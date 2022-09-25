Криштиану разбил нос в игре с Чехией: героически доиграл, привез пенальти и отдал голевую

Впереди битва с Испанией.
Матч Лиги наций со сборной Чехии (4:0) запомнится Криштиану Роналду не только голевой передачей на гол Диогу Жоты на 82-й минуте. Криштиану разбил нос – португалец полетел в верховое единоборство и столкнулся с вратарем Вацликом. Некоторое время Роналду бегал с пластырем – потом его сняли.
• После разгромной победы над чехами португальцы вышли на первое место в группе Лиги А. Это произошло благодаря поражению Испании от Швейцарии (1:2). В последнем туре Португалия и Испания сыграют в Браге – матч решит, кто отправится в Финал четырех, который пройдет в следующем июне.
• У Роналду второе результативное действие за последние два матча – до этого он с пенальти забил в ворота «Шерифа» в Лиге Европы. В предыдущих восьми играх сезона Криштиану не набрал ни одного результативного балла. Машина разгоняется?
• Если смотреть только в Лигу наций, то Роналду – лидер сборной Португалии по системе гол+пас. У него 4 (2+2) балла – следом Диогу Жота (1+2) и Бернарду Силва (0+3).
Впереди у Роналду два важнейших матча – за сборную против Испании и за «МЮ» против «Ман Сити». Ждем первых результативных действий в АПЛ?
- Дата проведения
- 24 сентября, 21.45, «Синобо Стэдиум»
- Голы:
- 0:1 – 33 Диогу Далот, 0:2 – 45 Бруну Фернандеш, 0:3 – 52 Диогу Далот, 0:4 – 82 Диогу Жота.
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Чехия –
Вацлик, Цоуфал, Брабец (Кудела, 22), Емелка, Зима, Зелены (Влканова, 64), Соучек (Кухта, 77), Крал, Барак (Шевчик, 63), Шик, Гложек (Черны, 64).
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Португалия –
Диогу Кошта, Диогу Далот, Данилу Перейра (Жоау Мариу, 84), Рубен Диаш, Мариу Руй, Вильям Карвалью (Пальинья, 77), Бруну Фернандеш (Матеуш Нунеш, 77), Бернарду Силва (Рикарду Орта, 67), Рубен Невеш, Роналду, Рафаэл Леау (Диогу Жота, 67).
Фото: Gettyimages.ru/Thomas Eisenhuth; eastnews.ru/Petr David Josek
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