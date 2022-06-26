Аллегри обвиняет бывшую в незаконной растрате алиментов – за три года ушло больше 200 тысяч евро

Макс – главный плейбой среди тренеров.

Массимилиано Аллегри вернулся в Турин уныло: «Юве» снова не стал чемпионом, проиграл все внутренние финалы и впервые за 11 лет закончил сезон без трофеев. Но теперь у тренера проблемы и за пределами поля: Аллегри судится со своей бывшей девушкой, которая, кажется, незаконно растратила часть его алиментов.

От нее у Аллегри 11-летний сын Джорджо: тренер считает, что алименты уходят не только на мальчика

По информации Corriere della Sera, Аллегри выплачивает 10 тысяч евро Клаудии Уги – она родила от него сына Джорджо еще в 2011-м. Правда, пара разорвала отношения еще до его рождения. «Кризис начался во время беременности, – немногословно рассказывал Аллегри. – Однако моя совесть чиста. Я – дурак, но не изменщик». В 2014-м они вновь сходились, но через три года расстались окончательно. Теперь их объединяют только судебные разбирательства.

В 2021 году Аллегри обратился в суд Турина с целью добиться двукратного сокращения алиментов – до 5 тысяч евро. Он обосновал это тем, что находится в статусе безработного с 2019-го, когда покинул «Ювентус». Тогда у Массимилиано ничего не получилось.

Однако Аллегри пошел дальше и выяснил, что средства, которые он переводил на специальный счет, использовались не только по прямому назначению. Из банковских выписок узнали, что Клаудия тратила деньги на финансовые инвестиции, покупку дома и образование другого ребенка. То есть далеко не все средства Аллегри шли на содержание Джорджо.

В связи с этим тренер обратился в прокуратуру, где в ходе расследования установили, что женщина растратила больше 200 тысяч евро за три года: с 2018-го по 2021-й. Клаудии уже предъявлены обвинения, но ее адвокаты настаивают, что ущемлять других детей из семьи неправильно.

«Это все равно, что ожидать, что в семье из трех человек мать должна купить джемпер меньшей стоимости для своей дочери, чем для сына только потому, что отец последнего богаче», – подчеркивают юристы. В документах указано, что Клаудия всегда вкладывала деньги Аллегри в интересах семьи, где растет его сын.

«Она страдала, поддерживала и прощала меня». Раньше Аллегри говорил о девушке много хорошего

До истории с алиментами о Клаудии Уги в медиа писали мало – как правило, даже не упоминали ее фамилию. Аллегри объяснял это просто: «Мы были вместе восемь лет (с 2003-го по 2011-й), но я тогда тренировал «Сассуоло» и «Кальяри» – никому не было дела до моей личной жизни».

После разлада в 2011-м Макс и Клаудия сошлись через три года – на первую рождественскую вечеринку в «Ювентусе» тренер пришел именно с ней. «Она страдала, поддерживала и прощала меня. Закрывала глаза на все мои глупости. Я очень многим ей обязан», – говорил Аллегри. Но воссоединение оказалось недолгим: сначала Джорджо жил на два дома, а потом начались судебные разбирательства.

Макс – главный плейбой среди тренеров: расставался за два дня до свадьбы, всегда уходил первым

Аллегри никогда не бросали женщины, он всегда уходил первым. Тренер «Ювентуса» один из топовых итальянских плейбоев и бабников: он отменял свадьбу за два дня до церемонии и бросал женщин без предупреждения.

Только в прессу пролезло аж восемь его бывших девушек: среди них есть как популярные телеведущие и модели, так и ряд непубличных персон, с одной из которых – Эрикой – он расстался накануне свадьбы.

Это первая любовь Макса, они познакомились в Ливорно, когда ему было только 17. «Я прекрасно помню, как это было. Бар Baracchina Bianca, ночная дискотека. Я пришел с друзьями и увидел ее в компании подруг. Моя первая любовь», – вспоминал Аллегри.

Спустя семь лет он решился и сделал предложение, но быстро передумал. «Мы уже все заказали. Церковь, церемонию, банкет. Мои родители очень любили Эрику, они видели, как мы росли вместе. Однако чувства пропали. Мы ехали в лифте, мне было очень стыдно, но я нашел в себе силы сказать, что свадьба отменяется. Она не устояла на ногах. Было много слез, но со временем мы поняли, что разрушали жизнь друг друга».

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«Если бы я не стал футболистом, то стал бы раздолбаем – так говорили мои родные. И, честно говоря, я долгое время таким и был: спорт, деньги, женщины», – рассказывал Аллегри летом 2015-го. Газеты не стеснялись в определениям: Макс успел побывать и бабником, и кобелем, и плейбоем. Сейчас ему уже 54, но больших изменений с тренером не случилось.

Фото: Gettyimages.ru/Emilio Andreoli, Valerio Pennicino