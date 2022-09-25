Криштиану разбил нос в игре с Чехией: героически доиграл, привез пенальти и отдал голевую

Впереди битва с Испанией.

Матч Лиги наций со сборной Чехии (4:0) запомнится Криштиану Роналду не только голевой передачей на гол Диогу Жоты на 82-й минуте. Криштиану разбил нос – португалец полетел в верховое единоборство и столкнулся с вратарем Вацликом. Некоторое время Роналду бегал с пластырем – потом его сняли.

Уже после травмы Роналду привез пенальти: он в прыжке сыграл рукой в штрафной, закрывая лицо. Арбитр Срджан Йованович назначил пенальти после просмотра повтора, но Патрик Шик пробил в штангу.

• После разгромной победы над чехами португальцы вышли на первое место в группе Лиги А. Это произошло благодаря поражению Испании от Швейцарии (1:2). В последнем туре Португалия и Испания сыграют в Браге – матч решит, кто отправится в Финал четырех, который пройдет в следующем июне.

• У Роналду второе результативное действие за последние два матча – до этого он с пенальти забил в ворота «Шерифа» в Лиге Европы. В предыдущих восьми играх сезона Криштиану не набрал ни одного результативного балла. Машина разгоняется?

• Если смотреть только в Лигу наций, то Роналду – лидер сборной Португалии по системе гол+пас. У него 4 (2+2) балла – следом Диогу Жота (1+2) и Бернарду Силва (0+3).

Впереди у Роналду два важнейших матча – за сборную против Испании и за «МЮ» против «Ман Сити». Ждем первых результативных действий в АПЛ?

Фото: Gettyimages.ru/Thomas Eisenhuth; eastnews.ru/Petr David Josek