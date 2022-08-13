Кошмарная ошибка Де Хеа: нелепо пропустил под собой и запустил страдания «МЮ» 😱

«Манчестер Юнайтед» унизительно проиграл в Брентфорде – 0:4. Это второе подряд поражение Эрика тен Хага в чемпионате Англии – в первом туре «МЮ» уступил «Брайтону» (1:2).

Для гостей все сразу пошло не так – «Брентфорд» вышел вперед уже на 10-й минуте. Грубую ошибку допустил Давид де Хеа. Испанец нервничал с самого начала – отдал рискованную передачу в борьбу.

Хозяева перехватили мяч, начали атаку и довели ее до удара. Выстрел Дасилвы получился далеко не самым опасным, но он застал Де Хеа врасплох. Испанец пропустил мяч под собой.

И сгорел со стыда.

Но в субботу плох был не только Де Хеа – весь «МЮ» смотрелся ужасно и пропустил четыре еще в первом тайме. К 35-й минуте «Брентфорд» реализовал все удары в створ. Исправить положение Тен Хагу не удалось – 0 очков после двух туров и шесть пропущенных мячей. «МЮ» заканчивает игровой день на последнем месте в таблице впервые с 21 августа 1992 года.

Фото: REUTERS/David Klein