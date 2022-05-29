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«Реал» выиграл ЛЧ в 14-й раз – в два раза больше «Милана»! Короли, великие короли! 👑

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Короли.

«Реал» одолел «Ливерпуль» и снова выиграл ЛЧ – уже 14 раз в истории.

Финалы ЛЧ – стихия мадридцев. «Реал» не проигрывает в решающих матчах турнира почти 40 лет – осечки не случилось и сегодня.

• «Реал» первый по выигранным ЛЧ – 14 титулов. Мадридцы лидируют и по общему числу финалов – их накопилось аж 17 штук. В 21-м веке было шесть – «Реал» выиграл вообще все.

• Фантастическая продуктивность «Мадрида» впечатляет даже на более длинном отрезке: 82,35% побед в решающих матчах – с отрывом лучшая разница в истории мирового футбола среди тех, кто выходил в финал хотя бы три раза.

• У «Ноттингем Форест» и «Порту» 100% c двумя трофеями – но всего за два финала. Поэтому «Реал» по праву может считаться королем ЛЧ.

«Реал» и финалы ЛЧ – любовь

• В последний раз «Реал» проигрывал финал в далеком 1981-м – как раз «Ливерпулю» и именно в Париже. После этого «Мадрид» не выходил в финал 17 лет – а дальше выдал фантастическую серию. Восемь финалов = восемь побед подряд. 

• Париж – особенный город для «Реала» не только из-за сегодняшней победы. «Мадрид» сыграл финал в столице Франции в 4-й раз, причем именно там взял первый Кубок чемпионов, когда в 1956-м обыграл «Реймс» 4:3. Последний финал в Париже – против «Валенсии» в 2000-м, который «Реал» выиграл 3:0.

• У «Реала» при внушительных показателях даже были два поражения подряд: 3:5 от «Бенфики» в 1962-м и 1:3 от «Интера» в 1964-м. Можно чуть растянуть дистанцию – получается три проигрыша за четыре финала с учетом победы в 1966-м и поражения в 1981-м.

Похоже, на этот финал «Реал» выходил вообще без нервов. «Команда очень спокойна. Футболисты привыкли к такому типу матчей. Опытные игроки контролируют атмосферу в коллективе, – признавался Анчелотти. – Все мадридисты счастливы, что мы в финале. Мы будем бороться до конца. Никогда не сдаемся».

«Когда «Реал» играет в финалах Лиги чемпионов – он их выигрывает. Сегодня я на светлой стороне футбола», – улыбался Тибо Куртуа перед матчем. Каземиро немного не согласен с бельгийцем: «Реал Мадрид» не играет финалы. «Реал Мадрид» их выигрывает».

Ну и как их остановить?

Ливерпуль Англия – Реал Мадрид Испания 0:1 (0:0, 0:1)
Дата проведения
28 мая, 22.36, «Стад де Франс»
превью матча текстовый онлайн статистика коэффициенты
Гол:
0:1 – 59 Винисиус Жуниор.
ЛиверпульАлиссон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Конате, Робертсон, Хендерсон (Кейта, 77), Тиаго Алькантара (Фирмино, 77), Фабиньо, Салах, Мане, Диас (Диогу Жота, 65).
Реал МадридКуртуа, Карвахаль, Алаба, Милитао, Менди, Модрич (Себальос, 90), Кроос, Каземиро, Вальверде (Камавинга, 85), Бензема, Винисиус Жуниор (Родриго, 90).
Предупреждение:
Фабиньо (62).

50 важнейших людей в истории «Реала»

Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill; REUTERS/Kai Pfaffenbach

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