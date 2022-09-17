Московские клубы страдают с «Зенитом»: не могут победить аж 19 матчей, ЦСКА отстал уже на 6 очков

И в этом сезоне все очевидно?

«Зенит» не останавливается: в 10-м туре Мир РПЛ уверенно обыграл московское «Динамо» (2:0). Первая голевая атака началась с привоза Матиаса Норманна: Сергеев отобрал мяч у норвежца и вырезал пас в штрафную на Андрея Мостового, который уложил мяч в левый нижний угол.

На 66-й минуте защитник «Динамо» Роберто Фернандес сбил Ивана Сергеева в метре от штрафной, получил вторую желтую (первую схватил в первом тайме за фол на Малкоме) и удалился.

После удаления «Динамо» не сломалось, но «Зенит» закрепил преимущество вторым голом: Густаво Мантуан пробросил себе на ход, вырвался один-на-один и прошил Шунина.

«Острых моментов у нас было не так много, нам точно не было легко. «Динамо» ждало своего шанса. Во втором тайме им нужно было отыгрываться, пошли вперед агрессивнее. После удаления им стало еще сложнее.

Сейчас четыре очка от второго места, но играть еще 20 матчей. Стоит нам сделать осечку, и все поменяется. Спады будут, неудачные матчи будут: и у нас, и у других команд», – сказал Сергей Семак после матча.

• Александр Дорский в своем телеграм-канале обратил внимание, что первый тайм для «Динамо» стал худшим в атаке в 2022 году. Бело-голубые лишь дважды пробили по воротам – последний раз было скромнее в матче с «Зенитом» в декабре 2021-го. А с сезона-2009 «Динамо» лишь в четырех матчах било реже до перерыва. Кроме того, из штрафной москвичи не нанесли ни одного удара за тайм (так же было в декабрьском матче с «Зенитом» в 2021-м).

• Дополнительную радость «Зениту» обеспечил ЦСКА, который проиграл 0:1 в гостях «Торпедо» и отстал от Петербурга на 6 очков. У «Спартака» есть матч в запасе, но даже победа не приблизит красно-белых к «Зениту» – отрыв сократится только до 7 очков. «Краснодар» в случае победы над «Химками» будет отставать на 6 очков, а «Динамо» вообще позади на 10.

• Теперь главный преследователь «Зенита» – «Ростов», набравший всего на 4 очка меньше. Команды встретятся уже в следующем туре в Петербурге – сыграют 2 октября, всего через три дня после битвы «Зенита» и «Спартака» в Кубке.

• «Зенит» не проигрывает московским клубам 19 матчей – 14 побед и 5 ничьих. Длиннее серия против столичных команд была лишь у «Спартака» – 29 матчей в 1992-1995 годах.

• 26 очков – лучший старт в истории РПЛ. Столько же набирали еще две команды («Локомотив» в сезоне-2002, «ЦСКА» в сезоне-2015/16, а дальше развлекался сам «Зенит» в сезонах-2014/15 и 2022/23), но у нынешнего «Зенита» лучше разница мячей (+26).

• Второй раз в истории РПЛ две команды не проиграли в первых десяти турах – как раз «Зенит» и «Ростов». В сезоне-2010 первую треть чемпионата без поражений закончили тот же «Зенит» и «Рубин».

С чемпионом все очевидно?

Фото: fc-zenit.ru/Вячеслав Евдокимов