео, если ниже вы его не видите).
Стильные образы клубов – бык и лев, красивые метафоры в представлении соперников и вообще очень яркое исполнение.
Говорят, что столько светового оборудования, как сейчас на стадионе «Краснодара», никогда у нас в стране не использовали.
Мы привыкли видеть что-то подобное на хоккейных аренах, в том числе в России – но тут гораздо больше арена, гораздо больше масштаб. Поэтому смотрится классно.
А вам понравилось? Хотите видеть подобное на наших стадионах чаще?
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