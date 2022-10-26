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«Юве» теперь точно без плей-офф. Получил от «Бенфики» три еще в первом тайме – впервые в истории ЛЧ

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Всего 3 очка. Кошмар.

История «Ювентуса» в этой Лиге чемпионов практически закончена – туринцы проиграли «Бенфике» в пятом туре группового этапа и потеряли шансы на плей-офф.

• «Юве» пропустил три гола еще в первом тайме – подобное случилось с ним впервые в Лиге чемпионов (речь именно об этом формате, в Кубке чемпионов такое бывало).

Самым красивым стал гол Рафы Силвы – ох уж эта пятка!

• Во втором тайме «Юве» помчался спасаться, уступал 1:4, но отыграл два гола. Но в оставшиеся 10 минут скорее «Бенфика» была ближе к пятому мячу, чем «Юве» к тому, чтобы сравнять счет – Рафа Силва улетел один на один с центра поля, но пробил в штангу.

•  В первом тайме «Бенфика» была острее соперника, больше владела мячом и била по воротам. Во втором ситуация практически не изменилась, разве что «Юве» лучше реализовал моменты. По xG гости, кстати, были острее – 2,71 против 2,85.

• У «Ювентуса» всего три очка после пяти туров – обыграли дома «Маккаби» из Хайфы, соседа по таблице, у которого те же три очка. И да, они тоже за победу над «Ювентусом». 

• «Бенфика» и «ПСЖ» набрали по 11 очков и напрямую вышли в 1/8 финала ЛЧ. Кстати, у лиссабонцев еще и шикарная серия без поражений – 20 матчей.

• Учитывая, что в последнем туре «Ювентусу» играть как раз с парижанами, есть вероятность, что три очка с «Маккаби» так и останутся единственными в этой ЛЧ.

• Последний раз «Ювентус» не выходил из группы в 2013 году, да и вообще это нечастое событие – всего четвертый раз за 20 лет. Забавно, что два провала в группе оказались сопряжены с «Маккаби» Хайфа – в 2009-м эта команда тоже была в компании с «Ювентусом».

• Если «Юве» не обыграет «ПСЖ», то установит собственный антирекорд по набранным в группе ЛЧ очкам. До этого худший показатель равнялся 6 очкам, его дважды набирали, когда не пробирались в следующий раунд.

• В чемпионате туринцы тоже страдают: восьмое место, 19 очков в 11 матчах и отставание от лидера («Наполи») в 10 очков. После 0:2 от «Маккаби» в четвертом туре Аллегри закрыл команду на базе, а фанаты требовали его отставки.

Сколько еще боссы «Юве» будут доверять тренеру?

Бенфика Португалия – Ювентус Италия 4:3 (3:1, 1:2)
Дата проведения
25 октября, 22.00, «Эштадиу да Луш»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 17 Антониу Силва, 1:1 – 21 Кин, 2:1 – 28, пенальти Жоау Мариу, 3:1 – 35 Рафа Силва, 4:1 – 50 Рафа Силва, 4:2 – 77 Милик, 4:3 – 79 Маккенни.
БенфикаВлаходимос, Ба (Жилберто, 81), Отаменди, Антониу Силва, Гримальдо, Жоау Мариу (Шикинью, 90), Рафа Силва (Муса, 87), Эурснес, Флорентину, Фернандес, Гонсалу Рамуш (Нерес, 87).
ЮвентусШченсны, Бонуччи (Алекс Сандро, 60), Данило, Гатти, Куадрадо (Миретти, 60), Костич (Айлинг, 70), Рабьо, Локателли, Маккенни, Кин (Милик, 46), Влахович (Соуле, 70).
Предупреждения:
Данило (62), Фернандес (84).

Фото: eastnews.ru/AP Photo/Armando Franca; REUTERS/Pedro Nunes

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