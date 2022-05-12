Первый покер в карьере Де Брюйне – он тащит «Сити» к чемпионству. Праздновал как Холанд и Аршавин

Неудержимый.

Во вторник «Ливерпуль» не без труда обыграл «Астон Виллу» и догнал по очкам «Манчестер Сити». Но ровно на день – пока команда Гвардиолы не съездила в гости к «Вулверхэмптону».

Все решил Кевин Де Брюйне – уже к 25-й минуте бельгиец оформил хет-трик. «Вулвз» за это время провели только одну контратаку, которую завершил голом Дендонкер (кстати, тоже бельгиец).

Когда праздновал, Кевин, кстати, поприветствовал Эрлинга Холанда в «Сити» – норвежца уже ждут.

Хет-трик в карьере КДБ уже был – еще за «Генк» 11 лет назад. Но вот покеров не случалось. До этого вечера!

Во втором тайме бельгиец добавил еще один мяч сам. В концовке Стерлинг довел до 5:1, а сам Де Брюйне еще попал в штангу.

«Забить четыре гола в одном матче – важный момент, – сказал после матча Кевин. – Вообще, их должно было быть пять. Мы хорошо контролировали игру и вообще могли забить и больше «Вулверхэмптону», который вообще-то крепко обороняется».

До КДБ только два центральных полузащитника оформляли покер в матче АПЛ: Лэмпард (дважды) и Джорджиньо Вейналдум.

Кстати, вы же на первом фото заметили, что этот жест с четырьмя пальцами – прямо как Андрей Аршавин на «Энфилде» тогда в 2009-м. Да-да, это традиция для всех, кто делает покер. Но у нас же только одна главная ассоциация на эту тему, правда?

Де Брюйне – лучший бомбардир «Сити». Весной появилась привычка забивать на первых минутах

C начала апреля у Кевина результативные действия в каждом матче, кроме ответного против «Реала». За восемь матчей набежало семь голов и пять ассистов.

Более того, у Кевина отличная серия из игр, в которых он открывает счет. Этой весной Де Брюйне регулярно забивает на первых минутах. «МЮ», «Бернли», «Ливерпуль» получили на пятой (ювелир), «Реал» в первом матче полуфинала – на 2-й, «Вулвз» сейчас держался до 7-й.

Неудивительно, что с такой результативностью КДБ – лучший бомбардир «Сити» в АПЛ с 15 голами. И лучший ассистент – семь пасов.

Кстати, первый хет-трик в Англии Кевин оформил ударами с формально нерабочей левой ноги – как и 9 из 15 мячей в сезоне.

Как же Кевин тащит команду к чемпионству!

Что там с чемпионской гонкой? «Сити» почти наверняка выиграет

За два тура до конца «Манчестер» впереди на три очка. В случае равенства будут смотреть разницу забитых и пропущенных – и она у «Сити» гораздо лучше. Спасибо крупным победам над «Ньюкаслом» и «Вулверхэмптоном» (4:0 и 5:1 соответственно).

У «Сити» остались матчи против «Вест Хэма» (в гостях) и «Астон Виллы» (дома). У «Ливерпуля» – «Саутгемптон» (в гостях) и «Вулверхэмптон» (дома). Команде Клоппа для чемпионства нужно победить в своих матчах и надеяться минимум на одно поражение «Сити».

Если команда КДБ потеряет только три очка, «красным» нужно будет отыграть еще и разницу в семь забитых мячей.

Фото: Gettyimages.ru/Catherine Ivill; REUTERS/Peter Cziborra