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«Мбаппе предпочитает играть справа». Очень странная надпись в блокноте Гальтье

ПСЖ ПСЖ
Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
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Кристоф Гальтье Кристоф Гальтье
Футбол Футбол

Во время матча «ПСЖ» – «Бенфика» (1:1) в ТВ-трансляцию попал любопытный кадр – задумчивый тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье с ручкой и блокнотом в руках, и на обратной стороне блокнота написано «Килиан предпочитает [играть] справа».

Надпись явно не сходится с событиями матча. 

Вот тепловая карта действий с мячом Мбаппе в матче. Большая часть – на левой стороне поля.

Ниже – карта пасов. Тоже явный уклон ближе к левой бровке. 

Попытки дриблинга (их аж восемь) – тоже на левой стороне. 

Мбаппе почти никогда не играет на правом фланге

Наверняка надпись удивит всех, кто внимательно следит за «ПСЖ» и Мбаппе.

• В текущем сезоне и в сезоне-2021/22 Мбаппе ни разу не начинал матч справа в атаке.

• В сезонах-2020/21 и 2019/20 он стартовал справа лишь по одному разу в год – оба были в Лиге чемпионов.

• В сезоне-2018/19 трижды начинал справа в ЛЧ и трижды – в Лиге 1.

• Лишь в сезоне-2017/18 Килиан часто появлялся справа: 7 матчей в ЛЧ и 15 игр в Лиге 1.

• До этого был отрезок в «Монако», где Мбаппе тоже почти не играл справа: один матч в Лиге 1-2016/17 и две игры в Лиге 1-2015/16.

В этом сезоне Мбаппе чаще играет центрального нападающего. Вероятно, ему не очень нравится

Мбаппе рассказывал, как отличается его новая позиция в «ПСЖ» от роли в сборной Франции: «В сборной я играю иначе – гораздо больше свободы, чем в клубе. У тренера есть чистая девятка вроде Оливье Жиру, который плотно играет против центральных защитников, а я спускаюсь и ищу свободное пространство. В «ПСЖ» я наконечник, это совсем другая игра».

Гальтье отвечал, что клуб искал чистую девятку во время летнего трансферного окна, но так никого и не купил на эту позицию. 

Позже Мбаппе высказывал недовольство новой ролью через сторис в инстаграме, а Гальтье говорил, что Мбаппе без Неймара и Месси выглядит сиротливо.

Похоже, Мбаппе хочет уйти из «ПСЖ». Что об этом известно?

ПСЖ Франция – Бенфика Португалия 1:1 (1:0, 0:1)
Дата проведения
11 октября, 22.00, «Парк де Пренс»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 39, пенальти Мбаппе, 1:1 – 62, пенальти Жоау Мариу.
ПСЖДоннарумма, Хакими, Рамос, Данилу Перейра, Маркиньос, Бернат (Мукиеле, 85), Верратти, Сарабия (Экитик, 74), Витинья (Фабиан Руис, 85), Неймар, Мбаппе (Солер, 90).
БенфикаВлаходимос, Ба (Жилберто, 63), Отаменди, Антониу Силва, Гримальдо, Жоау Мариу (Шикинью, 90), Рафа Силва (Дракслер, 78), Эурснес, Флорентину (Диогу Гонсалвеш, 78), Фернандес, Гонсалу Рамуш (Пиньо, 77).
Предупреждения:
Отаменди (21), Сарабия (29), Жоау Мариу (43), Флорентину (45), Верратти (61), Фернандес (69), Жилберто (83).

Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes; кадр трансляции

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