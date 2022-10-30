«Лидс» обыграл «Ливерпуль» на «Энфилде» впервые с 2001-го – автор победного гола родился спустя полгода после того матча
Клопп недоволен игрой в защите.
«Ливерпуль» проиграл второй матч АПЛ подряд – сначала последней команде в таблице, теперь предпоследней. Теперь победу с «Энфилда» увез «Лидс» – 2:1.
В первом тайме команды обменялись голами. «Лидс» открыл счет благодаря курьезному голу Родриго: защитник «Ливерпуля» Джо Гомес отдал вратарю, но Алиссон поскользнулся – Родриго добивал в пустые.
«Ливерпуль» сравнял через 10 минут: Робертсон навесил с левого фланга, Салах не промахнулся с линии вратарской.
Статистика первого тайма была более контрастной: примерное равенство по ударам (6-9, 3-2 в створ), но по владению доминировал «Ливерпуль» (69%-31%).
Во втором тайме хозяева вжали соперника в штрафную и давили (16-5 по ударам и такое же соотношение по владению), но забил «Лидс».
Победный на 89-й минуте закатил Крисенсио Саммервилл: подобрал мяч в штрафной и пробил в дальний, «Ливерпуль» отыграться уже не успел. «Лидс» вырвал первую победу на «Энфилде» с 2001-го – не выигрывали там 21 год.
«Ливерпуль» опустился на 9-е место в таблице, его обогнал «Брайтон», обыгравший дома «Челси» (4:1). От лидирующего «Ман Сити» «Ливерпуль» отделяют уже 13 очков.
Юрген Клопп остался недоволен действиями команды в защите: «Нельзя защищаться так, как мы защищались в эпизоде со вторым голом. Но мы так защищались, поэтому и проиграли. Иначе было бы очко, и мы пошли бы дальше. А сейчас у нас ничего нет, и это совсем другое ощущение».
• Поражение от «Лидса» стало для «Ливерпуля» уже третьим за пять последних матчей – до этого проиграли в гостях «Арсеналу» и «Ноттингем Форрест».
• Помните беспроигрышную серию Вирджила ван Дейка на «Энфилде»? Так вот, она прервалась: после перехода в 2018-м нидерландский защитник до матча с «Лидсом» не потерпел ни одного поражения на «Энфилде». Накопилась аж 71 игра – 59 побед и 11 ничьих. «Лидс» решил, что хватит.
• Победный мяч на счету Крисенсио Саммервилла – юный нидерландец родился 30 октября 2001 года, полгода спустя последней победы «Лидса» на «Энфилде».
- Дата проведения
- 29 октября, 21.45, «Энфилд»
- Голы:
- 0:1 – 4 Родриго, 1:1 – 14 Салах, 1:2 – 89 Саммервилл.
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Ливерпуль –
Алиссон, Александер-Арнолд (Милнер, 79), ван Дейк, Гомес, Робертсон, Эллиотт (Джонс, 60), Тиаго Алькантара, Фабиньо (Хендерсон, 61), Фирмино, Салах, Нуньес.
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Лидс –
Мелье, Кристенсен, Купер, Кох, Стрейк, Рока, Адамс, Харрисон (Ньонто, 72), Ааронсон, Родриго (Бэмфорд, 52), Саммервилл (Эйлинг, 90).
- Предупреждение:
- Саммервилл (90).
Фото: Gettyimages.ru/Nathan Stirk
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