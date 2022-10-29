Отмененный гол Кейна «Спортингу» обсуждали неделю. Вот объяснение логики судей

Засчитать нельзя отменить?

Обсуждение отмененного гола Кейна «Спортингу» (1:1) продолжается. На Sports.ru было много возмущенных комментариев. Некоторые предполагали, что рисовать линии по защитнику в этом эпизоде было бессмысленно, ведь пас отдавался игроком, который был ближе к воротам, чем адресат.

В западных медиа тоже долго обсуждали решение главного судьи Данни Маккели из Нидерландов и ВАР Пола ван Букела. Например, главный спец ESPN по ВАР и судейству Дэйл Джонсон обратился в УЕФА за разбором. Вот тезисы журналиста.

• В УЕФА ответили, что все линии чертила полуавтоматическая система определения офсайда. Напомним, официальная картинка, переданная телевещателям, выглядит так:

А вот, например, ракурс по линии ворот. Здесь офсайд Кейна просматривается лучше. Но вопрос, кто был ближе к воротам (Кейн или мяч), остается.

• В момент паса Кейн остается в активном офсайде перед передачей Эмерсона. У ВАР нет другого выхода, кроме как отменить гол из-за того, что Кейн располагается впереди и защитника, и мяча. При определении офсайда не имеет значения направление паса. Учитывается только положение футболиста относительно предпоследнего игрока соперника и, если надо, положение мяча.

• Для определения офсайда берется исключительно передняя часть мяча. Ни середина, ни какая-либо другая его часть. Именно там проводит линию технология Hawk-Eye. Отдающий пас Эмерсон здесь не играет никакой роли , важно только положение мяча.

Правда, судя по этому скриншоту, офсайд не самый явный даже относительно последнего защитника, а не мяча.

Напомним, как работает полуавтоматическая система определения офсайдов

• Система фиксирует офсайды благодаря 22 датчикам, она способна отслеживать 29 точек тела каждого футболиста.

• В мяче никаких датчиков нет: он не может отслеживаться с такой же точностью, как тело футболиста.

• Система еще несовершенна и нуждается в доработке, считает Джонсон. Чтобы определить офсайд Кейна, ей понадобилось аж 3,5 минуты, которые команды провели в неопределенном состоянии. Хотя изначально предполагалось, что система будет работать мгновенно.

Как этот гол мог изменить расклад в группе «Тоттенхэма»?

Гол забили на шестой компенсированной к матчу минуте. Так что с большой вероятностью он мог оказаться победным и увеличить отрыв «Тоттенхэма» до трех очков перед шестым туром. В этом случае лондонцам хватило бы для выхода в плей-офф и выездной ничьей с «Марселем». Сейчас гарантировать выход из группы без оглядки на соперников можно только победой.

Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill; REUTERS/Tony Obrien TPX IMAGES OF THE DAY; кадры трансляции «Матч ТВ»