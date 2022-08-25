Знаем всех участников ЛЧ-2022/23. Жеребьевка – уже в четверг

Начало в 19:00.

Определились все 32 команды нового розыгрыша Лиги чемпионов. Последними присоединились «Рейнджерс» (прошли ПСВ и сыграют в группе впервые с сезона-2010/11), «Копенгаген» и загребское «Динамо», в дополнительное время дожавшее «Буде-Глимт».

Корзины перед жеребьевкой группового этапа такие:

В первую корзину попали победители Лиги чемпионов и Лиги Европы, а еще чемпионы шести лучших ассоциаций на конец 2021 года. Победа «Реала» освободила место для чемпионов Нидерландов «Аякса».

Остальные корзины распределены с помощью клубного рейтинга УЕФА. В одной группе может быть по одному представителю каждой корзины.

Когда жеребьевка?

Жеребьевка группового этапа пройдет в четверг – 25 августа – в Стамбуле. Начало – в 19:00 по московскому времени.

А когда матчи?

Групповой этап стартует 6-7 сентября. Уплотнение графика становится максимальным: шесть игр стадии состоятся менее чем за два месяца. Последний игровой день намечен уже на 2 ноября. Такой экспресс-режим из-за надвигающегося ЧМ.

• Тур 1 – 6 и 7 сентября

• Тур 2 – 13 и 14 сентября

• Тур 3 – 4 и 5 октября

• Тур 4 – 11 и 12 октября

• Тур 5 – 25 и 26 октября

• Тур 6 – 1 и 2 ноября

Когда финал?

Финалы еврокубков пришлось подвинуть из-за перестановках в чемпионатах: так ЛЕ сыграют 31 мая, а решающий матч ЛК запланирован на 7 июня. ЛЧ закроет сезон через 3 дня – 10 июня.

Главный матч сезона пройдет на «Ататюрке» в Стамбуле. В 2005 году именно здесь «Ливерпуль» совершил чудо, отыгравшись с 0:3 против «Милана».

Фото: Gettyimages.ru/Catherine Ivill, Ozan Kose/EuroFootball