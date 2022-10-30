«Лидс» обыграл «Ливерпуль» на «Энфилде» впервые с 2001-го – автор победного гола родился спустя полгода после того матча

Клопп недоволен игрой в защите.

«Ливерпуль» проиграл второй матч АПЛ подряд – сначала последней команде в таблице, теперь предпоследней. Теперь победу с «Энфилда» увез «Лидс» – 2:1.

В первом тайме команды обменялись голами. «Лидс» открыл счет благодаря курьезному голу Родриго: защитник «Ливерпуля» Джо Гомес отдал вратарю, но Алиссон поскользнулся – Родриго добивал в пустые.

«Ливерпуль» сравнял через 10 минут: Робертсон навесил с левого фланга, Салах не промахнулся с линии вратарской.

Статистика первого тайма была более контрастной: примерное равенство по ударам (6-9, 3-2 в створ), но по владению доминировал «Ливерпуль» (69%-31%).

Во втором тайме хозяева вжали соперника в штрафную и давили (16-5 по ударам и такое же соотношение по владению), но забил «Лидс».

Победный на 89-й минуте закатил Крисенсио Саммервилл: подобрал мяч в штрафной и пробил в дальний, «Ливерпуль» отыграться уже не успел. «Лидс» вырвал первую победу на «Энфилде» с 2001-го – не выигрывали там 21 год.

«Ливерпуль» опустился на 9-е место в таблице, его обогнал «Брайтон», обыгравший дома «Челси» (4:1). От лидирующего «Ман Сити» «Ливерпуль» отделяют уже 13 очков.

Юрген Клопп остался недоволен действиями команды в защите: «Нельзя защищаться так, как мы защищались в эпизоде со вторым голом. Но мы так защищались, поэтому и проиграли. Иначе было бы очко, и мы пошли бы дальше. А сейчас у нас ничего нет, и это совсем другое ощущение».

• Поражение от «Лидса» стало для «Ливерпуля» уже третьим за пять последних матчей – до этого проиграли в гостях «Арсеналу» и «Ноттингем Форрест».

• Помните беспроигрышную серию Вирджила ван Дейка на «Энфилде»? Так вот, она прервалась: после перехода в 2018-м нидерландский защитник до матча с «Лидсом» не потерпел ни одного поражения на «Энфилде». Накопилась аж 71 игра – 59 побед и 11 ничьих. «Лидс» решил, что хватит.

• Победный мяч на счету Крисенсио Саммервилла – юный нидерландец родился 30 октября 2001 года, полгода спустя последней победы «Лидса» на «Энфилде».

Фото: Gettyimages.ru/Nathan Stirk