Главные сделки в дедлайн: Обамеянг вернулся в Лондон, у «Ман Сити» новый ЦЗ, «Милан» наконец очнулся

Летнее трансферное окно закрыто!

Вот главные трансферы в дедлайн.

Мануэль Аканджи – из «Боруссии Д» в «Ман Сити», 17,5 млн евро

Достаточно неожиданный трансфер – Гвардиола укрепил защиту игроком «Дортмунда». Швейцарца взяли ниже рыночной цены – у Мануэля заканчивался контракт, а в состав он уже не проходил. В «Сити» Аканджи точно добавит глубины на скамейке.

Артур Мело – из «Ювентуса» в «Ливерпуль», аренда

У Клоппа из-за травм вылетели почти все центральные полузащитники – держатся только молодые Эллиотт и Карвалью и железный Милнер. Инсайдеры пишут, что Артур – пожарный вариант, к которому обратились после травмы Джордана Хендерсона. Для самого бразильца это третий шанс заиграть в топ-клубе – в «Барсе» и «Юве» получилось не очень.

Пьер-Эмерик Обамеянг – из «Барселоны» в «Челси», Маркос Алонсо и 14 млн евро

К шестому туру «Челси» понял, что надо покупать не только защитников, но и нападающих – и подписал Тухелю хорошо знакомого Обамеянга. Отличный бизнес для «Барсы» – зимой заставили «Арсенал» отпустить игрока бесплатно, летом отдали, получив Маркоса Алонсо и 14 млн евро.

Деннис Закария – из «Ювентуса» в «Челси», аренда

Только зимой «Юве» со скидкой выхватил полузащитника сборной Швейцарии из «Гладбаха», как через полгода Закария отправляется в «Челси» – цементировать центр поля для Томаса Тухеля. Аренда с правом выкупа.

Мартин Дубравка – из «Ньюкасла» в «МЮ», аренда

«Ньюкасл» подумал, что держать классного вратаря на лавке – слишком даже для шейхов. Поэтому Дубравка теперь посидит в запасе в «Манчестер Юнайтед». Аренда, которая не даст Де Хеа расслабиться.

Ваут Фас – из «Реймса» в «Лестер», 17 млн

«Лестер» в это окно был максимально инертен, но продажа Уэсли Фофана в «Челси» заставила двигаться. Воспитанником «Андерлехта» интересовались клубы из Италии и Германии, но он в последний день окна отправился в Англию. Продадут через 2 года за 90 млн?

Леандер Дендонкер – из «Вулвз» в «Астон Виллу», 15 млн

И еще один бельгиец меняет клуб. Дендонкер понадобился Джеррарду в центр поля после ужасного начала сезона. А как «Вулверхэмптон» собирается провести сезон с тремя живыми полузащитниками (Нунешом, Невешем и Жоау Моутинью) – вообще непонятно.

Дуйе Чалета-Цар – из «Марселя» в «Саутгептон», 10 млн

Центральный защитник чуть не оказался в «Ливерпуле» полтора года назад. Сейчас хорват в последний день окна прямо полетел в Англию, чтобы договориться с кем-то из АПЛ. Настойчивее всех был «Саутгемптон», отдавший Яна Беднарека в «Астон Виллу».

Идрисса Гуйе – из «ПСЖ» в «Эвертон», 9,2 млн

«Пари Сен-Жермен» в последний день трансферного окна устроил масштабную чистку состава. Сенегальца Гейе, например, вернули в «Эвертон», из которого и забрали 3 года назад за 30 млн.

Виллиан – из «Коринтианс» в «Фулхэм», бесплатно

В середине августа бразилец покинул «Коринтианс» – как он сам объяснил, из-за угроз, которые поступают ему и его семье, когда он плохо играет или команда проигрывает. Виллиан предпочел вернуться в безопасный Лондон, где все просто и знакомо. Тут-то и подвернулся «Фулхэм».

Джастин Клюйверт – из «Ромы» в «Валенсию», аренда

Голландский талант едет в третью аренду за три года. Клюйверт искал себя в Италии («Рома»), Германии («РБ Лейпциг»), Франции («Ницца»). Логично, что этим летом выбор был между Англией и Испанией – там Джастин еще не светился. Вроде бы обо всем договорился с «Фулхэмом», но тут прилетело предложение от «Валенсии» – вингер проведет сезон у Дженнаро Гаттузо.

Эктор Бельерин – из «Арсенала» в «Барселону», бесплатно

Теперь правый фланг защиты у каталонцев будет самый стильный и экологичный. Бельерин подписал контракт на год и пошел на серьезное снижение зарплаты. Все, чтобы вернуться в родной клуб.

Каспер Дольберг – из «Ниццы» в «Севилью», аренда

Спортдир «Севильи» Мончи весело провел последние сутки трансферного окна. Сначала еле-еле отправил Лукаса Окампоса в «Аякс», потом продал Мунира в «Хетафе». А на замену взял Аднана Янузая и Каспера Дольберга. Многообещающе!

Умар Садик – из «Альмерии» в «Реал Сосьедад», 20 млн

Клуб из Сан-Себастьяна продал Исака в «Ньюкасл» за рекордные деньги, а на флажке оформил и замену – 25-летнего нигерийца, разрывавшего Сегунду и забившего 2 гола в 3 первых турах Ла Лиги.

Мартин Брэйтуэйт – из «Барселоны» в «Эспаньол», бесплатно

«Барселона» все лето пыталась сплавить датчанина хоть куда-нибудь. Брэйтуэйт в последний день трансферного окна все-таки разорвал контракт и, даже не выезжая из Каталонии, подписался с «Эспаньолом». Удобно.

Лукас Окампос – из «Севильи» в «Аякс», аренда за 4 млн

Этот трансфер мог случиться еще вчера, но совет директоров амстердамского клуба не одобрил сделку – аргентинца развернули. В итоге «Севилья» все-таки убедила «Аякс» взять Окампоса на замену Антони – еще и скидку дали. Вместо прямой покупки за 20 млн теперь лишь аренда с опцией выкупа за 16. Испанцы согласились, чтобы освободить место под новичков.

Серджиньо Дест – из «Барселоны» в «Милан», аренда

Правый защитник все окно отказывался уходить из «Барселоны», но соблазнился на приглашение «Милана». Чемпионам Италии Дест понадобился из-за травмы Флоренци, который вылетел с серьезным мышечным повреждением.

Астер Вранкс – из «Вольфсбурга» в «Милан», аренда за 2 млн

Чемпионы Италии все лето искали подходящую замену для Франка Кессиэ. Выбор пал на полузащитника бельгийской молодежки. Если Вранкс заиграет, то его могут выкупить за 12 млн евро.

Франческо Ачерби – из «Лацио» в «Интер», аренда

Симоне Индзаги долго думал, кем бы укрепить оборону «Интера». Выбор пал на старого знакомого по «Лацио», 34-летний чемпион Европы еще весной изъявил желание сменить обстановку. Пришлось ждать последнего дня трансферного окна.

Карлос Солер – из «Валенсии» в «ПСЖ», 18 млн

Луиш Кампуш в действии. За пару дней до закрытия трансферного окна спортивный директор «ПСЖ» пересобрал полузащиту. Теперь там появятся два испанца – Фабиан Руис (объявили чуть раньше) и Карлос Солер. Выглядит занятно.

Амин Гуири – из «Ниццы» в «Ренн», 28 млн

Гаэтан Лаборд – из «Ренна» в «Ниццу», 10 млн

Любопытный обмен во французской Лиге 1. Гуири – один из самых одаренных французских форвардов нового поколения, но с начала года он не в форме. Тем не менее, за него выложили рекордные для последнего дня окна деньги. В обратном направлении поехал другой заметный нападающий Гаэтан Лаборд.

Абду Диалло – из «ПСЖ» в «РБ Лейпциг», аренда за 1,5 млн

Защитник всю карьеру катается между Францией и Германией. С основой «ПСЖ» у Диалло не получилось – вот он и вернулся в один из немецких топов, которому нужно усиление обороны. В конце сезона «РБ» может выкупить контракт Абду – это прописано в условиях аренды.

Юлиан Вайгль – из «Бенфики» в «Гладбах», аренда

Вайгль так и не раскрылся в Португалии и вернулся на родину – во вторую «Боруссию» в карьере. Теперь полузащитник поработает с Даниэлем Фарке и, кто знает, может вернуться в сборную Германии. Ему всего 26 – самое время ехать на чемпионат мира.

Юлиан Дракслер – из «ПСЖ» в «Бенфику», аренда

Дракслер и так не особо много играл в «Пари Сен-Жермен», а с приходом Руиса и Солера и вовсе потерял всякую надежду. Луиш Кампуш спихнул чемпиона мира в «Бенфику». Зато в полузащите у португальского клуба соблюдается баланс Юлианов из Германии.

Фото: instagram.com; globallookpress.com/Ricardo Larreina/AFLO, Marco Alpozzi