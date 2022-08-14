Какой же Мане добряк: отправил 150 подарков сотрудникам «Ливерпуля» – шоколад со своим изображением и открытки

«Навсегда остаюсь фанатом номер 1».

Садьо Мане в Германии не теряется: стал первым футболистом «Баварии» за 10 лет, который отличился в двух стартовых матчах за клуб. Сначала забил «Лейпцигу» в Суперкубке (5:3), а потом – «Айнтрахту» в первом туре чемпионата (6:1).

Но и про любимый «Ливерпуль» сенегалец не забывает: аж 150 сотрудников английского клуба получили от Садьо памятные подарки. Приятный сюрприз ждал вообще каждого – «от уборщицы до охранника», пишет журналист Кристиан Фальк. Они получили шоколад с изображением Садьо и открытку с посланием, написанным от руки.

Правда, пока не уточняется, когда это произошло: сразу после ухода или недавно.

Мане играл за «Ливерпуль» целых шесть лет – и расстался с ним очень мирно и трогательно. Напоследок дал интервью пресс-службе мерсисайдского клуба, где подвел итоги своего выступления в Англии.

Ниже – только самое главное из него.

Мане покинул клуб без скандалов

«После ухода из клуба я написал всем длинное сообщение, чтобы попрощаться. Конечно, всем, включая меня, было грустно, но это часть жизни. Мы просто должны принять это. Я не хотел уходить из команды со скандалами, потому что у меня прекрасные отношения со всеми – от тренеров до поваров. Для меня было важно уйти по-хорошему.

Я многому научился у своих партнеров по команде – это великие, великие, великие игроки. И, конечно же, персонал очень помог мне стать тем игроком, которым я являюсь сейчас».

Лучший момент – победа над «Барсой» на «Энфилде»

«Когда я был ребенком, то мечтал выиграть все трофеи в футболе – именно поэтому я никогда не переставал работать. Сейчас могу сказать, что выбрал правильный клуб, чтобы выиграть все ключевые трофеи. Очень благодарен «Ливерпулю» за такую возможность. Лучший момент в «Ливерпуле» – победа над «Барселоной» на «Энфилде» в 2019 году и последующий трофей ЛЧ. Это было невероятно, я никогда этого не забуду».

Один из своих любимых голов за «Ливерпуль» Мане забил «Баварии»

«Очень горжусь тем, что ухожу из клуба, забив 120 голов в 269 матчах и находясь на 14-й строчке в списке лучших бомбардиров «Ливерпуля». Это было нелегко, но мне не на что жаловаться, когда я вижу свое имя среди всех этих великих людей.

Мой любимый гол за «Ливерпуль» – против «Арсенала» на «Эмирейтс» в моем дебютном матче. А второй мой любимый гол я забил в матче против «Баварии» в ворота Мануэля Нойера. Извини, Ману, но я думаю, что этот мяч тоже был невероятным».

Салах и Фирмино – великие футболисты, Клопп – отличный менеджер

«То, что я все эти годы играл в связке с Мохамедом Салахом и Роберто Фирмино, сильно облегчило мои задачи в «Ливерпуле». Эти двое – великие футболисты. Сейчас в клуб пришли Диогу Жота и Луис Диас – и это тоже вау! Такой набор игроков вполне адекватен лучшему клубу мира.

Клопп – отличный менеджер. У него большое сердце, и он отдает «Ливерпулю» всего себя. У нас с ним очень хорошие отношения, он помог мне стать тем игроком, которым я являюсь».

Говорит, что навсегда останется фанатом «Ливерпуля»

«Мне будет очень не хватать болельщиков «Ливерпуля». Они лучшие в мире – и я всегда это говорил. Игра на «Энфилде» всегда дает тебе много сил благодаря фанатам. Так что я люблю вас и буду скучать по вам, ребята. У меня все еще есть дом в Ливерпуле, и я обязательно вернусь, чтобы поприветствовать болельщиков и посмотреть, как играет «Ливерпуль», потому что я навсегда останусь фанатом клуба номер один.

Именно поэтому после каждой игры за «Баварию» я обязательно буду смотреть матчи «Ливерпуля». Желаю клубу удачи – наверняка клуб будет развиваться и дальше, потому что я знаю возможности этих ребят».

Фото: globallookpress.com/Spada; Gettyimages.ru/Shaun Botterill