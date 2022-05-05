«Реал» берет ЛЧ в сезоны, когда «Барса» много забивает на «Бернабеу». Это реально работает?

Конспирология.

После домашнего поражения «Реала» от «Барселоны» (0:4) мадридская газета AS заметила любопытную закономерность: последние четыре победы «Реала» в ЛЧ пришлись на сезоны, когда «Барса» забивала три (или больше) голов на «Сантьяго Бернабеу».

Смотрите сами:

Какие были результаты, когда «Реал» выигрывал предыдущие ЛЧ?

Давайте изучим необычный тренд на примерах других сезонов, когда «Реал» выигрывал Лигу чемпионов. Ограничимся хотя бы теми титулами, которые были выиграны после изменения Кубка европейских чемпионов (КЕЧ) в ЛЧ.

•‎ Сезон-2001/02 – победа «Реала» (2:0) – тогда забили Морьентес и Фигу.

•‎ Сезон-1999/00 – уже разгром в пользу «Реала» (3:0) с голами Роберто Карлоса, Анелька и Морьентеса.

•‎ Сезон-1997/98 – тут «Реал» проиграл (2:3). За мадридцев отличились Рауль и Шукер, за каталонцев – Ривалдо, Луис Энрике и Джованни.

Итог: три гола «Реал» пропускал только в сезоне-1997/98 – в других сезонах были сухие победы.

Забивала ли «Барса» больше трех на «Сантьяго Бернабеу», когда «Реал» не выигрывал ЛЧ?

Бывало и такое.

Механика та же – изучим все очные матчи в Ла Лиге, начиная с сезона-1991/92 – тогда Лига чемпионов видоизменилась и по формату, и по названию. Находятся три случая.

•‎ Сезон-2005/06 – победа «Барселоны» на «Сантьяго Бернабеу» (3:0) – забивали Это′О и Роналдиньо (дважды). Тогда «Реал» вылетел в 1/8 ЛЧ от «Арсенала».

•‎ Сезон-2008/09 – «Барселона» легендарно разгромила «Реал» в гостях 6:2. На дубли Анри и Месси, а также голы Пуйоля и Пике «Реал» ответил только мячами Игуаина и Рамоса. В ЛЧ – вылет в 1/8 от «Ливерпуля».

•‎ Сезон-2011/12 – гостевая победа «Барселоны» (3:1). Бензема отличился уже на первой минуте, но каталонцы усилиями Алексиса Санчеса, Хави и Сеска Фабрегаса закинули три в ответ. Тут лучше – уже полуфинал, но «Бавария» остановила.

Так что совпадение неожиданное и красивое, но не более.

Фото: Gettyimages.ru/Gonzalo Arroyo Moreno, Denis Doyle