Тедеско терпит первый кризис в «Лейпциге»: пролетел мимо финала ЛЕ, может не попасть в ЛЧ

Сбой в решающий момент.

«Лейпциг» грустно вылетел из Лиги Европы: в ответном матче команда не справилась с давлением «Рейнджерс» и получила два гола в первые полчаса. Могли отыграться, но только разменялись голами – и с общим счетом 2:3 немцы остались без еврофинала.

Ситуация перед последними играми в сезоне достаточно сложная.

❌ – остановка в полуфинале Лиги Европы: не будет ни трофея, ни потенциальной путевки в групповой этап Лиги чемпионов с помощью победы в ЛЕ;

❓– пятое место в Бундеслиге, с которого в ЛЧ тоже не попасть. От четвертого лигочемпионского места – всего одно очко отставания;

❓– финал Кубка Германии против «Фрайбурга» оставляет меньше всего вопросов. Нужно победить в одном матче, все зависит от «Лейпцига».

Но с текущей формой будет сложно.

«Лейпциг» проиграл в трех из четырех последних игр

Еще в середине апреля мы восхищались стремительным взлетом. Заслуженно: при Тедеско команда поднялась с 11-го места в топ-4 Бундеслиги, уверенно проходила соперников в плей-офф Лиги Европы, дошла до финала национального кубка.

Но после длительного успешного отрезка началось резкое падение.

Первый тревожный сигнал – поражение «Униону» 1:2 в Бундеслиге и прерванная 15-матчевая беспроигрышная серия. Тогда казалось терпимым: «Унион» перевернул игру голами на 86-й и 89-й минуте, отомстив за поражение в полуфинале Кубка Германии. «Лейпциг» все еще держался в зоне ЛЧ, да и в следующем матче одержали очередную победу – 1:0 в первом полуфинале против «Рейнджерс».

Но проблемы все-таки вскрылись. «РБ» в чемпионате проиграл «Гладбаху», который уже ни на что не претендует. Итоговые 1:3 выглядят грустно, учитывая, что 26 минут «Лейпциг» играл в большинстве и на момент удаления защитника Нико Эльведи держались приемлемые 1:2.

Наконец, 1:3 против «Рейнджерс».

Что по ЛЧ? Шансы есть, но не все зависит от «Лейпцига»

За 2 тура до конца сезона команда идет в турнирной таблице пятой с 54 очками. В следующей встрече играть против «Аугсбурга» дома – терпимо, учитывая, что соперник уже успокоился с борьбой за выживание. В последней игре будет «Арминия», которая нанесла тренеру первое поражение после возвращения в Германию. «Арминия» в зоне вылета, так что дополнительной мотивации искать не нужно.

«Фрайбург», идущий четвертым (зона ЛЧ), держится с 55 очками. Календарь сложнее: дома против «Униона» (седьмое место) и в гостях против «Байера» (третье место).

При равенстве очков в Германии смотрят на разницу забитых и пропущенных. Здесь у «Лейпцига» уверенное преимущество: +31 против +16.

Их борьба за ЛЧ еще сильнее подогревает интерес к очному финалу в Кубке Германии.

Конечно, любой результат не станет катастрофой. «Лейпциг» в середине сезона казался потерянной командой, но с приходом Тедеско клуб вдруг ожил и прибавил не только в результатах, но и в качестве игры.

И все-таки остаться без трофеев и ЛЧ на следующий сезон будет больно.

Фото: Gettyimages.ru/Ian MacNicol; REUTERS/Russell Cheyne