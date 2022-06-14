40 лет великому фото Марадоны. Вы же помните, что на самом деле Диего не обыгрывал половину сборной Бельгии?

Оптическая уловка добавила легендарности.

13 июня 1982 года. Чемпионат мира в Испании. Марадона морально утверждается над бельгийцами – соперник боится и выставляет против юного аргентинца полкоманды. Именно это мы видим на фото.

На самом деле такой гиперопеки не было – был лишь удачный кадр фотокорреспондента.

Сборная Аргентины разыграла штрафной удар, а Диего находился рядом со стенкой. Игроки рассыпались по полю, но удачно попали в кадр Стива Пауэлла. Это фото сделало его известным.

Кстати, тот матч Аргентина проиграла со счетом 0:1. Настоящее величие обрушится на Диего спустя 4 года.

Как появилась эта фотография?

Автор фото Стив Пауэлл в интервью The Morning Star говорил: «Всего один кадр, но какой удачный».

На матче Аргентина − Бельгия на ЧМ-1982 Пауэлл был в качестве фрилансера для Sports Illustrated. В команде из трех человек он был самым младшим, потому его отправили на трибуны, тогда как коллеги заняли лучшие места за воротами. Стив намеревался запечатлеть церемонию открытия и высокопоставленных гостей матча.

Удивительно, но Пауэлл не отобрал фото для отправки в Sports Illustrated. Если бы это случилось, то журнал бы заявил права на изображение. Спустя несколько недель после матча Стив перебирал неиспользованные фото и увидел Марадону.

«Больше всего меня поразил сам графический образ, цвет зеленой травы, оранжево-красные бельгийские майки. Контраст с Марадоной, одетым в синее, с его темными волосами, его абсолютная сбалансированность. Он в абсолютном напряжении, в ожидании следующего шага. Сомневаюсь, что было бы так же визуально мощно, если бы Бельгия играла в других цветах. По сегодняшним меркам, поскольку это был вечерний матч, качество оригинала не самое лучшее. На самом деле это не важно. Если бы снимок сделали на современную цифровую камеру, он бы был совершенно другим».

Так как права на изображение были у фотоагентства Пауэлла, он выставил его на стоки. Сейчас знаменитая фотография с Марадоной, на котором он как будто бы играет против половины сборной Бельгии, принадлежит американскому фотоагентству Getty Images. Ее выкупили у агентства Паэулла в 1998 году.

Через восемнадцать лет после матча с Пауэллом связался журнал Shoot, чтобы сообщить: снимок признали лучшей футбольной фотографией века.

Фото: Gettyimages.ru/Steve Powell