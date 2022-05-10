«Сити» вот-вот объявит Холанда. Контракт на 5 лет, зарплата в районе 375 тысяч фунтов (как у Де Брюйне)

Финал большой истории.

Кажется, один из самых интригующих (и, наверное, слегка затянутых) трансферных сериалов близок к развязке – 21-летний Эрлинг Холанд перейдет в «Ман Сити». Скорее всего, Пеп Гвардиола заполучит норвежца уже этим летом – и надолго закроет вопрос с топ-форвардом.

• Новый виток слухов о возможном переходе Холанда в «Ман Сити» запустил спортивный директор дортмундской «Боруссии» Себастьян Кель. «Предполагаю, что конкретика будет на следующей неделе. Не удивлюсь, если в конечном итоге он уйдет», – заявлял Кель 8 мая в интервью Kicker.

• Конкретика действительно появилась уже в начале недели. Сначала инсайдом поделился The Athletic: по его данным, условия личного контракта уже согласованы – Холанд станет одним из самых высокооплачиваемых игроков команды, но его зарплата не превысит 375 тысяч фунтов в неделю, которые получает Кевин де Брюйне. Также The Athletic назвал сумму трансфера – 75 млн евро.

• The Guardian написал, что Эрлинг будет зарабатывать в «Сити» около 350 тысяч фунтов в неделю с предусмотренными «существенными бонусами». Медиа предполагает, что контракт «Сити» с норвежцем будет рассчитан на пять лет.

• Инсайдер Фабрицио Романо тоже поделился порцией данных о переходе. Фабрицио заявил, что Холанд прошел медосмотр и уже вернулся в Дортмунд. Также Романо подтвердил, что на этой неделе сделка будет заключена официально. «Ман Сити» сообщил «Боруссии», что в ближайшее время активирует пункт об отступных Эрлинга – сумма ближе к 60 миллионам евро, нежели к 75, о которых заявлялось ранее.

• Sky Sport сообщил, что Холанд уже уведомил «Боруссию» об уходе. Дортмундский клуб получит за игрока от «Ман Сити» всю сумму сразу одним платежом.

• Расклад от The Telegraph: всего «Ман Сити» потратит 213 млн фунтов. Такая сумма сложилась из трех пунктов:

1. 64 млн фунтов за трансфер;

2. 107 млн фунтов на зарплату по 5-летнему контракту (в эту сумму включен подписной бонус);

3. 42 млн фунтов достанутся представителям и агентам футболиста.

• Мадридская радиостанция Cadena SER объяснила, почему Холанд не перешел в «Реал». По ее данным, агент Мино Райола, который умер в прошлом месяце, хотел, чтобы в контракт игрока с испанской командой были включены отступные в размере 150 млн евро, которые вступали в силу со второго сезона. Это условие не устроило президента «Реала» Флорентино Переса, поэтому Райоле отказали.

Похоже, это и правда финал.

Фото: globallookpress.com/IMAGO/Anke Waelischmiller/Sven S; Gettyimages.ru/Michael Regan