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Бензема – король ЛЧ: оформил дубль с невероятной паненкой и близок к великому рекорду Роналду

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Лучший футболист планеты?

Карим Бензема продолжает голевую серию в Лиге чемпионов – именно он сохранил шансы «Реала» и удержал команду в матче с «Ман Сити».

В первом тайме элитно замкнул подачу. 

Хотя на поле он был не так заметен: всего 20 касаний за первый тайм, меньше среди всех полевых (не считая вышедшего на замену Фернандиньо и замененного Стоунза) только у Винисиуса (12).

А во втором максимально уверенно реализовал пенальти – паненкой не оставил шансов Эдерсону и сделал счет 4:3.

Величие Бензема – в цифрах

•‎ У Бензема уже 14 голов в этой Лиге чемпионов – он обогнал Роберта Левандовского, который уже вылетел с «Баварией» из ЛЧ. Поэтому француз – единоличный лидер гонки бомбардиров, из ближайших к нему оставшихся в турнире футболистов – Мо Салах с 8 голами.

Кстати, Бензема еще и гонится за Левандовским в общем зачете бомбардиров ЛЧ – круче них только Криштиану Роналду (140) и Лео Месси (126). У поляка – 86 голов, у форварда «Реала» – 85. 

•‎ Карим в прекрасной форме: он забил 21 гол в 2022 году (во всех турнирах) – ему потребовалось всего 18 матчей! Да и в течение сезона он в порядке: 42 гола в 41 матче: 25 в 29 матчах в Ла Лиге, 14 в 10 матчах ЛЧ, 2 в 2 играх Суперкубка. Бензема впервые забил 40 голов за сезон в составе «Мадрида», а еще у него есть 5 голов за сборную Франции.

•‎ Плей-офф ЛЧ – отдельная любовь, Бензема забил в четырех матчах из пяти (не смог только «ПСЖ» в гостях в самой первой игре на вылет). После этого – хет-трик дома, потом хет-трик в гостях с «Челси» – и гол дома, который вывел «Реал» в полуфинал.

Еще раз – за 5 матчей в плей-офф ЛЧ Карим забил 9 голов! Рекорд у Криштиану Роналду – 10. 

Кажется, что бомбардирские подвиги одного из главных претендентов на «Золотой мяч» еще пригодятся «Реалу» дома. А у Карима будет шанс повторить рекорд по голам в плей-офф – или даже побить.

Фото: REUTERS/Craig Brough

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