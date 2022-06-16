Холанд сыграл за королевскую семью Норвегии. Проиграл, но как же мило он болтает с принцессой – будущей королевой!

Накануне праздника в честь ее 18-летия.

Эрлинг Холанд в эти дни везде: забил пять мячей в четырех летних турах Лиги наций, официально был представлен как игрок «Ман Сити», а еще успел заехать в резиденцию наследных принцев на товарищеский матч. Речь, конечно, не об английских монархах, а о норвежских.

Дело было в Скаугуме – на усадьбе кронпринца Норвегии Хокона (на фото по номером 11) и его жены кронпринцессы Метте-Марит. Обе королевские особы сыграли в одной команде с Эрлингом, как и их дети – 18-летняя принцесса Ингрид Александра и 16-летний принц Сверре Магнус.

В соперниках – команда Vivil IL, которая помогает предоставлять возможности для занятий спорта людям с инвалидностью. Кронпринцесса забила один, а принц сделал дубль – но команда Холанда и королевской семьи все же проиграла 9:10.

Эрлинг даже получил желтую карточку. Вот он в кадре рядом с 16-летним принцем, который забил два.

Этот матч провели, потому что семья наследного принца и Норвежской футбольной ассоциации сотрудничают.

Похоже, общались там все на равных.

В эти дни у королевской семьи еще одно важное мероприятие, которое из-за пандемии перенесли с января: 17 июня Ингрид Александра, с которой Эрлинг на этом фото очень мило болтает, устраивает гала-концерт в честь 18-летия!

Вы только посмотрите на этот список гостей: король Нидерландов Виллем-Александр с королевой Максимой и принцессой Катариной-Амалией, испанский крестный отец Ингрид Александры Филипп VI и его жена королева Летисия, наследный принц Дании Фредерик и наследная принцесса Швеции Виктория (тоже крестные Ингрид Александры).

Норвежская принцесса, между прочим, занимает второе место в линии наследования престола после своего отца – 48-летнего Хокона. Сейчас король Норвегии – 85-летний Харальд V.

Ингрид Александра станет первой женщиной-монархом Норвегии за более чем 600 лет. Предыдущая правительница – королева Маргрете I была на престоле с конца 1380-х годов до своей смерти в 1412-м, она тогда управляла сразу Норвегией, Данией и Швецией. Больше 600 лет женщин у власти не было, потому что только в 1990-м провели реформу: теперь корона переходит вне зависимости от пола.

Кстати, принцесса очень любит спорт – в 2020-м она выиграла золото на чемпионате Норвегии по серфингу среди юниоров. Еще она увлекается лыжами и кикбоксингом.

Возможно, теперь и футболом – с таким-то партнером по команде.

Фото: REUTERS/Lise Aserud/NTB ; Gettyimages.ru/Rune Hellestad – Corbis / Contributor; East News/Lise Åserud / NTB / AFP