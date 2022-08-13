Кошмарная ошибка Де Хеа: нелепо пропустил под собой и запустил страдания «МЮ» 😱

«Манчестер Юнайтед» унизительно проиграл в Брентфорде – 0:4. Это второе подряд поражение Эрика тен Хага в чемпионате Англии – в первом туре «МЮ» уступил «Брайтону» (1:2).
Для гостей все сразу пошло не так – «Брентфорд» вышел вперед уже на 10-й минуте. Грубую ошибку допустил Давид де Хеа. Испанец нервничал с самого начала – отдал рискованную передачу в борьбу.
Хозяева перехватили мяч, начали атаку и довели ее до удара. Выстрел Дасилвы получился далеко не самым опасным, но он застал Де Хеа врасплох. Испанец пропустил мяч под собой.
И сгорел со стыда.
Но в субботу плох был не только Де Хеа – весь «МЮ» смотрелся ужасно и пропустил четыре еще в первом тайме. К 35-й минуте «Брентфорд» реализовал все удары в створ. Исправить положение Тен Хагу не удалось – 0 очков после двух туров и шесть пропущенных мячей. «МЮ» заканчивает игровой день на последнем месте в таблице впервые с 21 августа 1992 года.
- Дата проведения
- 13 августа, 19.30, «Брентфорд Комьюнити»
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Брентфорд –
Райя, Хики (Соренсен, 80), Ми, Янссон, Роэрслев, Генри, Нергор (Оньека, 80), Йенсен (Баптист, 74), Тоуни, Дасилва (Янельт, 62), Мбемо (Висса, 73).
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Манчестер Юнайтед –
Де Хеа, Диогу Далот, Магуайр, Мартинес (Варан, 46), Шоу (Маласиа, 46), Эриксен (ван де Бек, 87), Фред (Мактомини, 46), Бруну Фернандеш, Роналду, Рэшфорд, Санчо (Эланга, 60).
- Предупреждения:
- Магуайр (16), Мактомини (82), Рэшфорд (89), Бруну Фернандеш (90).
Фото: REUTERS/David Klein
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