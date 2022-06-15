Доннарумма привез с Германией, а потом вскипел из-за вопроса об ошибках в игре ногами. Может, не стоило?

Вспомнили не только «Реал».

Италия разгромно проиграла Германии в Лиге наций – 2:5. Во втором тайме неточный пас Джанлуиджи Доннаруммы привел к пятому голу немцев.

Доннарумма дал Тимо Вернеру подобраться слишком близко – и ошибся в передаче.

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Серж Гнабри в одно касание отпасовал на Вернера, а тот катнул в пустой угол.

После матча журналистка спросила Джанлуиджи про ошибку – с акцентом на том, что это происходит не в первый раз. Вратарь вскипел.

«Когда это было раньше? Когда на мне нарушали правила против «Реала»? Если мы хотим создать спор по таким моментам – хорошо. Я здесь, чтобы поговорить от имени команды. Если вы хотите обвинить меня – хорошо. Я возьму вину на себя, я капитан, я продолжаю идти с высоко поднятой головой», – сказал Доннарумма в эфире RAI Sport.

Но вопрос журналистки был уместным – Джиджи три раза ошибался только в матче с Германией. Случай с голом мы рассмотрели – давайте разберем остальные.

За несколько минут до пятого гола Доннарумма отдал неточную передачу даже в более безобидной ситуации, но немцы не использовали опаснейший обрез.

Спустя минуту Джиджи неудачно обработал мяч и чуть не подарил Германии еще один гол.

Есть и обратные примеры. В первом тайме Доннарумма удачно вытянул на себя Лероя Сане и точной передачей в освободившуюся зону отправил партнеров в быстрый прорыв.

Но Доннарумма нерезультативно ошибался в матче Лиги наций с Англией...

...и в квалификации к ЧМ-2022 со Швейцарией.

Помимо упомянутого Доннаруммой матча с «Реалом», где его обокрал Бензема, были и другие привозы за «ПСЖ».

В матче с «Монпелье» ошибки были и в первом тайме…

…и во втором.

Доннарумма – топ-голкипер, но его ошибки в игре ногами в этом сезоне слишком явны, чтобы о них не говорить. Возможно, Джиджи стоит проанализировать природу этих недочетов, а не бравировать пафосными речами.

Фото: Gettyimages.ru/Alex Grimm; кадры трансляции «Матч ТВ»