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Кошмарная ошибка Де Хеа: нелепо пропустил под собой и запустил страдания «МЮ» 😱

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Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Давид Де Хеа Давид Де Хеа
Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
Футбол Футбол

«Манчестер Юнайтед» унизительно проиграл в Брентфорде – 0:4. Это второе подряд поражение Эрика тен Хага в чемпионате Англии – в первом туре «МЮ» уступил «Брайтону» (1:2).

Для гостей все сразу пошло не так – «Брентфорд» вышел вперед уже на 10-й минуте. Грубую ошибку допустил Давид де Хеа. Испанец нервничал с самого начала – отдал рискованную передачу в борьбу.

Хозяева перехватили мяч, начали атаку и довели ее до удара. Выстрел Дасилвы получился далеко не самым опасным, но он застал Де Хеа врасплох. Испанец пропустил мяч под собой.

И сгорел со стыда.

Но в субботу плох был не только Де Хеа – весь «МЮ» смотрелся ужасно и пропустил четыре еще в первом тайме. К 35-й минуте «Брентфорд» реализовал все удары в створ. Исправить положение Тен Хагу не удалось – 0 очков после двух туров и шесть пропущенных мячей. «МЮ» заканчивает игровой день на последнем месте в таблице впервые с 21 августа 1992 года.  

Брентфорд – Манчестер Юнайтед 4:0 (4:0, 0:0)
Дата проведения
13 августа, 19.30, «Брентфорд Комьюнити»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 10 Дасилва, 2:0 – 18 Йенсен, 3:0 – 30 Ми, 4:0 – 35 Мбемо.
БрентфордРайя, Хики (Соренсен, 80), Ми, Янссон, Роэрслев, Генри, Нергор (Оньека, 80), Йенсен (Баптист, 74), Тоуни, Дасилва (Янельт, 62), Мбемо (Висса, 73).
Манчестер ЮнайтедДе Хеа, Диогу Далот, Магуайр, Мартинес (Варан, 46), Шоу (Маласиа, 46), Эриксен (ван де Бек, 87), Фред (Мактомини, 46), Бруну Фернандеш, Роналду, Рэшфорд, Санчо (Эланга, 60).
Предупреждения:
Магуайр (16), Мактомини (82), Рэшфорд (89), Бруну Фернандеш (90).

Фото: REUTERS/David Klein

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