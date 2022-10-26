«Юве» теперь точно без плей-офф. Получил от «Бенфики» три еще в первом тайме – впервые в истории ЛЧ
Всего 3 очка. Кошмар.
История «Ювентуса» в этой Лиге чемпионов практически закончена – туринцы проиграли «Бенфике» в пятом туре группового этапа и потеряли шансы на плей-офф.
• «Юве» пропустил три гола еще в первом тайме – подобное случилось с ним впервые в Лиге чемпионов (речь именно об этом формате, в Кубке чемпионов такое бывало).
Самым красивым стал гол Рафы Силвы – ох уж эта пятка!
• Во втором тайме «Юве» помчался спасаться, уступал 1:4, но отыграл два гола. Но в оставшиеся 10 минут скорее «Бенфика» была ближе к пятому мячу, чем «Юве» к тому, чтобы сравнять счет – Рафа Силва улетел один на один с центра поля, но пробил в штангу.
• В первом тайме «Бенфика» была острее соперника, больше владела мячом и била по воротам. Во втором ситуация практически не изменилась, разве что «Юве» лучше реализовал моменты. По xG гости, кстати, были острее – 2,71 против 2,85.
• У «Ювентуса» всего три очка после пяти туров – обыграли дома «Маккаби» из Хайфы, соседа по таблице, у которого те же три очка. И да, они тоже за победу над «Ювентусом».
• «Бенфика» и «ПСЖ» набрали по 11 очков и напрямую вышли в 1/8 финала ЛЧ. Кстати, у лиссабонцев еще и шикарная серия без поражений – 20 матчей.
• Учитывая, что в последнем туре «Ювентусу» играть как раз с парижанами, есть вероятность, что три очка с «Маккаби» так и останутся единственными в этой ЛЧ.
• Последний раз «Ювентус» не выходил из группы в 2013 году, да и вообще это нечастое событие – всего четвертый раз за 20 лет. Забавно, что два провала в группе оказались сопряжены с «Маккаби» Хайфа – в 2009-м эта команда тоже была в компании с «Ювентусом».
• Если «Юве» не обыграет «ПСЖ», то установит собственный антирекорд по набранным в группе ЛЧ очкам. До этого худший показатель равнялся 6 очкам, его дважды набирали, когда не пробирались в следующий раунд.
• В чемпионате туринцы тоже страдают: восьмое место, 19 очков в 11 матчах и отставание от лидера («Наполи») в 10 очков. После 0:2 от «Маккаби» в четвертом туре Аллегри закрыл команду на базе, а фанаты требовали его отставки.
Сколько еще боссы «Юве» будут доверять тренеру?
- Дата проведения
- 25 октября, 22.00, «Эштадиу да Луш»
- Голы:
- 1:0 – 17 Антониу Силва, 1:1 – 21 Кин, 2:1 – 28, пенальти Жоау Мариу, 3:1 – 35 Рафа Силва, 4:1 – 50 Рафа Силва, 4:2 – 77 Милик, 4:3 – 79 Маккенни.
-
Бенфика –
Влаходимос, Ба (Жилберто, 81), Отаменди, Антониу Силва, Гримальдо, Жоау Мариу (Шикинью, 90), Рафа Силва (Муса, 87), Эурснес, Флорентину, Фернандес, Гонсалу Рамуш (Нерес, 87).
-
Ювентус –
Шченсны, Бонуччи (Алекс Сандро, 60), Данило, Гатти, Куадрадо (Миретти, 60), Костич (Айлинг, 70), Рабьо, Локателли, Маккенни, Кин (Милик, 46), Влахович (Соуле, 70).
Фото: eastnews.ru/AP Photo/Armando Franca; REUTERS/Pedro Nunes
Комментарии