Только «Ливерпулю» удается остановить Холанда. Теперь прервали 10-матчевую голевую серию

Как они это делают?

Эрлинга Холанда все же остановили – да, это возможно. «Ливерпуль» выиграл у «Ман Сити» (1:0) и сдержал киборга.

Это и правда событие, учитывая бешеную результативность норвежца: он бьет рекорд за рекордом и наколотил уже 20 голов в 14 матчах сезона-2022/23.

Холанд ушел без гола впервые с августа: забивал два месяца подряд!

Хотя и «Ливерпуль» мог от него получить: Эрлинг опасно бил головой и мощно – с линии штрафной, но все потащил Алиссон. В сумме Холанд нанес шесть ударов: три в створ, один мимо и еще два заблокировали. Итого сделал 39 касаний (действий с мячом), для норвежца это даже много, и одну обостряющую передачу.

Холанд не забил впервые за 10 матчей: голевая серия началась 21 августа в матче с «Ньюкаслом» (3:3). А без гола Эрлинг уходил предыдущий раз 13 августа, когда «Ман Сити» обыграл «Борнмут» (4:0) – больше двух месяцев назад.

Похоже, только «Ливерпуль» может сдержать этого монстра: сначала подавил его в Суперкубке (3:1), а потом и в чемпионате.

Во всех остальных матчах сезона Холанд или забивал, или делал ассист.

Помните, что у Холанда первая официальная игра за «Сити» не получилась? Как раз с «Ливерпулем»

В той игре за Суперкубок Эрлингу не везло.

• У норвежца было всего 16 встреч с мячом за матч – с учетом того, что он еще и начинал игру с центра поля. Мяч до Холанда просто не доходил. Для сравнения, у Нуньеса было 11 касаний за полчаса.

• Тем не менее, в первом тайме у форварда «Сити» было два неплохих момента: сначала он сам втащил мяч в штрафную и пробил в падении – Адриан парировал. Этот удар остался единственным от Холанда в створ.

• Единственный гол «Сити» в матче забил другой новичок – Хулиан Альварес. А вот у Холанда было еще два шанса уже в добавленное время. Он даже забил, но пас ему отдали уже из-за пределов поля – отмена.

Потом Эрлинг добивал без сопротивления практически с линии вратарской, но попал в перекладину.

Но дальше у норвежца все заработало – и он мчит к рекордам АПЛ. Учитывая, что Холанд забил 15 на самом старте сезона, у него высокие шансы обойти Алана Ширера и Энди Коула (по 34 гола за сезон) и установить абсолютный рекорд АПЛ.

Хотя работы еще много, а новый матч с «Ливерпулем» только в апреле.

Фото: REUTERS/Phil Noble