«Реал» выиграл ЛЧ в 14-й раз – в два раза больше «Милана»! Короли, великие короли! 👑

Короли.

«Реал» одолел «Ливерпуль» и снова выиграл ЛЧ – уже 14 раз в истории.

Финалы ЛЧ – стихия мадридцев. «Реал» не проигрывает в решающих матчах турнира почти 40 лет – осечки не случилось и сегодня.

• «Реал» первый по выигранным ЛЧ – 14 титулов. Мадридцы лидируют и по общему числу финалов – их накопилось аж 17 штук. В 21-м веке было шесть – «Реал» выиграл вообще все.

• Фантастическая продуктивность «Мадрида» впечатляет даже на более длинном отрезке: 82,35% побед в решающих матчах – с отрывом лучшая разница в истории мирового футбола среди тех, кто выходил в финал хотя бы три раза.

• У «Ноттингем Форест» и «Порту» 100% c двумя трофеями – но всего за два финала. Поэтому «Реал» по праву может считаться королем ЛЧ.

«Реал» и финалы ЛЧ – любовь

• В последний раз «Реал» проигрывал финал в далеком 1981-м – как раз «Ливерпулю» и именно в Париже. После этого «Мадрид» не выходил в финал 17 лет – а дальше выдал фантастическую серию. Восемь финалов = восемь побед подряд.

• Париж – особенный город для «Реала» не только из-за сегодняшней победы. «Мадрид» сыграл финал в столице Франции в 4-й раз, причем именно там взял первый Кубок чемпионов, когда в 1956-м обыграл «Реймс» 4:3. Последний финал в Париже – против «Валенсии» в 2000-м, который «Реал» выиграл 3:0.

• У «Реала» при внушительных показателях даже были два поражения подряд: 3:5 от «Бенфики» в 1962-м и 1:3 от «Интера» в 1964-м. Можно чуть растянуть дистанцию – получается три проигрыша за четыре финала с учетом победы в 1966-м и поражения в 1981-м.

Похоже, на этот финал «Реал» выходил вообще без нервов. «Команда очень спокойна. Футболисты привыкли к такому типу матчей. Опытные игроки контролируют атмосферу в коллективе, – признавался Анчелотти. – Все мадридисты счастливы, что мы в финале. Мы будем бороться до конца. Никогда не сдаемся».

«Когда «Реал» играет в финалах Лиги чемпионов – он их выигрывает. Сегодня я на светлой стороне футбола», – улыбался Тибо Куртуа перед матчем. Каземиро немного не согласен с бельгийцем: «Реал Мадрид» не играет финалы. «Реал Мадрид» их выигрывает».

Ну и как их остановить?

Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill; REUTERS/Kai Pfaffenbach