Кто же ошибся?

В 11-м туре АПЛ «МЮ» принимал на «Олд Траффорд» «Ньюкасл» и скатал нулевую ничью. Не обошлось без спорных моментов.

На 48-й минуте Криштиану Роналду открыл счет, но главный судья Крэйг Поусон отменил гол. Португалец воспринял это спокойно и побрел на свою половину. Все самое интересное началось дальше.

Прозвучал свисток арбитра, и защитник «Ньюкасла» Фабиан Шер откинул мяч назад на вратаря Ника Поупа.

Можно было решить, что мяч уже в игре – так подумал и Криштиану, который отобрал мяч у бездействовавшего Поупа и забил в пустые.

Поусон отменил гол – вокруг него сбежались игроки «МЮ», но судья был непреклонен. На табло остались нули. Болельщики в твиттере отмечали, что с трибун слышали свисток арбитра, поэтому касание Шера следовало расценивать как пас вратарю.

Эрик тен Хаг после матча сказал, что тоже не понял решения Поусона: «У меня нет комментариев, вы и так все видели. Я поделился мнением с арбитрами. Все видели, что случилось на поле в этом матче».

Эдди Хау поддержал арбитра: «Видел этот эпизод, и для меня было очевидно, что Фаби еще не развел мяч. Он дал сделать эту Нику [Поупу]. Я не знаю, дал ли судья свисток, но не думаю, что ему нужно было переигрывать эпизод. Я четко увидел, что Ник готовился разыграть свободный удар, а потом Роналду отобрал у него мяч. Было бы сложно принять этот гол, если бы его засчитали. Для меня было очевидно, что мяч не был в игре».

Что у Роналду в этом сезоне АПЛ?

Криштиану забил лишь однажды за восемь матчей чемпионата Англии-2022/23 – «Эвертону» в 10-м туре. Старт против «Ньюкасла» стал для Роналду первым за 2 месяца: последний раз он выходил с первых минут против «Брентфорда» 13 августа.

В матче с «Ньюкаслом» у Криштиану Роналду неважная статистика: 1 неточный удар, 58% точности передач, желтая карточка и замена на 72-й минуте. Тен Хаг так объяснил замену Роналду: «У «МЮ» 4 матча за 10 дней, нужно, чтобы форварды были свежими».

Кажется, этот гол мог приободрить Криштиану и немного улучшить его статистику, но Поусон был против. Ждем голов от Роналду в следующих матчах?

Фото: REUTERS/David Klein