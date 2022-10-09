Роналду наконец забил в АПЛ! И необычно отпраздновал – что это было?

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Криштиану Роналду наконец-то забил в АПЛ – только в 10-м туре! Португалец остался в запасе на матч против «Эвертона», но экстренно поднялся со скамейки из-за травмы Антони Марсьяля. Роналду вышел на 29-й минуте и забил в самом конце тайма – сделал счет 2:1 в пользу «МЮ» после ассиста Каземиро.

Это первый гол Криша за клуб с игры в этом сезоне. Ранее он забил с пенальти «Шерифу» в Лиге Европы – в АПЛ еще не отличался. Последний его гол в чемпионате Англии случился 2 мая в игре против «Брентфорда».

Возможно, с этим связано и празднование Роналду. Отлегло?

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Кстати, это 700-й гол Роналду в клубной карьере и 144-й гол за «МЮ» во всех турнирах. Он также забил 450 голов за «Реал», 101 – за «Ювентус», 5 – за «Спортинг».

Фото: Gettyimages.ru/Tom Purslow/Manchester United; REUTERS/Phil Noble, Carl Recine; eastnews.ru/Oli SCARFF / AFP