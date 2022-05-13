У Джеко щитки с эмблемой «Ромы», хотя он играет за «Интер». Как так?

Очень любит римлян.

«Интер» обыграл «Ювентус» в финале Кубка Италии (4:2) и завоевал второй трофей в сезоне. Форварду миланцев Эдину Джеко отличиться не удалось, но босниец радовался не меньше остальных.

После финального свистка Джеко лег на газон, а внимательные зрители заметили в его экипировке интересную деталь – сквозь черные гетры виднелись щитки с эмблемой «Ромы».

На фото с поля довольно сложно разглядеть, что именно изображено на щитках, поэтому ловите кадр из раздевалки перед матчем «Интера» и «Ромы» в Серии А в декабре 2021-го. Рядом с формой Эдина аккуратно лежат те самые щитки – помимо эмблемы «Ромы» на них можно увидеть изображение ликующего Джеко.

В том матче «Интер» победил (3:0), Эдин забил в ворота бывшей команды второй гол – и, естественно, не праздновал.

Почему Джеко так любит «Рому»?

Боснийский форвард провел за римский клуб шесть сезонов – довольно большой срок для современного футбола. Почти все это время Джеко регулярно отправляли в другие клубы (например, в 2019-м почти перешел в «Интер»), а сам босниец в сезоне-2020/21 рассорился с Паулу Фонсекой. При этом Джеко всегда подчеркивал, что счастлив в Риме.

В 2018-м он сказал: «Мне здесь очень хорошо. Это была одна из причин, почему я остался. У меня есть жена и дети, и сейчас они очень счастливы здесь».

А в 2020-м красиво признался клубу в любви. «С каждым сыгранным матчем эта футболка все больше сливается со мной. Это будет происходить до тех пор, пока она не станет единым целым с моей кожей», – поэтично говорил Джеко.

Джеко оставил очень весомый след в истории «Ромы». В 260 матчах за клуб он забил 119 голов – сейчас босниец занимает третью строчку в списке лучших бомбардиров за всю историю «Ромы».

В еврокубках за «Рому» никто не забивал больше Джеко – в марте 2021-го Эдин в матче ЛЕ против «Браги» перебил достижение легендарного Франческо Тотти (29-й мяч). После таких успехов двух мнений о важности Джеко для «Ромы» просто не может быть.

Фото: globallookpress.com/Maurizio Borsari/AFLO; Gettyimages.ru/Mario Carlini / Iguana Press; instagram.com/inter