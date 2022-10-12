«Мбаппе предпочитает играть справа». Очень странная надпись в блокноте Гальтье

Во время матча «ПСЖ» – «Бенфика» (1:1) в ТВ-трансляцию попал любопытный кадр – задумчивый тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье с ручкой и блокнотом в руках, и на обратной стороне блокнота написано «Килиан предпочитает [играть] справа».

Надпись явно не сходится с событиями матча.

Вот тепловая карта действий с мячом Мбаппе в матче. Большая часть – на левой стороне поля.

Ниже – карта пасов. Тоже явный уклон ближе к левой бровке.

Попытки дриблинга (их аж восемь) – тоже на левой стороне.

Мбаппе почти никогда не играет на правом фланге

Наверняка надпись удивит всех, кто внимательно следит за «ПСЖ» и Мбаппе.

• В текущем сезоне и в сезоне-2021/22 Мбаппе ни разу не начинал матч справа в атаке.

• В сезонах-2020/21 и 2019/20 он стартовал справа лишь по одному разу в год – оба были в Лиге чемпионов.

• В сезоне-2018/19 трижды начинал справа в ЛЧ и трижды – в Лиге 1.

• Лишь в сезоне-2017/18 Килиан часто появлялся справа: 7 матчей в ЛЧ и 15 игр в Лиге 1.

• До этого был отрезок в «Монако», где Мбаппе тоже почти не играл справа: один матч в Лиге 1-2016/17 и две игры в Лиге 1-2015/16.

В этом сезоне Мбаппе чаще играет центрального нападающего. Вероятно, ему не очень нравится

Мбаппе рассказывал, как отличается его новая позиция в «ПСЖ» от роли в сборной Франции: «В сборной я играю иначе – гораздо больше свободы, чем в клубе. У тренера есть чистая девятка вроде Оливье Жиру, который плотно играет против центральных защитников, а я спускаюсь и ищу свободное пространство. В «ПСЖ» я наконечник, это совсем другая игра».

Гальтье отвечал, что клуб искал чистую девятку во время летнего трансферного окна, но так никого и не купил на эту позицию.

Позже Мбаппе высказывал недовольство новой ролью через сторис в инстаграме, а Гальтье говорил, что Мбаппе без Неймара и Месси выглядит сиротливо.

Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes; кадр трансляции