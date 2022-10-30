Вы это видели?
Блог

«Лидс» обыграл «Ливерпуль» на «Энфилде» впервые с 2001-го – автор победного гола родился спустя полгода после того матча

Крисенсио Саммервилл Крисенсио Саммервилл
Лидс Лидс
Ливерпуль Ливерпуль
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Футбол Футбол

Клопп недоволен игрой в защите.

«Ливерпуль» проиграл второй матч АПЛ подряд – сначала последней команде в таблице, теперь предпоследней. Теперь победу с «Энфилда» увез «Лидс» – 2:1.

В первом тайме команды обменялись голами. «Лидс» открыл счет благодаря курьезному голу Родриго: защитник «Ливерпуля» Джо Гомес отдал вратарю, но Алиссон поскользнулся – Родриго добивал в пустые.

«Ливерпуль» сравнял через 10 минут: Робертсон навесил с левого фланга, Салах не промахнулся с линии вратарской.

Статистика первого тайма была более контрастной: примерное равенство по ударам (6-9, 3-2 в створ), но по владению доминировал «Ливерпуль» (69%-31%).

Во втором тайме хозяева вжали соперника в штрафную и давили (16-5 по ударам и такое же соотношение по владению), но забил «Лидс».

Победный на 89-й минуте закатил Крисенсио Саммервилл: подобрал мяч в штрафной и пробил в дальний, «Ливерпуль» отыграться уже не успел. «Лидс» вырвал первую победу на «Энфилде» с 2001-го – не выигрывали там 21 год.

«Ливерпуль» опустился на 9-е место в таблице, его обогнал «Брайтон», обыгравший дома «Челси» (4:1). От лидирующего «Ман Сити» «Ливерпуль» отделяют уже 13 очков.

Юрген Клопп остался недоволен действиями команды в защите: «Нельзя защищаться так, как мы защищались в эпизоде со вторым голом. Но мы так защищались, поэтому и проиграли. Иначе было бы очко, и мы пошли бы дальше. А сейчас у нас ничего нет, и это совсем другое ощущение».

• Поражение от «Лидса» стало для «Ливерпуля» уже третьим за пять последних матчей – до этого проиграли в гостях «Арсеналу» и «Ноттингем Форрест».

• Помните беспроигрышную серию Вирджила ван Дейка на «Энфилде»? Так вот, она прервалась: после перехода в 2018-м нидерландский защитник до матча с «Лидсом» не потерпел ни одного поражения на «Энфилде». Накопилась аж 71 игра – 59 побед и 11 ничьих. «Лидс» решил, что хватит.

• Победный мяч на счету Крисенсио Саммервилла – юный нидерландец родился 30 октября 2001 года, полгода спустя последней победы «Лидса» на «Энфилде».

Ливерпуль – Лидс 1:2 (1:1, 0:1)
Дата проведения
29 октября, 21.45, «Энфилд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – Родриго, 1:1 – 14 Салах, 1:2 – 89 Саммервилл.
ЛиверпульАлиссон, Александер-Арнолд (Милнер, 79), ван Дейк, Гомес, Робертсон, Эллиотт (Джонс, 60), Тиаго Алькантара, Фабиньо (Хендерсон, 61), Фирмино, Салах, Нуньес.
ЛидсМелье, Кристенсен, Купер, Кох, Стрейк, Рока, Адамс, Харрисон (Ньонто, 72), Ааронсон, Родриго (Бэмфорд, 52), Саммервилл (Эйлинг, 90).
Предупреждение:
Саммервилл (90).

Фото: Gettyimages.ru/Nathan Stirk

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные