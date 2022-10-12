«Мбаппе предпочитает играть справа». Очень странная надпись в блокноте Гальтье
Во время матча «ПСЖ» – «Бенфика» (1:1) в ТВ-трансляцию попал любопытный кадр – задумчивый тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье с ручкой и блокнотом в руках, и на обратной стороне блокнота написано «Килиан предпочитает [играть] справа».
Надпись явно не сходится с событиями матча.
Вот тепловая карта действий с мячом Мбаппе в матче. Большая часть – на левой стороне поля.
Ниже – карта пасов. Тоже явный уклон ближе к левой бровке.
Попытки дриблинга (их аж восемь) – тоже на левой стороне.
Мбаппе почти никогда не играет на правом фланге
Наверняка надпись удивит всех, кто внимательно следит за «ПСЖ» и Мбаппе.
• В текущем сезоне и в сезоне-2021/22 Мбаппе ни разу не начинал матч справа в атаке.
• В сезонах-2020/21 и 2019/20 он стартовал справа лишь по одному разу в год – оба были в Лиге чемпионов.
• В сезоне-2018/19 трижды начинал справа в ЛЧ и трижды – в Лиге 1.
• Лишь в сезоне-2017/18 Килиан часто появлялся справа: 7 матчей в ЛЧ и 15 игр в Лиге 1.
• До этого был отрезок в «Монако», где Мбаппе тоже почти не играл справа: один матч в Лиге 1-2016/17 и две игры в Лиге 1-2015/16.
В этом сезоне Мбаппе чаще играет центрального нападающего. Вероятно, ему не очень нравится
Мбаппе рассказывал, как отличается его новая позиция в «ПСЖ» от роли в сборной Франции: «В сборной я играю иначе – гораздо больше свободы, чем в клубе. У тренера есть чистая девятка вроде Оливье Жиру, который плотно играет против центральных защитников, а я спускаюсь и ищу свободное пространство. В «ПСЖ» я наконечник, это совсем другая игра».
Гальтье отвечал, что клуб искал чистую девятку во время летнего трансферного окна, но так никого и не купил на эту позицию.
Позже Мбаппе высказывал недовольство новой ролью через сторис в инстаграме, а Гальтье говорил, что Мбаппе без Неймара и Месси выглядит сиротливо.
Похоже, Мбаппе хочет уйти из «ПСЖ». Что об этом известно?
- Дата проведения
- 11 октября, 22.00, «Парк де Пренс»
- Голы:
- 1:0 – 39, пенальти Мбаппе, 1:1 – 62, пенальти Жоау Мариу.
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ПСЖ –
Доннарумма, Хакими, Рамос, Данилу Перейра, Маркиньос, Бернат (Мукиеле, 85), Верратти, Сарабия (Экитик, 74), Витинья (Фабиан Руис, 85), Неймар, Мбаппе (Солер, 90).
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Бенфика –
Влаходимос, Ба (Жилберто, 63), Отаменди, Антониу Силва, Гримальдо, Жоау Мариу (Шикинью, 90), Рафа Силва (Дракслер, 78), Эурснес, Флорентину (Диогу Гонсалвеш, 78), Фернандес, Гонсалу Рамуш (Пиньо, 77).
- Предупреждения:
- Отаменди (21), Сарабия (29), Жоау Мариу (43), Флорентину (45), Верратти (61), Фернандес (69), Жилберто (83).
Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes; кадр трансляции
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