«Тоттенхэм» выложил твит с бутылкой, но быстро удалил из-за насмешек. А что смешного-то?

Замешаны результаты в ЛЧ.

«Тоттенхэм» начинает в Лиге чемпионов против «Марселя». Перед игрой клуб выложил, казалось бы, безобидный твит: фотография бутылки с логотипом турнира на фоне тренировочной базы. Только чуть позже твит пропал: команду высмеяли в комментариях, и запись удалили.

Что не так с бутылкой?

На сленге кокни Bottle («бутылка» в стандартном переводе) означает «обделаться». Отсюда и насмешки, учитывая историю клуба в еврокубках.

Можно подробнее о кокни?

Это тип лондонского просторечия, появился как один из вариантов английского языка еще в Средневековье. В какой-то момент сельские жители так называли горожан: считали, что в городе люди слабее, потому что меньше работают.

Позднее в Лондоне распространились две модели языка – как раз кокни и так называемый «вежливый английский». Считается, что кокни пользовались преступники и мошенники из низших слоев населения, чтобы их было сложнее понимать.

Диалект характерен неправильным произношением определенных звуков: например, носители, которые говорят на кокни, проглатывают звук /t/, не произносят букву h или заменяют глухой звук /th/ на /f/ (получается fanks, а не thanks).

Послушайте:

Некоторые англоязычные актеры используют фальшивый акцент, похожий на кокни, для комического эффекта. Кокни звучит во многих известных фильмах и сериалах – например в «Заводном апельсине», «11 друзьях Оушена», «Большом куше».

Напомните, как у «Тоттенхэма» дела с Лигой чемпионов?

За 140-летнюю историю клуба «Тоттенхэм» пробирался в ЛЧ лишь семь раз, включая нынешний сезон. Главное достижение – финал в сезоне-2018/19 при Маурисио Почеттино (проиграли «Ливерпулю» 0:2).

Гораздо лучше у лондонцев получается в Лиге Европы – две победы за 16 розыгрышей. Правда, последняя случилась довольно давно – в сезоне-1983/84 в финале обыграли «Андерлехт».

Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan; Twitter